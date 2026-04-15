Yêu nước, tự hào và thù hận

Những ngày gần đây, trên trang fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân xuất hiện bài viết “Tiếng Việt còn, nước Việt còn” kèm hình ảnh một nhóm người Việt ở hải ngoại, trong đó có cả trẻ em cầm cờ ba sọc cùng biểu ngữ “Em tự hào là người Việt Nam”, “Em biết nói tiếng Việt”. Nội dung bài viết cổ súy cho quan điểm: Người Việt hải ngoại dạy con nói tiếng Việt là thể hiện lòng yêu nước; đồng thời xuyên tạc rằng “Chừng nào mà tiếng Việt còn thì cộng đồng Việt hải ngoại vẫn luôn có Việt Nam trong tim và khi quê hương hết cộng sản, họ sẽ là những người giúp xây dựng lại quê hương”. Đằng sau những khẩu hiệu tưởng như tích cực ấy lại là một cách tiếp cận lệch lạc, xuyên tạc, đánh tráo khái niệm, trộn lẫn tình yêu quê hương với định kiến chính trị, công cụ nuôi dưỡng thù hận mù quáng.

Trước hết, không ai phủ nhận việc giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài là điều rất đáng trân trọng. Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là sợi dây kết nối văn hóa, lịch sử, ký ức và bản sắc dân tộc. Khi một đứa trẻ sinh ra ở nước ngoài vẫn có thể nói tiếng mẹ đẻ, hiểu phong tục tập quán quê hương, đó là một thành công của gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, điều tích cực ấy lại bị các đối tượng phản động, chống phá lợi dụng để gắn với những thông điệp xuyên tạc, chia rẽ. Việc dạy tiếng Việt cho con trẻ không thể trở thành cái cớ để phủ nhận hiện thực phát triển của đất nước, càng không thể bị biến thành “chứng cứ” cho những luận điệu rằng Việt Nam đang bị “phá hoại” hay “làm nghèo”.

Ngôn ngữ là di sản chung của dân tộc Việt Nam, không thuộc về bất kỳ tổ chức hay chế độ nào. Yêu tiếng Việt là yêu lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, chứ hoàn toàn không phải là hoài niệm một biểu tượng chính trị từng gây bao tội lỗi đã bị đền tội, chôn vùi quá khứ hơn nửa thế kỷ trước.

Một nghịch lý dễ nhận thấy trong các thông điệp kiểu này của những đối tượng mạo danh dân chủ, nhân quyền để lên giọng chống phá là vừa nói “yêu nước”, vừa khẳng định “khi nào hết cộng sản mới về xây dựng đất nước”. Đây là một cách lập luận đầy mâu thuẫn. Nếu thực sự yêu nước thì đất nước hiện tại, với hơn 100 triệu người dân đang sinh sống, lao động và phát triển chính là đối tượng của tình yêu ấy. Không thể nói yêu nước nhưng lại đặt điều kiện chính trị cho tình yêu đó. Không thể nói gắn bó với quê hương mà lại đứng ngoài mọi nỗ lực xây dựng quê hương.

Thực tế cho thấy, hàng triệu người Việt Nam ở nước ngoài vẫn đang hướng về Tổ quốc bằng những hành động cụ thể: Đầu tư kinh doanh, chuyển giao tri thức, tham gia hoạt động thiện nguyện, dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ, quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Họ không cần phải chờ đợi một sự thay đổi chế độ nào để thể hiện tình yêu đất nước. Chính những việc làm thiết thực ấy mới là biểu hiện chân thực của lòng yêu nước trong thời đại ngày nay.

Luận điệu xuyên tạc, chống phá của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Một điểm rất nguy hiểm trong những thông điệp kiểu này là việc gắn biểu tượng cờ ba sọc với khái niệm “yêu nước”. Đây không chỉ là một sự nhầm lẫn về lịch sử, mà còn dễ tạo ra sự chia rẽ trong cộng đồng người Việt. Ai cũng hiểu, lá cờ ba sọc của ngụy quyền là biểu tượng ô nhục cho chính quyền bán nước, đội quân tay sai đã bị nhấn chìm trong sọt rác lịch sử. Quốc kỳ Việt Nam hay còn gọi là Cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng đặc biệt của dân tộc Việt Nam, đã được quy định trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, được cộng đồng thế giới công nhận, trân trọng.

