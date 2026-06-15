10 lợi ích của tỏi đã được chứng minh

Tỏi không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam mà nhiều nghiên cứu hiện đại đã cho thấy những lợi ích sức khỏe của tỏi.

Tỏi được coi là “siêu thực phẩm” tự nhiên chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh có lợi, giúp tăng cường hệ miễn dịch, ổn định huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch hiệu quả. Dưới đây là 10 lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh của tỏi:

1. Tỏi tăng cường chức năng miễn dịch

Các nghiên cứu chỉ ra rằng bổ sung tỏi thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa và giảm mức độ nghiêm trọng của các bệnh thông thường như cảm cúm. Một thử nghiệm kéo dài 12 tuần cho thấy việc sử dụng thực phẩm bổ sung tỏi hàng ngày giúp giảm 63% số lần mắc cảm lạnh so với nhóm giả dược.

2. Giảm huyết áp

Các bệnh tim mạch như đau tim và đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất. Các nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng chiết xuất tỏi có tác động đáng kể trong việc làm giảm huyết áp ở những người bị tăng huyết áp.

3. Cải thiện mức cholesterol

Tỏi được coi là “siêu thực phẩm” tự nhiên chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh có lợi, giúp tăng cường hệ miễn dịch, ổn định huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch hiệu quả.

Tỏi có thể giúp giảm mức cholesterol toàn phần và LDL (cholesterol “xấu”). Đối với những người có hàm lượng cholesterol cao, bổ sung chiết xuất tỏi dường như làm giảm mức cholesterol này khoảng 10 - 15%. Tuy nhiên, nó dường như không ảnh hưởng nhiều đến HDL (cholesterol “tốt”) hoặc triglyceride.

4. Chứa các chất chống oxy hóa mạnh

Tỏi chứa các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại tác hại của các gốc tự do và quá trình lão hóa. Việc bổ sung tỏi đã được chứng minh là làm tăng hoạt động của các enzyme chống oxy hóa trong cơ thể, đồng thời giảm stress oxy hóa ở những người bị tăng huyết áp.

5. Hỗ trợ ngăn ngừa bệnh Alzheimer và mất trí nhớ

Tác dụng chống oxy hóa của tỏi giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và lão hóa. Khi kết hợp với việc giảm huyết áp và cholesterol, tỏi giúp bảo vệ não bộ khỏi các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và sa sút trí tuệ.

6. Cải thiện hiệu suất thể chất

Tỏi là một trong những chất hỗ trợ hiệu suất. Trong lịch sử, tỏi thường được dùng để giảm mệt mỏi và tăng cường khả năng làm việc của công nhân. Các nghiên cứu trên chuột và những người mắc bệnh tim cho thấy tỏi có thể giúp cải thiện khả năng tập thể dục và giảm mệt mỏi do vận động.

7. Hỗ trợ giải độc kim loại nặng

Ở liều lượng cao, các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi đã được chứng minh là bảo vệ cơ quan cơ thể chống lại tổn thương do độc tính của kim loại nặng. Một nghiên cứu trên những nhân viên làm việc trong nhà máy ắc quy (tiếp xúc quá mức với chì) cho thấy tỏi làm giảm nồng độ chì trong máu tới 19%.

8. Cải thiện sức khỏe xương

Mặc dù các nghiên cứu trên người còn hạn chế, các thử nghiệm trên động vật cho thấy tỏi có thể giảm thiểu tình trạng mất xương bằng cách tăng nồng độ estrogen ở phụ nữ. Một nghiên cứu trên phụ nữ mãn kinh cho thấy việc dùng liều lượng chiết xuất tỏi khô hàng ngày giúp giảm đáng kể các dấu hiệu thiếu hụt estrogen, từ đó có tác dụng tích cực đối với sức khỏe xương khớp.

9. Hỗ trợ kéo dài tuổi thọ

Tác động của tỏi đối với tuổi thọ con người không thể chứng minh trực tiếp nhưng khả năng kiểm soát huyết áp, giảm cholesterol và ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm khiến tỏi trở thành yếu tố quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ, đặc biệt là ở những người cao tuổi.

10. Tốt cho sức khỏe đường ruột và tiêu hóa

Tỏi có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và kháng virus mạnh mẽ. Nó giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại (như H.pylori) và tăng cường lợi khuẩn, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định.

Lưu ý khi bổ sung tỏi vào chế độ ăn uống

Tỏi rất dễ thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày, dù là dạng sống, nấu chín hay dạng chiết xuất. Bạn có thể sử dụng tỏi trong các món xào, nước sốt hoặc đơn giản là thêm vào các món canh để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Mặc dù tỏi mang lại nhiều lợi ích vượt trội nhưng tỏi không phải là thuốc thay thế cho các chỉ định y khoa trong các bệnh lý cấp tính hoặc mạn tính nghiêm trọng. Đối với những người đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc chuẩn bị thực hiện phẫu thuật, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng cường bổ sung chiết xuất tỏi liều cao, vì tỏi có đặc tính làm loãng máu tự nhiên.

Việc tiêu thụ tỏi tươi, được nghiền nát và để yên trong 5 - 10 phút trước khi chế biến là cách tốt nhất để kích hoạt enzyme alliinase, tạo ra allicin là hợp chất “vàng” mang lại hầu hết các lợi ích sức khỏe kể trên.

Theo suckhoedoisong.vn