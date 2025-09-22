Phú Thọ 24h
Xuất hiện vết nứt dài 100 m trên núi, đe dọa an toàn giao thông Quốc lộ 6 qua xã Pà Cò

Ngày 21/9, đại diện Sở Xây dựng, đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 6 và chính quyền xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra hiện trạng vết nứt trên mái taluy dương, đoạn Km41+200, sát Quốc lộ 6.

Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra viết nứt trên đỉnh núi

Hiện trạng vết nứt tại taluy dương km 141+200, quốc lộ 6

Kết quả ghi nhận cho thấy, tại khu vực này xuất hiện vết nứt rộng từ 10 – 20 cm, sụt lún từ 10 – 60 cm, kéo dài khoảng 100 m, chiều cao khoảng 60 m. Người dân địa phương cho biết, vết nứt đã xuất hiện từ lâu, khu vực thường xuyên có đất đá trượt xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống dân cư.

Khu vực vết nứt sát đường quốc lộ 6, đoạn xã Pà Cò

Chủ tịch UBND xã Pà Cò Trần Văn Truyền cho biết, chính quyền đã khuyến cáo người dân không tập trung gần khu vực nguy hiểm; hộ dân sinh sống gần vị trí vết nứt cần khẩn trương di dời đến nơi an toàn. Các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này phải di chuyển chậm, thận trọng và quan sát kỹ.

Đại diện đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 6 cho hay đã cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở. Chính quyền xã và người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm rà soát, đánh giá và có giải pháp xử lý để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch này.

