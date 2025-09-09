5 thực phẩm bổ sung tốt cho bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) ảnh hưởng đến hơn 30% dân số thế giới. Một số loại thực phẩm bổ sung dưới đây có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa những biến chứng của gan nhiễm mỡ.

Một số loại vitamin và thực phẩm bổ sung đã cho thấy hiệu quả trong việc hỗ trợ sức khỏe gan và có khả năng làm giảm các triệu chứng của gan nhiễm mỡ không do rượu. Cùng tìm hiểu cách những thực phẩm bổ sung này có thể giúp kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và cách tốt nhất để tăng cường.

1. Vitamin E hỗ trợ chống oxy hóa trong bệnh gan nhiễm mỡ

Vitamin E là một vitamin tan trong chất béo, nghĩa là cơ thể hấp thụ và dự trữ nó. Đây là một chất chống ô xy hoá mạnh có thể bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim, ung thư, thoái hóa điểm vàng và suy giảm nhận thức.

Vitamin E là một trong những thực phẩm bổ sung được nghiên cứu nhiều nhất cho bệnh gan nhiễm mỡ. Chất chống oxy hóa này giúp giảm stress oxy hóa trong gan - một trong những yếu tố quan trọng góp phần gây tổn thương tế bào gan và tích tụ mỡ.

Một số thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng đã gợi ý rằng việc bổ sung vitamin E có thể hỗ trợ chức năng gan khoẻ mạnh ở những người có vấn đề về sức khỏe gan. Tuy nhiên, vai trò của nó trong việc kiểm soát NAFLD lâu dài vẫn chưa rõ ràng và cần thêm nhiều thử nghiệm lâm sàng khác.

Thường xuyên ăn những thực phẩm giàu vitamin E là chất chống oxy hóa giúp gan khỏe mạnh.

Nguồn thực phẩm cung cấp vitamin E:

Hạt hướng dương, hạnh nhân, quả phỉ, dầu mầm lúa mì, dầu hướng dương, dầu ô liu, quả bơ đều là nguồn thực phẩm cung cấp vitamin E.

2. Vitamin D tốt cho sức khỏe gan và cân bằng tình trạng viêm

Vitamin D cũng là một vitamin tan trong chất béo được lưu trữ trong gan và các mô mỡ khác. Phần lớn vitamin D mà chúng ta hấp thụ là thông qua tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Loại vitamin thiết yếu này được biết đến với vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương nhưng cũng có thể mang lại những lợi ích sức khỏe đối với hệ miễn dịch.

Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy nồng độ vitamin D thấp thường liên quan đến nhiều bệnh lý về gan, bao gồm cả bệnh gan nhiễm mỡ. Mặc dù bản thân vitamin D không trực tiếp làm giảm mỡ gan nhưng nó là một vitamin thiết yếu cho sức khỏe gan, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe gan và chức năng tổng thể.

Nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D:

Vitamin D có sẵn trong rất ít thực phẩm tự nhiên. Thực phẩm bổ sung cung cấp hầu hết lượng vitamin D hấp thụ qua chế độ ăn uống. Cá béo, nấm, sữa và nước cam bổ sung là những lựa chọn tốt. Lưu ý, vitamin D là một vitamin tan trong chất béo, vì vậy hãy dùng kèm với thực phẩm có chứa chất béo để hấp thụ tốt nhất.

3. Acid béo omega-3 hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo ở gan

Acid béo omega-3, thường có trong dầu cá, được biết đến với đặc tính chống viêm. Các nghiên cứu cho thấy acid béo omega-3 có thể giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa mỡ gan khỏe mạnh và thúc đẩy chức năng gan bằng cách hỗ trợ phản ứng viêm bình thường. Một phân tích tổng hợp của 10 nghiên cứu tại Thư viện Y khoa Hoa Kỳ cho thấy acid béo omega-3 có lợi cho việc cải thiện mỡ gan.

Một phân tích tổng hợp khác của 22 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên với 1.366 người tham gia cho thấy việc bổ sung omega-3 giúp cải thiện mỡ gan, như được thấy trên siêu âm. Nó cũng có thể cải thiện cholesterol toàn phần, triglyceride, HDL (cholesterol tốt) và chỉ số khối cơ thể.

Nhiều thử nghiệm lâm sàng hiện đang đánh giá việc bổ sung omega-3 cho bệnh gan nhiễm mỡ. Kết quả của đánh giá này sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về lợi ích của việc bổ sung omega-3 đối với bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Nguồn thực phẩm cung cấp omega-3:

Cá béo như cá hồi, cá ngừ và cá mòi. Hạt lanh, hạt chia và quả óc chó.

4. Probiotics cho sức khỏe đường ruột và bảo vệ gan

Hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe gan và sự mất cân bằng vi khuẩn đường ruột có liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ. Probiotic - vi khuẩn có lợi hỗ trợ sức khỏe đường ruột, có thể giúp giảm viêm gan và tích tụ mỡ bằng cách thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng men vi sinh cải thiện chức năng gan và giảm các dấu hiệu viêm gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Các loại men vi sinh được nghiên cứu nhiều nhất là các chủng Lactobacillus và Bifidobacterium nhưng các loại men vi sinh thế hệ tiếp theo Akkermansia muciniphila và Faecalibacterium prausnitzii đang được chú ý như những lựa chọn tiềm năng.

Cần có thêm các nghiên cứu để đánh giá hiệu quả và xác định xem những loại men vi sinh mới này có vượt trội hơn so với các loại men vi sinh truyền thống hay không.

5. Kali giúp cân bằng điện giải và hỗ trợ gan

Kali là một khoáng chất thiết yếu giúp duy trì cân bằng điện giải, rất quan trọng cho chức năng bình thường của tế bào, bao gồm cả tế bào gan. Nghiên cứu cho thấy nồng độ kali thấp có liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) ở người trung niên và người cao tuổi.

Một nghiên cứu cho thấy bổ sung kali giúp giảm viêm gan ở những bệnh nhân mắc bệnh gan, bao gồm cả NAFLD. Nghiên cứu cho thấy kali và vitamin C có tác dụng tương hỗ trong việc giảm các triệu chứng của gan nhiễm mỡ không do rượu.

Nguồn thực phẩm cung cấp kali:

Các nguồn thực phẩm cung cấp kali bao gồm chuối, trái cây sấy khô (như mơ), khoai tây, đậu lăng và đậu.

Các chuyên gia lưu ý, thực phẩm bổ sung có thể là một công cụ hữu ích cho những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Tuy nhiên, chúng không thể thay thế những thay đổi lối sống như chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên.

Mọi người khi muốn sử dụng bất kỳ thực phẩm bổ sung nào cần có sự tư vấn và sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. Tuyệt đối không tự ý sử dụng vì nếu không phải là người có chuyên môn y tế thì việc sử dụng thực phẩm bổ sung sai cách dễ dẫn đến những rủi ro sức khỏe.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)