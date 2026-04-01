5 chế độ ăn lành mạnh có thể giúp kéo dài tuổi thọ

Việc lựa chọn một chế độ dinh dưỡng phù hợp không chỉ giúp duy trì vóc dáng mà còn là “chìa khóa” cốt lõi để ngăn ngừa các bệnh mạn tính và kéo dài tuổi thọ.

Một nghiên cứu gần đây trên gần 105.000 người trưởng thành khỏe mạnh cho thấy việc tuân thủ nghiêm ngặt bất kỳ một trong năm chế độ ăn lành mạnh dưới đây đều giúp kéo dài tuổi thọ từ 1,5 đến 3 năm.

Theo các nghiên cứu được công bố trên các tạp chí y khoa hàng đầu, dưới đây là 5 mô hình ăn uống có khả năng giảm thiểu đáng kể nguy cơ tử vong sớm.

1. Chế độ ăn Địa Trung Hải thay thế (AMED)

Dựa trên thói quen ăn uống truyền thống của các quốc gia ven biển Địa Trung Hải, phiên bản “thay thế” (AMED) thường được sử dụng trong các nghiên cứu dài hạn để đánh giá mức độ tuân thủ của người dùng.

Thành phần chính: Tập trung vào các loại chất béo lành mạnh (dầu ô lưu), protein từ cá, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ.

Lợi ích: AMED đặc biệt hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm viêm hệ thống. Các chất chống oxy hóa và acid béo omega-3 giúp bảo vệ tế bào khỏi quá trình lão hóa sớm.

2. Chế độ ăn DASH

Được thiết kế ban đầu để hỗ trợ điều trị tăng huyết áp, DASH đã chứng minh được giá trị vượt xa mục tiêu ban đầu, trở thành một trong những chế độ ăn lành mạnh nhất.

Thành phần chính: Ưu tiên thực phẩm giàu magie, canxi, kali. Chế độ này hạn chế tối đa lượng natri (muối), thịt đỏ và đường bổ sung.

Lợi ích: Việc kiểm soát huyết áp hiệu quả giúp giảm áp lực lên hệ thống động mạch, từ đó ngăn ngừa đột quỵ và suy tim – những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người cao tuổi.

3. Chế độ ăn uống dựa trên thực vật lành mạnh (hPDI)

Cần phân biệt rõ giữa “ăn thực vật” và “ăn thực vật lành mạnh”. Một chế độ dựa trên thực vật nhưng chứa nhiều ngũ cốc tinh chế hoặc đường vẫn gây hại cho sức khỏe.

Thành phần chính: Tập trung vào các loại đậu, rau lá xanh đậm, trái cây mọng nước và ngũ cốc nguyên cám. Nguồn đạm thực vật từ đậu nành hoặc các loại hạt thay thế hoàn toàn hoặc phần lớn đạm động vật.

Lợi ích: Chế độ này giàu chất xơ và các hợp chất thực vật (phytochemicals), giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên.

4. Chế độ ăn giảm nguy cơ mắc đái tháo đường (DRRD)

Đây không chỉ là chế độ ăn dành cho người bệnh, mà là một chiến lược dự phòng cho tất cả mọi người để duy trì sự ổn định của đường huyết.

Thành phần chính: Ưu tiên thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp, giàu chất xơ và các loại acid béo chưa bão hòa. Đặc biệt quan trọng là việc cắt giảm các loại nước giải khát có đường và thực phẩm chế biến sẵn.

Lợi ích: Việc giữ mức insulin ổn định giúp ngăn ngừa hội chứng chuyển hóa và các biến chứng liên quan đến viêm mạn tính, từ đó bảo vệ các cơ quan nội tạng khỏi sự tàn phá của thời gian.

5. Chỉ số ăn uống lành mạnh thay thế (AHEI)

AHEI là một hệ thống tính điểm dựa trên các loại thực phẩm và chất dinh dưỡng có liên quan trực tiếp đến việc giảm nguy cơ bệnh mãn tính.

Thành phần chính: AHEI đánh giá cao việc tiêu thụ các loại thực phẩm như rau, trái cây, các loại hạt và acid béo omega-3 từ cá, đồng thời cho điểm thấp đối với thịt chế biến sẵn và chất béo chuyển hóa (trans-fat).

Lợi ích: Nghiên cứu cho thấy những người có điểm số AHEI cao có tỷ lệ tử vong do ung thư, bệnh tim mạch và bệnh hô hấp thấp hơn đáng kể so với nhóm còn lại.

Điểm chung của 5 chế độ ăn lành mạnh

Điểm chung của cả 5 chế độ ăn này là ưu tiên cho thực phẩm tự nhiên, giàu vi chất như vitamin C, choline và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Mặc dù mỗi chế độ ăn đều có những điểm khác biệt riêng, điểm chung của các mô hình ăn kiêng này là đều nhấn mạnh chất xơ và chất béo lành mạnh từ trái cây, rau củ, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt; tránh thực phẩm chế biến sẵn, chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa, cũng như đồ uống có đường.

Việc hạn chế thực phẩm công nghiệp không chỉ là một xu hướng, mà là một yêu cầu tất yếu để đạt được mục tiêu sống khỏe.

Thay vì gò bó vào một khuôn mẫu duy nhất, bạn có thể linh hoạt kết hợp các nguyên tắc này: chọn dầu ô liu của Địa Trung Hải, bớt muối theo DASH và ăn nhiều rau quả sẫm màu theo hướng thực vật.

Tuân thủ bất kỳ một trong năm chế độ ăn uống này đều tốt cho mục tiêu sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.

Theo suckhoedoisong.vn