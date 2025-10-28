2,4 tỷ đồng tổ chức Hội chợ giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, ngày 27/10, Sở Công Thương Phú Thọ ban hành kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 tại xã Tân Lạc (từ ngày 24–30/11/2025) và xã Cao Phong (từ ngày 12–18/12/2025).

Sản phẩm Cam Cao Phong được khách hàng tin dùng

Với chủ đề “Nông nghiệp xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ số”, hội chợ nhằm thúc đẩy phát triển thương mại, quảng bá sản phẩm đặc trưng, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường tiêu dùng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Mỗi hội chợ dự kiến quy mô 120 gian hàng, quy tụ trên 60 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh tham gia. Các mặt hàng trưng bày gồm nông sản, sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch.

Tổng kinh phí tổ chức hai hội chợ là 2,4 tỷ đồng, trong đó 1,2 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phần còn lại do đơn vị tổ chức tự cân đối.

Hội chợ là hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Phú Thọ đến với du khách, doanh nghiệp và các địa phương trong cả nước.

Lê Chung