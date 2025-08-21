3 thời điểm tốt nhất uống nước gừng có lợi cho sức khỏe

Nước gừng rất dễ làm và uống nước gừng là cách dễ dàng để tận dụng những lợi ích sức khỏe của loại gia vị quen thuộc này.

Nước gừng thường được sử dụng trong các bài thuốc thảo dược để hỗ trợ trị các tình trạng như đầy hơi và đau dạ dày. Nhiều người pha trà từ gừng tươi, thêm lát gừng tươi vào nước, hoặc rắc bột gừng vào nước hoặc các loại đồ uống khác để tăng thêm hương vị cũng như tăng dưỡng chất cho đồ uống.

1. Cách làm nước gừng đơn giản tại nhà

Đối với những người không thích ăn nhiều gừng, nước gừng có thể là một cách dễ dàng để hấp thụ những lợi ích sức khỏe của loại gia vị này. Đặc biệt nếu bạn bị buồn nôn, uống nước gừng cảm thấy dễ chịu nhanh hơn là ăn gừng. Đây cũng là một cách tốt để bù nước nếu bạn không thích vị của nước lọc.

Nước gừng rất dễ làm. Chỉ cần nước và gừng là đủ, mặc dù nhiều công thức còn thêm chất tạo ngọt như mật ong và nước cốt chanh để cân bằng hương vị. Bạn có thể uống lạnh nếu thích uống lạnh.

Nước gừng là một thức uống phổ biến có vị ấm áp, thơm ngon mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

Cách dễ nhất để làm nước gừng là chỉ cần thêm gừng xay hoặc vài lát gừng tươi vào nước nóng. Tuy nhiên, đun sôi gừng sẽ là cách hiệu quả nhất để gừng giải phóng các hợp chất tự nhiên. Đun sôi gừng có thể làm giảm một số vitamin tan trong nước, chẳng hạn như vitamin C và B; tuy nhiên, nó cũng có thể giúp phân hủy các chất xơ cứng của gừng và giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn các hợp chất có lợi.

2. Thời điểm tốt nhất để uống nước gừng

2.1. Uống nước gừng buổi sáng để khởi đầu ngày mới tích cực

Một số người nhận thấy uống nước gừng vào buổi sáng đạt được hiệu quả tốt nhất. Họ cho rằng việc này sẽ khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể và kiềm chế cơn thèm ăn, từ đó có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân. Do những lợi ích tiềm tàng của gừng đối với hệ miễn dịch, một số người cũng tin rằng bắt đầu ngày mới bằng nước gừng sẽ giúp họ tăng cường sức đề kháng để ngăn ngừa virus.

Uống một cốc nước gừng ấm vào buổi sáng có thể giúp làm dịu dạ dày, thải độc và cung cấp nước cũng như hỗ trợ hệ tiêu hóa. Gừng được biết đến với khả năng làm dịu các vấn đề tiêu hóa và giảm buồn nôn. Bắt đầu ngày mới với một cốc nước gừng sẽ giúp giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày sau một đêm dài. Nước gừng giúp cơ thể được cung cấp đủ nước, đồng thời hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên. Gừng có khả năng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giúp cơ thể chuẩn bị tốt hơn cho bữa ăn sáng.

2.2. Uống nước gừng sau bữa ăn giúp hỗ trợ tiêu hóa

Nếu bạn gặp phải các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu hoặc cảm giác nặng bụng sau khi ăn, một cốc nước gừng có thể là giải pháp hiệu quả. Các hợp chất hoạt tính sinh học trong gừng như gingerols và shogaols giúp kích thích quá trình tiêu hóa và lưu thông thức ăn trong đường ruột, từ đó làm giảm cảm giác khó chịu.

Theo một nghiên cứu được đề cập trên Healthline, gừng có thể giúp giảm tình trạng chậm làm rỗng dạ dày, một trong những nguyên nhân gây khó tiêu.

2.3. Một cốc nước gừng vào buổi tối giúp ngủ ngon hơn

Đối với những người thường xuyên bị khó tiêu hoặc cảm thấy nặng bụng do ăn tối muộn, một ly trà gừng chanh ấm trước khi đi ngủ có thể mang lại sự dễ chịu.

Gừng giúp làm dịu hệ tiêu hóa, trong khi chanh chứa hợp chất limonene hỗ trợ đẩy thức ăn dọc theo đường tiêu hóa. Sự kết hợp này không chỉ giúp giảm cảm giác khó chịu mà còn tạo ra một nghi thức thư giãn, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Uống trà gừng sau bữa tối hoặc trước khi đi ngủ giúp hỗ trợ tiêu hóa và nhu động ruột. Ngoài ra, trà gừng là một lựa chọn tuyệt vời không chứa caffeine để uống trước khi đi ngủ, đặc biệt là nếu bạn bị đau nhức cơ vì đặc tính chống viêm của nó có thể giúp làm dịu những cơn đau này và giúp ngủ ngon hơn vào ban đêm.

3. Lưu ý để sử dụng nước gừng an toàn

Mặc dù gừng rất tốt cho sức khỏe, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến cáo không nên dùng quá 4 g gừng mỗi ngày. Tiêu thụ quá liều có thể dẫn đến một số tác dụng phụ như ợ nóng, đầy hơi hoặc tiêu chảy. Đặc biệt, phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng gừng với liều lượng cao.

Sử dụng nước gừng đúng thời điểm sẽ giúp bạn tận dụng tối đa những lợi ích của loại thảo dược này, góp phần cải thiện và bảo vệ sức khỏe một cách hiệu quả. Một số người thấy rằng gừng có thể gây đau dạ dày, đầy hơi và ợ nóng, đặc biệt nếu dùng quá liều. Liều cao gừng cũng có thể tương tác với thuốc làm loãng máu. Bạn không nên chỉ dựa vào gừng để chữa bất kỳ bệnh nào, và nó không thể thay thế thuốc điều trị hay chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh.

Hầu hết mọi người đều có thể sử dụng gừng ở mức độ vừa phải hằng ngày. Để đảm bảo an toàn, chỉ nên uống từ 1-2 cốc mỗi ngày, tránh uống khi bụng đói hoặc khi đang dùng thuốc có nguy cơ tương tác. Gừng an toàn cho hầu hết mọi người nhưng tốt nhất vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, đặc biệt với người có bệnh lý nền hoặc đang dùng thuốc.

Theo suckhoedoisong.vn