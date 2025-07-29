3 lý do không nên ăn quá nhiều dưa hấu

Mặc dù dưa hấu mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng việc ăn quá nhiều có thể tiềm ẩn một số tác dụng phụ không mong muốn.

Dưa hấu là một loại trái cây tuyệt vời, chứa nhiều vitamin, khoáng chất, các chất chống oxy hóa lành mạnh như vitamin A, C và lycopene – nổi tiếng với khả năng chống ung thư và lợi ích cho tim mạch. Tuy nhiên, việc ăn nhiều trái cây quá mức có thể đi kèm với một vài tác dụng phụ.

1. Tác dụng phụ khi ăn quá nhiều dưa hấu

Ăn quá nhiều dưa hấu có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe.

Có thể gây vấn đề tiêu hóa

Ăn quá nhiều dưa hấu có thể gây ra những rắc rối cho đường ruột như đau bụng, đầy hơi, chướng bụng và tiêu chảy. Nguyên nhân là do dưa hấu chứa nhiều FODMAP - một nhóm carbohydrate chuỗi ngắn khó tiêu hoá và dễ lên men trong ruột.

Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên những người mắc hội chứng ruột kích thích với các triệu chứng khó chịu tương tự – nên tuân thủ chế độ ăn ít FODMAP. Tuy nhiên, ngay cả với người khỏe mạnh, việc nạp quá nhiều FODMAP từ dưa hấu cũng có thể gây ra các triệu chứng khó chịu giống hội chứng ruột kích thích và làm tình trạng trào ngược dạ dày thực quản trở nên tệ hơn.

Dưa hấu được xếp vào nhóm giàu FODMAP chủ yếu vì hàm lượng fructose (một loại đường đơn) khá cao. Khi tiêu thụ lượng lớn fructose, nó có thể gây đầy hơi và khó chịu. Tuy vậy, không cần quá lo lắng về việc đau bụng mỗi khi ăn một phần dưa hấu lớn, trừ khi là người nhạy cảm với fructose hoặc đang mắc hội chứng ruột kích thích. Trong trường hợp đó, hãy cân nhắc ăn dưa hấu một cách điều độ hơn.

Có thể làm tăng lượng đường trong máu

Dù ngon nhưng dưa hấu có chỉ số đường huyết (GI) cao, có thể làm tăng đột biến lượng đường trong máu nếu ăn quá nhiều, đặc biệt cần lưu ý với người bị đái tháo đường. Chỉ số GI đo lường mức độ thực phẩm ảnh hưởng đến đường huyết trong 2 giờ, với dưa hấu nằm trong nhóm cao (GI từ 72 - 80).

Tuy nhiên, tải lượng đường huyết (GL) mới là thước đo chính xác hơn vì nó tính đến khẩu phần ăn. Dưa hấu được xếp vào nhóm có GL thấp (5 - 6 GL mỗi cốc 152 g), nghĩa là ăn một lượng nhỏ sẽ không gây hại. Nếu ăn quá nhiều, GL sẽ tăng lên, dẫn đến đường huyết tăng vọt. Do đó, việc theo dõi đường huyết khi ăn dưa hấu là rất quan trọng, nhất là với người mắc bệnh đái tháo đường.

Có thể gây thay đổi sắc tố da cam

Mặc dù hiếm gặp, một nghiên cứu đã xác định rằng ăn quá nhiều dưa hấu có thể liên quan đến tình trạng đổi màu da vàng cam được gọi là lycopenemia, một biến thể của carotenemia.

Lycopene vừa là một chất chống oxy hóa vừa là một sắc tố chịu trách nhiệm tạo nên màu đỏ đặc trưng của dưa hấu và các loại trái cây, rau củ khác.

Nếu tiêu thụ quá mức, lycopene có thể tích tụ ở các lớp ngoài của da và làm thay đổi sắc tố da. Tuy nhiên, nghiên cứu không chỉ ra lượng dưa hấu bao nhiêu là quá nhiều trong trường hợp này.

May mắn thay, lycopenemia là một tình trạng hiếm gặp và hoàn toàn có thể đảo ngược. Tác động của nó lên da có thể được đảo ngược hoàn toàn bằng cách giảm đáng kể việc tiêu thụ các thực phẩm giàu lycopene như dưa hấu.

2. Bao nhiêu dưa hấu là quá nhiều?

Dưa hấu là một loại trái cây lành mạnh và an toàn, đến nay, các chuyên gia dinh dưỡng chưa xác định cụ thể giới hạn “quá nhiều” với việc tiêu thụ dưa hấu. Vì vậy, chỉ cần lưu ý điều chỉnh lượng ăn nếu đang muốn kiểm soát đường huyết.

Về tác động đến đường huyết, một khẩu phần 4 cốc (khoảng 608 g) dưa hấu chứa 46 g carb, trong đó có đến 36 g đường, có thể khiến đường huyết tăng đột biến. Để đảm bảo an toàn về lượng đường nạp vào, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) khuyên nên ăn khoảng 2 cốc trái cây mỗi ngày đối với chế độ ăn 2.000 calo tiêu chuẩn – lượng này tương đương khoảng 300g dưa hấu.

