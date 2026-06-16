10 lợi ích sức khỏe hàng đầu của quả mận khô không nên bỏ lỡ

Quả mận khô tuy nhỏ bé nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng đến bất ngờ, ngay cả khi chỉ ăn một lượng nhỏ.

Được ví như một “kho báu” vi chất cô đặc, mận khô không chỉ là món ăn vặt ngon miệng mà còn là “liều thuốc” tự nhiên tuyệt vời cho hệ tiêu hóa, xương khớp và tim mạch.

Cùng khám phá 10 lợi ích sức khỏe hàng đầu của loại quả sấy khô này để hiểu vì sao chúng nên có mặt trong thực đơn hằng ngày của bạn.

1. Mận khô hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Nếu bạn muốn giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt, mận khô là một lựa chọn tuyệt vời. Chúng chứa cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan kết hợp cùng nhau hỗ trợ nhu động ruột đều đặn và sức khỏe đường ruột nói chung.

Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, giúp đi tiêu dễ dàng hơn, đồng thời hoạt động như một prebiotic bằng cách nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh, sức khỏe tổng thể sẽ tốt hơn và hệ miễn dịch sẽ được tăng cường.

2. Phương thức tự nhiên giúp giảm táo bón

Mận khô được biết đến nhiều nhất với công dụng giúp giảm táo bón. Nhờ hàm lượng chất xơ cao và một loại rượu đường tự nhiên gọi là sorbitol, mận khô có thể hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng nhẹ nhàng và hiệu quả.

Một số nghiên cứu cho thấy mận khô thậm chí có thể hiệu quả hơn cả psyllium - một loại chất xơ bổ sung phổ biến trong việc cải thiện độ đặc của phân và tăng tần suất đi tiêu.

3. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Việc bổ sung mận khô vào chế độ ăn uống có thể mang lại lợi ích cho tim mạch. Mận khô chứa nhiều kali - một khoáng chất giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng tác dụng của natri.

Hơn nữa, chất xơ và chất chống oxy hóa trong mận khô có thể giúp giảm cholesterol LDL, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch tổng thể. Thêm một ít mận khô mỗi ngày là một cách đơn giản để bổ sung vào chế độ ăn tốt cho tim mạch.

Mận khô có giá trị dinh dưỡng và nhiều lợi ích sức khỏe không nên bỏ qua.

4. Giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào

Các loại trái cây sấy khô rất giàu hợp chất phenolic, là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống lại stress oxy hóa tế bào. Các hợp chất này hoạt động bằng cách trung hòa các gốc tự do - những phân tử không ổn định có thể gây hại cho tế bào và góp phần gây ra các bệnh mạn tính.

Bằng cách giảm thiểu tổn thương do oxy hóa, mận khô giúp bảo vệ tế bào và hỗ trợ các chức năng khỏe mạnh của cơ thể.

5. Giúp tăng cường sức khỏe xương

Mận khô cũng có thể giúp duy trì xương chắc khỏe do có chứa boron, một khoáng chất vi lượng giúp cơ thể sử dụng canxi và duy trì mật độ xương. Việc duy trì mật độ xương rất quan trọng khi tuổi tác tăng lên vì có thể giúp giảm nguy cơ gãy xương và loãng xương.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng việc thường xuyên ăn mận khô có thể giúp duy trì sức khỏe xương, do đó chúng là một sự bổ sung thông minh cho chế độ ăn uống tăng cường sức khỏe xương.

6. Giúp điều chỉnh lượng đường trong máu

Chất xơ hòa tan trong mận khô làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến của lượng đường trong máu. Điều này khiến chúng trở thành một lựa chọn ăn nhẹ hữu ích cho những người muốn có nguồn năng lượng ổn định hơn suốt cả ngày.

7. Hỗ trợ quản lý cân nặng

Nếu bạn đang cố gắng kiểm soát cân nặng, mận khô có thể là một sự bổ sung hữu ích. Hàm lượng chất xơ cao giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó có thể làm giảm cảm giác thèm ăn những thực phẩm kém dinh dưỡng. Chất xơ cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giúp bạn dễ dàng tuân theo một chế độ ăn uống cân bằng.

8. Hỗ trợ sức khỏe làn da

Làn da của bạn cũng có thể được hưởng lợi từ các dưỡng chất có trong mận khô. Các chất chống oxy hóa và hợp chất phenolic có trong chúng giúp bảo vệ da khỏi stress oxy hóa - một yếu tố liên quan đến lão hóa sớm.

Bằng cách giảm tác động của các gốc tự do, mận khô có thể giúp làn da của bạn trông khỏe mạnh hơn theo thời gian.

9. Có thể giúp bảo vệ sức khỏe mắt

Mặc dù có rất ít nghiên cứu cụ thể liên kết mận khô với sức khỏe mắt, nhưng các chất chống oxy hóa được biết là đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thị lực. Các vitamin và hợp chất thực vật trong mận khô có thể giúp bảo vệ mắt khỏi tổn thương do oxy hóa, từ đó hỗ trợ sức khỏe mắt lâu dài.

10. Hỗ trợ hệ miễn dịch

Một hệ miễn dịch khỏe mạnh bắt đầu từ chế độ dinh dưỡng tốt và mận khô chứa một số chất dinh dưỡng có thể giúp ích. Các chất chống oxy hóa và chất xơ hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch.

Ngoài ra, các hợp chất phenolic trong mận khô có thể có đặc tính chống viêm, giúp tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Theo suckhoedoisong.vn