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, Việt Nam đã và đang bước qua quá khứ chiến tranh để hướng tới tương lai phát triển. Hòa giải dân tộc không phải là khẩu hiệu mà là một quá trình thực tế, thể hiện qua chính sách nhất quán của Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, coi họ là bộ phận không tách rời của dân tộc. Trong bối cảnh ấy, việc tiếp tục khơi lại những biểu tượng đối đầu lịch sử để nuôi dưỡng tâm lý thù hận không phải là biểu hiện của lòng tự hào dân tộc, mà là một bước lùi trong nhận thức. Tự hào dân tộc phải gắn với tinh thần đoàn kết, hướng tới tương lai, chứ không phải quay lại những chia cắt của quá khứ.

Yêu nước cũng đồng nghĩa với trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tự hào với những thành tựu mà dân tộc đã đạt được. Trong nhiều năm qua, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định; đời sống người dân ngày càng được cải thiện; hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục phát triển mạnh; vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao. Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế năng động của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là đối tác thương mại của nhiều quốc gia lớn, đồng thời tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại thế hệ mới. Vai trò, vị thế của Việt Nam đang ngày càng được khẳng định, nâng cao trên trường quốc tế.

Một chi tiết khiến nhiều người không khỏi băn khoăn trong những hình ảnh được lan truyền là sự xuất hiện của trẻ em trong các hoạt động chống phá. Trẻ em có quyền được học tiếng Việt, hiểu về nguồn cội, tự hào về văn hóa dân tộc, đó là điều rất đáng trân trọng. Nhưng trẻ em không nên bị đặt vào những không gian nuôi dưỡng định kiến lịch sử hay bị sử dụng như một phương tiện truyền tải thông điệp thù hận.

Giáo dục tiếng Việt cho thế hệ trẻ ở nước ngoài trước hết phải là giáo dục tình yêu gia đình, quê hương, truyền thống văn hóa và tinh thần hướng thiện. Nếu việc dạy tiếng mẹ đẻ lại gắn với việc khắc sâu những cách nhìn phiến diện, sai lệch về đất nước, gieo vào tâm trí trẻ em sự đối lập và nghi kỵ thay vì sự hiểu biết và kết nối, thì đó không còn là giáo dục văn hóa, mà vô tình trở thành một sự áp đặt nhận thức. Một thế hệ lớn lên với tình yêu tiếng Việt nhưng đồng thời bị nuôi dưỡng trong cảm xúc chia rẽ sẽ khó có được cái nhìn đầy đủ, khách quan về quê hương mình. Trẻ em cần được trao cơ hội để tự khám phá lịch sử, tự hình thành nhận thức, chứ không nên bị đặt vào vai trò “người mang biểu tượng” cho những tranh luận chính trị của người lớn.

Không hiểu do vô tình hay hữu ý, nhưng với cách làm này, tổ chức khủng bố Việt Tân đang hủy hoại tương lai của chính con em mình trên đất khách quê người khi bị đầu độc bởi tư tưởng hận thù, đố kỵ, làm công cụ cho các mưu đồ chính trị đen tối.

Tiếng Việt còn thì dân tộc còn, đó là một chân lý đúng. Nhưng chân lý ấy không thể bị lợi dụng để che phủ những thông điệp xuyên tạc, chống phá đất nước. Yêu nước không phải là đứng ngoài đất nước để phán xét, giữ mãi định kiến, bưng tai bịt mắt trước những thành tựu đáng tự hào của quê hương. Yêu nước là nhìn thẳng vào sự thật, tôn trọng lịch sử, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, đóng góp công sức xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường.

Cẩm Ninh