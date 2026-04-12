3 thói quen lành mạnh cần làm trong độ tuổi 20 và 30

Một số thói quen lành mạnh cần làm trong độ tuổi 20 và 30 như ăn uống cân bằng, duy trì thói quen ngủ lành mạnh...

Duy trì thói quen ngủ lành mạnh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đồ họa: Thanh Thanh

Ăn uống cân bằng

Thói quen ăn uống thất thường có thể gây suy giảm sức khỏe ở người trẻ. Việc bỏ bữa, ăn quá nhiều hoặc quá ít, phụ thuộc vào thực phẩm chế biến sẵn hay ăn uống do căng thẳng có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng, tác động xấu đến cả thể chất và tinh thần. Tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng dễ dẫn đến thiếu năng lượng, rối loạn cân nặng và tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Một chế độ ăn cân bằng nên bao gồm trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc, sản phẩm từ sữa ít béo và chất xơ. Đồng thời, cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường và chất béo không lành mạnh. Uống đủ nước, không bỏ bữa và bổ sung protein nạc giúp duy trì năng lượng ổn định.

Tập thể dục

Sự phát triển của công nghệ khiến thời gian sử dụng thiết bị điện tử tăng lên, kéo theo lối sống ít vận động. Điều này làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm ngay cả ở người trẻ, do làm chậm quá trình trao đổi chất, tăng cân và tăng nguy cơ kháng insulin.

Việc duy trì vận động, đặc biệt vào buổi sáng, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể. Tập thể dục thường xuyên còn giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và nâng cao tâm trạng.

Duy trì thói quen ngủ lành mạnh

Thói quen sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ, gây mỏi mắt, ảnh hưởng hệ cơ xương khớp và sức khỏe tinh thần. Đây cũng là yếu tố góp phần làm gia tăng các bệnh chuyển hóa ở người trẻ.

Duy trì thói quen ngủ lành mạnh giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, tăng cường miễn dịch, nâng cao khả năng nhận thức và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Theo laodong.vn