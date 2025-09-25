5 loại thực phẩm bổ sung nên dùng cùng nghệ để tăng cường lợi ích của nghệ

Dùng nghệ cùng với các chất bổ sung khác như giấm táo, gừng và hạt tiêu đen sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nghệ được biết đến với tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh viêm mạn tính. Dùng nghệ cùng với các loại thực phẩm bổ sung khác có thể làm tăng khả năng hấp thụ và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

1. Kết hợp nghệ cùng tiêu đen

Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung tiêu đen có thể giúp tăng cường hấp thu curcumin. Có bằng chứng cho thấy piperine, thành phần hoạt chất của tiêu đen, có thể làm tăng sinh khả dụng của curcumin lên 2.000% khi kết hợp.

Dùng nghệ với hạt tiêu đen giúp cải thiện khả năng hấp thụ curcumin - một hợp chất hoạt tính trong nghệ.

Khi kết hợp nghệ với tiêu đen sẽ hỗ trợ sức khỏe bằng nhiều cách:

Cải thiện hội chứng chuyển hóa, một nhóm các tình trạng làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, đột quỵ và bệnh tim mạch.

Giảm đau và viêm liên quan đến bệnh thoái hóa khớp có hiệu quả tương tự như thuốc chống viêm không steroid (NSAID).

Có đặc tính chống ung thư thông qua tác dụng chống viêm và chống oxy hóa.

Cung cấp lợi ích về nhận thức và bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer.

2. Giấm táo

Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn nhưng việc kết hợp nghệ và giấm táo (ACV) có thể giúp tăng cường sức khỏe như hỗ trợ quá trình trao đổi chất và cải thiện mức triglyceride và cholesterol.

Các hợp chất có trong nghệ và giấm táo giúp cải thiện việc quản lý lượng đường trong máu, đặc biệt là ở những người mắc bệnh đái tháo đường. Hỗ trợ giảm cân thông qua cơ chế chống viêm của curcumin và sử dụng giấm táo thường xuyên.

Giấm táo và nghệ là những phương pháp chữa bệnh tự nhiên phổ biến có liên quan đến những lợi ích tiềm năng như kiểm soát lượng đường trong máu, tiêu hóa tốt hơn và giảm viêm. Tuy nhiên, nghiên cứu về những lợi ích này còn hạn chế và chưa thống nhất, đặc biệt là khi kết hợp cả hai.

3. Dầu cá

Kết hợp nghệ với dầu cá có thể làm tăng khả năng hấp thụ curcumin, vì curcumin hòa tan trong chất béo.

Một thử nghiệm lâm sàng năm 2024 cho thấy dầu cá và nano-curcumin giúp làm giảm mức cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) ở những người tham gia mắc bệnh đái tháo đường. Các chất bổ sung dầu cá cũng đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm nhịp tim, tăng lipoprotein mật độ cao (HDL) hay cholesterol “tốt” và cải thiện triglyceride.

Trong một nghiên cứu nhỏ năm 2018 cho thấy, bộ đôi nghệ và dầu cá có thể hỗ trợ cải thiện khả năng kiểm soát lượng đường trong máu, đặc biệt là lượng đường trong máu sau bữa ăn khi dùng trước bữa ăn.

Kết hợp hai loại thực phẩm này hỗ trợ sức khỏe não bộ tốt hơn vì mỗi loại thực phẩm bổ sung riêng lẻ đều góp phần cải thiện chức năng nhận thức.

4. Gừng

Kết hợp nghệ và gừng có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

Bảo vệ chống lại stress oxy hóa vì cả nghệ và gừng đều là những loại chứa nhiều chất chống oxy hóa hàng đầu.

Giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách giảm các thay đổi của tế bào liên quan đến một số hợp chất hóa học gây ung thư.

Cải thiện sức khỏe thận bằng cách giảm viêm.

Hỗ trợ giảm cân bằng cách điều chỉnh quá trình sản xuất chất béo và carbohydrate ở cấp độ tế bào.

Cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh tim, giảm viêm và giảm lượng chất béo không lành mạnh trong máu.

5. Magie

Magie và nghệ kết hợp với nhau có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm viêm, cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ chức năng tim mạch. Magie rất cần thiết để duy trì nhịp tim ổn định, thư giãn mạch máu và điều hòa huyết áp. Các nghiên cứu cho thấy thiếu hụt magie làm tăng nguy cơ huyết áp cao, bệnh tim và đột quỵ.

Nghệ và magie hỗ trợ chức năng nhận thức bằng cách tăng cường sức khỏe não bộ, giảm viêm và bảo vệ chống lại các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer.

Nghệ và magie giúp cải thiện khả năng kiểm soát căng thẳng bằng cách làm dịu phản ứng của cơ thể với căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Căng thẳng làm giảm nồng độ magie, khiến cơ thể bạn khó thích nghi hơn.

Nghệ và magie đã được chứng minh là làm giảm khó chịu ở đường tiêu hóa và cải thiện nhu động ruột. Kết hợp nghệ và magie cũng hỗ trợ thư giãn và phục hồi cơ, giúp giảm cứng cơ và đau nhức sau khi hoạt động thể chất. Curcumin trong nghệ làm giảm viêm do tập thể dục và tổn thương cơ, còn magie thúc đẩy thư giãn và tái tạo cơ.

Nghệ và magie là những thực phẩm bổ sung phổ biến với nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng. Việc dùng chung hai chất này an toàn cho hầu hết mọi người và có thể có tác dụng hiệp đồng để hỗ trợ nhu cầu sức khỏe.