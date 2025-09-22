Xuất hiện vết nứt dài 100 m trên núi, đe dọa an toàn giao thông Quốc lộ 6 qua xã Pà Cò

{title}
{publish}
{head}
Ngày 21/9, đại diện Sở Xây dựng, đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 6 và chính quyền xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra hiện trạng vết nứt trên mái taluy dương, đoạn Km41+200, sát Quốc lộ 6.
Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra viết nứt trên đỉnh núi
Hiện trạng vết nứt tại taluy dương km 141+200, quốc lộ 6
Kết quả ghi nhận cho thấy, tại khu vực này xuất hiện vết nứt rộng từ 10 – 20 cm, sụt lún từ 10 – 60 cm, kéo dài khoảng 100 m, chiều cao khoảng 60 m. Người dân địa phương cho biết, vết nứt đã xuất hiện từ lâu, khu vực thường xuyên có đất đá trượt xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống dân cư.
Khu vực vết nứt sát đường quốc lộ 6, đoạn xã Pà Cò
Chủ tịch UBND xã Pà Cò Trần Văn Truyền cho biết, chính quyền đã khuyến cáo người dân không tập trung gần khu vực nguy hiểm; hộ dân sinh sống gần vị trí vết nứt cần khẩn trương di dời đến nơi an toàn. Các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này phải di chuyển chậm, thận trọng và quan sát kỹ.
Đại diện đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 6 cho hay đã cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở. Chính quyền xã và người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm rà soát, đánh giá và có giải pháp xử lý để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch này.
Lê Chung
baophutho.vn Chiều 26/9, xã Tam Nông tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh 249, Binh chủng công binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắc cầu phao...
baophutho.vn Chiều 26/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại cấp xã. Đồng chí Trần...
baophutho.vn Ngày 26/9, đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội thảo nghe các chuyên gia, lãnh đạo các sở, ban,...
baophutho.vn Tối 25/9, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam. Dự Lễ kỷ niệm có ngài Ito Naoki -...
baophutho.vn Sau hơn 9 tháng khởi công (21/12/2024), cầu Phong Châu mới - công trình giao thông trọng điểm trên Quốc lộ 32C được triển khai theo lệnh xây...
baophutho.vn Ngày 25/9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông, bà: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Mạnh -...
baophutho.vn Ngày 25/9, ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Tu Vũ thông tin: Hiện tuyến kênh mương tiêu thoát nước tại khu 10 xã Đồng Trung (cũ) đang xảy...