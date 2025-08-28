4 nhóm người không nên ăn nhiều khoai lang

Khoai lang là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và an toàn cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, 4 nhóm người dưới đây cần lưu ý khi ăn nhiều khoai lang.

Khoai lang chứa nhiều tinh bột, carbohydrate và calo nhưng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, vitamin A, vitamin C, kali, magie, sắt... Việc thêm khoai lang vào chế độ ăn uống là có thể cung cấp cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng.

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng tuyệt vời, khoai lang được khuyên dùng cho nhiều người nhưng có một số nhóm người cần đặc biệt lưu ý hơn khi ăn.

1. Người mắc sỏi thận

Dù rất tốt cho sức khỏe nhưng khoai lang lại không phải là lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người.

Khoai lang giàu dinh dưỡng nhưng lại chứa nhiều oxalate, một loại acid hữu cơ. Việc bổ sung quá nhiều khoai lang vào chế độ ăn uống khi bị sỏi thận có thể gây ra vấn đề cho những người đã bị sỏi thận. Oxalate bắt đầu lắng đọng trên viên sỏi đã có sẵn, làm tăng các triệu chứng và cơn đau.

Khoai lang có hàm lượng oxalate cao, do đó những người có nguy cơ hình thành sỏi thận nên tránh hoặc thỉnh thoảng ăn khoai lang. Khoai lang cũng giàu kali, việc ăn nhiều khoai lang mỗi ngày có thể không phù hợp với bệnh nhân thận. Đối với người bệnh thận, việc ăn khoai lang cần được cân nhắc kỹ lưỡng và tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

2. Khoai lang ảnh hưởng đến người đang có vấn đề về dạ dày

Khoai lang có lợi cho việc chữa lành vết loét dạ dày nhờ hàm lượng dinh dưỡng tổng thể cao. Khoai lang rất giàu vitamin A và C, chất xơ, cùng các khoáng chất. Những chất này có thể giúp hỗ trợ quá trình phục hồi niêm mạc dạ dày bị tổn thương.

Tuy nhiên, nếu ăn với số lượng lớn thì khoai lang lại có thể gây ra các vấn đề về tiêu hoá khác. Do khoai lang có chứa mannitol, một loại carbohydrate được gọi là rượu đường (hay polyol). Dù bản thân loại carbohydrate này không gây hại, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều, nó có thể gây khó chịu cho những người có vấn đề về dạ dày.

Ăn quá nhiều khoai lang khi bụng đang khó chịu có thể dẫn đến các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng và đầy hơi. Vì vậy, tốt nhất là nên tránh ăn khoai lang trong thời gian này.

3. Người bệnh đái tháo đường

So với khoai tây, khoai lang có chỉ số đường huyết (GI) ở mức vừa phải và được coi là lành mạnh hơn. Các nghiên cứu cũng cho thấy ăn khoai lang có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin. Với hàm lượng chất xơ cao và chỉ số đường huyết thấp, khoai lang có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều để tránh tăng đột biến lượng đường trong máu.

4. Người có vấn đề về tim mạch

Là một nguồn cung cấp kali dồi dào, khoai lang có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá mức lại không tốt. Việc nạp quá nhiều kali có thể dẫn đến tăng kali máu (hay ngộ độc kali) và có thể là nguyên nhân gây ra các cơn đau tim.

5. Thường xuyên ăn quá nhiều khoai lang có thể gây ngộ độc vitamin A

Khoai lang chứa hàm lượng vitamin A cao, việc nạp quá nhiều vitamin này có thể dẫn đến ngộ độc vitamin A. Các triệu chứng của tình trạng này có thể bao gồm đau đầu và phát ban.

Nếu tiêu thụ quá nhiều vitamin A trong thời gian dài, cũng có thể gặp phải các vấn đề như tóc khô, rụng tóc một phần (kể cả lông mày), nứt môi và da khô, sần sùi. Nguy hiểm hơn, việc sử dụng liều lượng lớn vitamin A kéo dài có thể gây tổn thương gan.

Liều lượng vitamin A được khuyến nghị hàng ngày (RDA) là 700 mcg cho phụ nữ và 900 mcg cho nam giới. Nếu nạp nhiều hơn mức này, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Mặc dù ăn một củ khoai lang mỗi ngày thường được coi là tốt cho sức khỏe nhưng ăn quá nhiều có thể có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu ăn nhiều khoai lang có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng tiềm ẩn do không ăn đa dạng thực phẩm. Do đó, nên ăn một lượng vừa phải, chẳng hạn như 1 đến 2 củ khoai lang cỡ vừa mỗi ngày, hoặc vài lần mỗi tuần, để đạt được lợi ích mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Những người có đang mắc các bệnh về thận, đái tháo đường hoặc tim mạch nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn khoai lang.

Nguồn suckhoedoisong.vn