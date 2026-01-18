Xuất khẩu album K-pop lần đầu vượt 300 triệu USD

Bất chấp sức mua trong nước suy giảm, ngành công nghiệp K-pop vẫn ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong năm 2025 khi kim ngạch xuất khẩu album lần đầu tiên vượt ngưỡng 300 triệu USD, cho thấy sức hút bền bỉ của làn sóng Hallyu trên thị trường toàn cầu.

Theo số liệu do Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố, giá trị xuất khẩu album K-pop trong năm 2025 đạt 301,7 triệu USD, tăng 3,4% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này phản ánh xu hướng mở rộng ổn định của K-pop tại các thị trường nước ngoài, trong bối cảnh thị trường nội địa chưa phục hồi.

Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiêu thụ album K-pop lớn nhất với kim ngạch 80,6 triệu USD. Trung Quốc xếp thứ hai với 69,7 triệu USD, tăng mạnh 16,6% so với năm 2024, qua đó vượt Mỹ để giành lại vị trí này lần đầu kể từ năm 2022. Mỹ đứng thứ ba với 64 triệu USD. Đài Loan, Đức, Hong Kong, Hà Lan, Canada, Pháp và Ba Lan cũng góp mặt trong nhóm 10 thị trường nhập khẩu hàng đầu.

Tuy nhiên, trái ngược với bức tranh xuất khẩu tích cực, tổng doanh số album K-pop trên toàn cầu – bao gồm cả thị trường trong nước và quốc tế – lại tiếp tục đi xuống. Dữ liệu từ Circle Chart cho thấy năm 2025, doanh số chỉ đạt khoảng 93,5 triệu bản, giảm năm thứ hai liên tiếp và thấp hơn đáng kể so với mức gần 120 triệu bản của năm 2023.

Các chuyên gia nhận định nguyên nhân chính đến từ sự chững lại của thị trường nội địa Hàn Quốc. Ông Choi Kwang-ho, Tổng thư ký Hiệp hội Nội dung Âm nhạc Hàn Quốc, cho biết K-pop vẫn duy trì được sức hấp dẫn quốc tế nhờ những sản phẩm nổi bật, trong đó có nhạc phim KPop Demon Hunters. Tuy nhiên, thị trường trong nước chịu tác động từ các lo ngại về môi trường liên quan đến việc sử dụng đĩa CD nhựa, cùng với việc các công ty giải trí thu hẹp những chiến dịch tiếp thị hướng trực tiếp tới người hâm mộ.

Theo giới quan sát, trong bối cảnh quy mô thị trường nội địa hạn chế, sự phân hóa trong ngành K-pop ngày càng rõ nét. Khoảng cách giữa các nghệ sĩ, nhóm nhạc thành công tại những thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản với phần còn lại có xu hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu mới về chiến lược phát triển bền vững cho ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc trong những năm tới.

