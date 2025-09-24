10 loại thực phẩm nên ăn để nướu răng khỏe mạnh hơn

Sức khỏe nướu răng không chỉ liên quan đến miệng mà còn ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác của cơ thể. Vì vậy việc duy trì sức khỏe răng miệng cũng là cách hữu ích bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Khi muốn duy trì răng miệng khỏe mạnh, một trong những mối quan tâm hàng đầu là ngăn ngừa bệnh nướu răng hoặc kiểm soát bệnh nướu răng nếu bạn đã được chẩn đoán mắc tình trạng này. Viêm nướu răng nếu để lâu ngày không được chăm sóc và điều trị đúng cách có thể dẫn đến viêm nha chu, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Phòng ngừa luôn là cách tốt nhất vì một khi bệnh nướu răng phát triển và ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến các mô nướu, sẽ rất khó để điều trị, kiểm soát và ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng trở nên trầm trọng hơn cũng như phục hồi các mô nướu bị tổn thương.

1. Cách phòng ngừa bệnh nướu răng

Cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh nướu răng là duy trì nướu khỏe mạnh bằng cách vệ sinh răng miệng tốt. Bạn nên đánh răng hai lần một ngày, mỗi lần ít nhất hai phút và dùng chỉ nha khoa ít nhất một lần một ngày theo đúng kỹ thuật để loại bỏ hoàn toàn mảng bám và vi khuẩn trên bề mặt răng và ngay dưới đường viền nướu.

Ngoài ra, bạn có thể thúc đẩy nướu khỏe mạnh bằng cách áp dụng chế độ ăn uống hợp lý, cân bằng, đầy đủ vitamin và chất dinh dưỡng giúp giảm viêm đồng thời hỗ trợ hệ thống miễn dịch, cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể chống lại bệnh nướu răng.

Chăm sóc răng miệng đúng cách giúp duy trì sức khỏe nướu răng.

2. Những thực phẩm hàng đầu giúp nướu khỏe mạnh hơn

Cho dù bạn được chẩn đoán mắc bệnh viêm nướu, bệnh nha chu hay chỉ đơn giản là muốn duy trì sức khỏe răng miệng tốt nhất có thể, việc ăn những thực phẩm sau đây sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh và nướu cũng khỏe mạnh.

2.1. Cá béo

Cá béo, chẳng hạn như cá hồi, chứa hàm lượng cao acid béo omega-3. Omega-3 rất quan trọng cho sức khỏe và chức năng não bộ, đồng thời là chất chống viêm mạnh mẽ, hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp chống lại các tác động tiêu cực của bệnh nướu răng.

2.2. Các loại hạt và hạt giống

Các loại hạt và hạt giống cũng là nguồn cung cấp acid béo omega-3 quan trọng. Tuy nhiên, hãy nhớ nhai kỹ vì những món ăn vặt này có thể có cạnh sắc và thô, có thể gây kích ứng nướu.

2.3. Sữa và phô mai

Sữa chứa các enzyme kháng khuẩn quan trọng, giúp bảo vệ răng và giảm vi khuẩn trong miệng. Nhấp một ly sữa hoặc ăn nhẹ một lát phô mai là một cách tuyệt vời để bảo vệ răng, đặc biệt là khi bạn không thể đánh răng sau bữa ăn.

2.4. Thực phẩm giàu lợi khuẩn

Lợi khuẩn có lợi (probiotics) có thể được tìm thấy trong một số thực phẩm lên men như sữa chua, dưa cải bắp, kim chi và kefir. Những lợi khuẩn này giúp kiểm soát quần thể vi khuẩn có hại sống trong miệng, giúp nướu khỏe mạnh hơn.

2.5. Kẹo cao su không đường

Kẹo cao su không đường chứa xylitol có tác dụng chống lại vi khuẩn có hại và kích thích sản xuất nước bọt để rửa sạch các hạt thức ăn và vi khuẩn khỏi răng và nướu.

2.6. Trà xanh bảo vệ nướu

Nghiên cứu Tea Fights Cavities, Reduces Plaque (trà chống sâu răng, giảm mảng bám) của Hiệp hội vi sinh Hoa Kỳ chỉ ra, các chất chống ô xy hoá trong đồ uống nóng, bao gồm cả trà xanh, cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe nướu răng, ngăn ngừa viêm. Nhấp một ngụm trà xanh giúp chống lại bệnh nướu răng nhờ catechin (chất chống viêm và phenol) có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại đồng thời kiểm soát tình trạng viêm.

2.7. Trái cây và rau quả

Trái cây và rau củ tươi chứa nhiều vitamin và dưỡng chất hỗ trợ hệ miễn dịch, có đặc tính chống viêm và thúc đẩy quá trình chữa lành như vitamin C và beta carotene. Để có một chế độ ăn đa dạng về dưỡng chất, hãy cố gắng ăn càng nhiều loại rau củ quả có màu sắc khác nhau càng tốt.

2.8. Nấm hương

Nấm hương chứa polysaccharide lentinan, một loại polysaccharide có tác dụng đặc hiệu trong việc tiêu diệt chủng vi khuẩn thường gây ra bệnh nướu răng. Ngoài ra, loại nấm này còn có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ.

2.9. Thịt gà

Thịt gà chứa cả coenzyme 10 (CoQ10) và collagen. CoQ10 là một chất chống viêm quan trọng, có liên quan trực tiếp đến bệnh nướu răng. Những người thiếu CoQ10 có nhiều khả năng mắc bệnh nướu răng hơn.

Collagen (chủ yếu có trong da gà) rất cần thiết cho khả năng ngăn ngừa sự thoái hóa của mô nướu do bệnh nướu răng gây ra.

2.10. Uống đủ nước

Tuy không phải loại thực phẩm cụ thể nhưng uống đủ nước rất quan trọng trong chế độ dinh dưỡng vì nhiều lợi ích sức khỏe. Với sức khỏe răng miệng nói riêng, uống nước giúp loại bỏ vi khuẩn và các hạt thức ăn dư thừa ra khỏi miệng, giúp nướu khỏe mạnh hơn.

Ngoài những thực phẩm nên ăn kể trên, để giảm tác động của bệnh nướu răng, bạn sẽ cần loại bỏ vi khuẩn xấu trong khoang miệng bằng cách loại bỏ những thực phẩm này khỏi chế độ ăn hàng ngày:

• Đường (vi khuẩn xấu rất thích đường)

• Carbohydrate tinh chế

Ngoài ra, mọi người đều nên đi khám nha sĩ ít nhất 6 tháng một lần, hoặc theo lịch hẹn cụ thể của nha sĩ nếu bạn có các yếu tố nguy cơ cao hơn.

