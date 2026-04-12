3 thói quen lành mạnh cần làm trong độ tuổi 20 và 30

{title}
{publish}
{head}
Một số thói quen lành mạnh cần làm trong độ tuổi 20 và 30 như ăn uống cân bằng, duy trì thói quen ngủ lành mạnh...
Duy trì thói quen ngủ lành mạnh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đồ họa: Thanh Thanh
Ăn uống cân bằng
Thói quen ăn uống thất thường có thể gây suy giảm sức khỏe ở người trẻ. Việc bỏ bữa, ăn quá nhiều hoặc quá ít, phụ thuộc vào thực phẩm chế biến sẵn hay ăn uống do căng thẳng có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng, tác động xấu đến cả thể chất và tinh thần. Tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng dễ dẫn đến thiếu năng lượng, rối loạn cân nặng và tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính.
Một chế độ ăn cân bằng nên bao gồm trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc, sản phẩm từ sữa ít béo và chất xơ. Đồng thời, cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường và chất béo không lành mạnh. Uống đủ nước, không bỏ bữa và bổ sung protein nạc giúp duy trì năng lượng ổn định.
Tập thể dục
Sự phát triển của công nghệ khiến thời gian sử dụng thiết bị điện tử tăng lên, kéo theo lối sống ít vận động. Điều này làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm ngay cả ở người trẻ, do làm chậm quá trình trao đổi chất, tăng cân và tăng nguy cơ kháng insulin.
Việc duy trì vận động, đặc biệt vào buổi sáng, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể. Tập thể dục thường xuyên còn giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và nâng cao tâm trạng.
Duy trì thói quen ngủ lành mạnh
Thói quen sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ, gây mỏi mắt, ảnh hưởng hệ cơ xương khớp và sức khỏe tinh thần. Đây cũng là yếu tố góp phần làm gia tăng các bệnh chuyển hóa ở người trẻ.
Duy trì thói quen ngủ lành mạnh giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, tăng cường miễn dịch, nâng cao khả năng nhận thức và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.
Theo laodong.vn
Mọi người nên làm việc trong khung giờ từ 5h đến 9h, hạn chế ra đường lúc 12h-13h chiều, dành thời gian buổi chiều từ 17h -19h để vận động, thư giãn.
baophutho.vn Một buổi sáng trung tuần tháng 4/2026, khoa Khám bệnh - Bệnh viện Quân y 109, lượng người đến khám bệnh khá đông nhưng không còn cảnh chen lấn,...
Vấn đề ăn rau họ cải là mối quan tâm của những người có bệnh lý tuyến giáp dẫn đến kiêng cữ thái quá trong khi rau họ cải là các loại rau quen thuộc và chứa nhiều dinh dưỡng có lợi.
Các dưỡng chất như vitamin A, C, E và omega-3... đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ mắt, duy trì thị lực và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể nếu được bổ...
Mỡ nội tạng nguy hiểm hơn mỡ dưới da, nhưng có thể giảm hiệu quả bằng cách bổ sung polyphenol, chất xơ hòa tan, tinh bột kháng và tăng tỷ lệ protein.
Hiện nay đang là mùa thu hoạch sắn dây. Cây sắn dây được trồng lấy rễ (củ) luộc ăn và làm thuốc, có thể dùng để phòng trị rất nhiều bệnh, lấy tên thuốc là cát căn.
Trứng muối là món ăn hấp dẫn và giàu dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng nên thưởng thức món ngon này. Đối với một số người, trứng muối có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.