Yên Phú đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những bước đi sát thực

Trong bức tranh phát triển chung của địa phương, Đảng bộ xã Yên Phú ghi dấu ấn rõ nét trong hành trình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những bước đi cụ thể, sát thực tiễn. Trong đó, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác hiệu quả giá trị di tích khảo cổ Mái đá Làng Vành gắn với phát triển du lịch sinh thái hồ chứa nước Cánh Tạng được xã xác định là khâu đột phá, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Đây được xem là hướng đi chiến lược, mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng đất giàu tiềm năng này.

Xác định hạ tầng là “đòn bẩy” phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Yên Phú tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông nông thôn, phục vụ sản xuất và xây dựng nông thôn mới.

Ngay sau sáp nhập, Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn giai đoạn 2026–2027, để hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Theo đó, xã tập trung cứng hóa, mở rộng các tuyến đường liên xóm, liên thôn, trục chính nội đồng; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp, đảm bảo kết nối đồng bộ.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã khảo sát tuyến đường kết nối UBND xã với Quốc lộ 12B dự kiến khởi công vào cuối tháng 4/2026.

Bí thư Đảng uỷ xã Yên Phú Bùi Văn Thiện cho biết: “Việc đầu tư đồng bộ giao thông không chỉ giúp giảm chi phí vận chuyển, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp mà còn mở ra cơ hội kết nối các điểm du lịch, thu hút du khách và nhà đầu tư. Giai đoạn 2026–2027, xã Yên Phú phấn đấu hoàn thiện cơ bản hệ thống giao thông nông thôn với 8 dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, tổng kinh phí dự kiến trên 70 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư công khoảng 55 tỷ đồng. Các công trình giao thông được đầu tư sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và đặc biệt là phục vụ phát triển du lịch trong thời gian tới".

Ngoài nguồn vốn từ ngân sách, xã đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia của người dân và doanh nghiệp theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Sau khi có chủ trương, nhiều hộ dân trên các tuyến đường sắp khởi công tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí để mở rộng mặt đường, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công.

Bà Bùi Thị Rỉn, người dân xóm Vành Rả cho biết: “Những năm gần đây, xã quan tâm đầu tư đường giao thông, thuận tiện cho đi lại, vận chuyển nông sản dễ dàng, bà con rất phấn khởi, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Các chủ trương đều được thông báo công khai để người dân bàn bạc, đóng góp ý kiến nên chúng tôi đồng tình, ủng hộ.”

Song hành với phát triển hạ tầng, Yên Phú đặc biệt chú trọng khai thác giá trị di tích khảo cổ Mái đá Làng Vành – địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa lâu đời.

Nhận thức rõ giá trị độc đáo của di tích, Đảng bộ xã chỉ đạo tăng cường công tác bảo tồn, đồng thời xây dựng phương án phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc gìn giữ và khai thác di sản.

Để bảo tồn bản sắc văn hoá và lễ hội truyền thống, xã Yên Phú đã đưa danh mục dự án xây dựng trung tâm văn hoá thể thao, lễ hội truyền thống gắn với di tích quốc gia đặc biệt Mái đá Làng Vành, dự kiến khởi công trong năm 2026 với nguồn vốn 20 tỷ đồng.

Xã Yên Phú quy hoạch phát triển hạ tầng đồng bộ gắn với du lịch.

Điểm đặc biệt trong định hướng phát triển du lịch của Yên Phú là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa và tài nguyên thiên nhiên. Hồ chứa nước Cánh Tạng với cảnh quan thơ mộng, không khí trong lành được xác định là “mảnh ghép” quan trọng trong bức tranh du lịch của địa phương.

Xã đang từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với lòng hồ, kết hợp tham quan di tích Mái đá Làng Vành, tạo thành tuyến du lịch hấp dẫn. Việc liên kết này không chỉ nâng cao giá trị của từng điểm đến mà còn kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Một số hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển dịch vụ, ẩm thực địa phương, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động đã và đang tạo nên diện mạo mới cho Yên Phú. Kinh tế từng bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 65 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,69%. Quan trọng hơn, niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố.

Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Yên Phú tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Yên Phú triển khai nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định rõ, nghị quyết chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng hành động và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Hai khâu đột phá về du lịch và hạ tầng là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thời gian tới, xã tiếp tục ưu tiên hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh thu hút đầu tư và xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng, gắn với bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử”.

Với sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ, cùng sự đồng thuận của người dân, hai nhiệm vụ đột phá đang từng bước phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ một vùng quê còn nhiều khó khăn, Yên Phú đang từng bước vươn lên, khẳng định hướng đi đúng khi biết “đánh thức” tiềm năng từ chính những giá trị sẵn có, tạo nền tảng để phát triển bền vững.

Đinh Thắng