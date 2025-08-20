5 tác dụng phụ hay gặp nhất khi uống trà xanh và cách tránh

Mặc dù trà xanh có nhiều lợi ích nhưng việc uống quá nhiều hoặc không đúng cách có thể gây ra một số tác dụng phụ. Đó là lý do tại sao một số người cảm thấy nôn nao, khó chịu như bị ’say' khi uống trà xanh.

1. Một số tác dụng phụ thường gặp khi uống trà xanh

Các tác dụng phụ xảy ra khi uống trà xanh chủ yếu liên quan đến hàm lượng caffeine và tannin có trong trà. Dưới đây là một số tác dụng phụ phổ biến khi uống trà xanh:

Lo lắng, bồn chồn

Cảm giác lo lắng, bồn chồn, thậm chí run tay khi uống trà xanh là một tình trạng khá phổ biến mà nhiều người thường mô tả cảm giác đó là “say trà”. Hiện tượng này xảy ra do cơ thể phản ứng với một hoặc cả hai hợp chất có trong trà là caffeine và tannin.

Nồng độ caffeine cao có thể gây lo lắng, bồn chồn và mất khả năng giữ bình tĩnh hoặc tập trung, đặc biệt ở những người nhạy cảm hoặc khi tiêu thụ quá nhiều.

Cảm giác nôn nao, khó chịu là tác dụng phụ hay gặp khi uống trà xanh.

Buồn nôn, khó chịu dạ dày

Trà xanh có chứa tannin, một hợp chất có thể làm tăng lượng acid trong dạ dày. Nếu chúng ta uống trà xanh quá đặc hoặc uống khi bụng đói có thể gây kích ứng dạ dày, buồn nôn và khó chịu.

Chóng mặt, đau đầu

Lượng caffeine quá nhiều có thể gây thay đổi lưu lượng máu đến não dẫn đến đau đầu hoặc chóng mặt.

Khó ngủ, mất ngủ

Caffeine là một chất kích thích thần kinh có thể làm tăng sự tỉnh táo. Uống trà xanh vào buổi tối, đặc biệt là với những người nhạy cảm với caffeine có thể gây khó ngủ hoặc mất ngủ.

Giảm khả năng hấp thu sắt của cơ thể

Một số nghiên cứu cho thấy, đồ uống có chứa polyphenol như trà, cà phê và ca cao là những chất ức chế sự hấp thu sắt. Những hợp chất này liên kết với sắt trong quá trình tiêu hóa làm cho nó khó hấp thu hơn.

2. Cách phòng tránh tác dụng phụ khi uống trà xanh

Uống trà xanh lượng vừa phải

Theo ThS. Đặng Thị Hoàng Khuê, Trưởng Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Trung ương Quảng Nam, mặc dù có một số tác dụng phụ nhưng trà xanh được coi là an toàn khi sử dụng ở mức độ vừa phải. Hầu hết các tác dụng phụ tiêu cực này là do hàm lượng caffeine và chỉ xảy ra khi đồ uống được tiêu thụ với số lượng lớn.

Pha loãng trà

Nếu cảm thấy hơi khó chịu khi uống trà đặc bạn hãy thử pha trà loãng. Có thể sử dụng ít lá trà hơn hoặc pha với nhiều nước hơn.

Tránh uống nếu nhạy cảm với caffeine

Trong một số trường hợp nhạy cảm với caffeine, các tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Do đó, khi sử dụng đồ uống chứa caffeine như cà phê hoặc trà xanh, chúng ta nên chú ý phản ứng của cơ thể. Nếu có các dấu hiệu tác dụng phụ nghiêm trọng thì nên ngừng sử dụng.

ThS. Đặng Thị Hoàng Khuê cũng lưu ý, hợp chất chính trong trà xanh gây phản ứng ở những người nhạy cảm là caffeine. Một số người nhạy cảm với các thành phần trong trà xanh nên tránh đồ uống này. Nên tránh uống trà xanh nếu bị đau đầu hằng ngày và nhạy cảm với caffeine.

Không uống trà xanh khi đói

Để tránh cảm giác cồn cào, khó chịu, buồn nôn, kích ứng dạ dày... không nên uống trà xanh khi bụng đói. Thay vào đó nên uống trà xanh sau khi đã ăn nhẹ hoặc uống sau bữa ăn khoảng 1-2 tiếng.

Nếu đang có cảm giác như bị “say trà”, bạn nên ăn một miếng bánh quy, bánh mỳ... sẽ giúp giảm cảm giác khó chịu. Hoặc uống thêm nhiều nước lọc giúp pha loãng và làm giảm nồng độ chất kích thích trong cơ thể.

Không nên uống trà vào buổi tối

Trà xanh có thể gây mất ngủ, do đó nên hạn chế uống vào buổi chiều tối hoặc gần giờ đi ngủ để giấc ngủ không bị ảnh hưởng.

Không nên uống trà xanh trong bữa ăn giàu sắt

Uống trà trong bữa ăn có thể làm giảm sự hấp thu sắt của cơ thể. Điều này có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Vì vậy, khi ăn bữa ăn giàu thực phẩm bổ sung sắt thì không nên uống trà cùng thời điểm. Nên uống ít nhất một giờ trước hoặc sau bữa ăn.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)