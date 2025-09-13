Vòng loại Cúp Quốc gia 2025 – 2026:

Xuân Thiện Phú Thọ nỗ lực nhưng không tạo được bất ngờ

Tối 13/9, trên sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận thi đấu bóng đá trong khuôn khổ vòng loại, Cúp Quốc gia 2025 – 2026 giữa Xuân Thiện Phú Thọ gặp Ninh Bình.

Dự khán trận đấu có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Xuân Thiện Phú Thọ có trận thi đấu đầu tiên dưới tên mới

Ninh Bình sở hữu đội hình thi đấu chất lượng và phong độ cao

Đây được xem là trận đấu có sự chênh lệch khá lớn về đẳng cấp và phong độ giữa hai đội. Một bên Xuân Thiện Phú Thọ - đội bóng vừa có những biến động lớn về lực lượng; một bên là Ninh Bình, đội bóng đang bay cao tại V-League với mạch 3 trận toàn thắng.

Xuân Thiện Phú Thọ sớm để lọt lưới ngay từ phút thi đấu chính thức thứ 3

Cú sút bóng đầy uy lực của ngoại binh đội bóng Ninh Bình

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu nhanh chóng diễn ra theo thế trận một chiều. Ngay từ phút thứ 3 đến phút thứ 8, tiền đạo Lê Hải Đức tỏa sáng với cú đúp đánh đầu dũng mãnh, đưa Ninh Bình dẫn trước 2-0. Đáng chú ý, anh không ăn mừng bởi từng gắn bó với đội bóng đất Tổ.

Các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ thể hiện sự nỗ lực trong ngày đầu ra quân

Đội chủ sân Việt Trì cũng thể hiện sự nỗ lực trong ngày đầu ra quân. Phút 20, Trọng Bảo đi bóng qua nhiều cầu thủ Ninh Bình rồi ghi bàn rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2, thắp lên hy vọng cho Xuân Thiện Phú Thọ.

Sự tỏa sáng của Hoàng Đức giúp Ninh Bình ấn định tỷ số 4 - 2 chung cuộc

Bước sang hiệp 2, chính Trọng Bảo tiếp tục tỏa sáng với cú đúp, quân bình tỷ số 2-2. Dù vậy, kinh nghiệm và đẳng cấp của Ninh Bình đã lên tiếng đúng lúc. Ngoại binh Geovane và Hoàng Đức lần lượt lập công bằng những cú sút đẹp mắt, giúp đội khách giành thắng lợi chung cuộc 4-2.

Khán giả cổ vũ tinh thần thì đấu cho 2 đội bóng

Với kết quả này, Ninh Bình đi tiếp, còn Xuân Thiện Phú Thọ dù rất nỗ lực nhưng không thể tạo được bất ngờ và chấp nhận thất bại ngay trong trận thi đấu chính thức đầu tiên dưới tên mới.

Lê Hoàng