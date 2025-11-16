5 thức uống buổi sáng giúp hạ huyết áp tự nhiên, tốt cho tim mạch

Có thể kiểm soát huyết áp hiệu quả bằng cách bắt đầu ngày mới với những thức uống tự nhiên, dễ dàng chuẩn bị. Mỗi lựa chọn dưới đây đều mang lại lợi ích tuyệt vời cho tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Huyết áp cao là “kẻ giết người thầm lặng”, nhưng bạn có thể hỗ trợ kiểm soát tình trạng này ngay tại nhà, bắt đầu từ thói quen buổi sáng. Một cốc đồ uống tự nhiên không chỉ giúp thanh lọc cơ thể, khởi động tiêu hóa mà còn góp phần hạ huyết áp, cải thiện tuần hoàn và bảo vệ trái tim.

Dưới đây là 5 thức uống lành mạnh nên dùng mỗi sáng để giữ huyết áp ổn định:

1. Nước ấm với chanh

Bắt đầu buổi sáng bằng một cốc nước ấm pha vài giọt nước cốt chanh tươi có thể giúp cơ thể tỉnh táo, hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy quá trình thải độc nhẹ nhàng. Chanh giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ thành mạch, hỗ trợ tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, chanh không trực tiếp làm hạ huyết áp, mà góp phần cải thiện sức khỏe mạch máu và giảm stress oxy hóa – hai yếu tố có liên quan đến huyết áp cao.

Lưu ý: Người bị viêm loét dạ dày nên tránh uống nước chanh khi bụng đói.

Nước ấm với chanh hỗ trợ tuần hoàn máu giữ huyết áp ổn định.

2. Trà hoa dâm bụt

Nhiều nghiên cứu, trong đó có nghiên cứu đăng trên Journal of Nutrition (2010) cho thấy, trà hoa dâm bụt có thể giúp giảm nhẹ huyết áp tâm thu và tâm trương ở những người bị tăng huyết áp nhẹ. Loại trà này chứa nhiều anthocyanin – chất chống oxy hóa tự nhiên giúp giãn mạch, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Trà dâm bụt không chứa caffeine, thích hợp uống buổi sáng hoặc trong ngày. Tuy nhiên, người đang dùng thuốc hạ huyết áp hoặc thuốc lợi tiểu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên, để tránh làm huyết áp hạ quá mức.

3. Trà xanh tốt cho người huyết áp cao

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ gọi là catechin, giúp bảo vệ thành mạch và cải thiện lưu thông máu. Một số nghiên cứu cho thấy việc uống trà xanh thường xuyên có thể giúp kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

So với cà phê, trà xanh cung cấp lượng caffeine vừa phải, giúp tỉnh táo nhẹ nhàng mà không gây bồn chồn hay tăng nhịp tim quá mức. Người bị tăng huyết áp nên uống trà xanh nhạt và tránh uống ngay sau bữa ăn hoặc khi đang dùng thuốc chứa sắt để không ảnh hưởng đến hấp thu dinh dưỡng.

4. Nước ép củ dền

Củ dền là một trong những thực phẩm tự nhiên có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp được nghiên cứu rộng rãi. Nhờ hàm lượng nitrat vô cơ cao, khi vào cơ thể, nitrat được chuyển hóa thành oxit nitric – chất giúp giãn nở mạch máu và cải thiện lưu thông máu.

Một nghiên cứu trên tạp chí Hypertension (2015) cho thấy uống nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp trong vài giờ sau khi uống. Uống một ly nhỏ (khoảng 250ml) vào buổi sáng hoặc trước khi tập thể dục là lựa chọn tốt, tuy nhiên người bị sỏi thận hoặc có mức oxalat cao nên hạn chế.

Nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp trong vài giờ.

5. Nước ép lựu

Nước ép lựu chứa nhiều polyphenol và kali, giúp chống viêm, bảo vệ tế bào nội mạc mạch máu và cải thiện chức năng tim. Một phân tích đăng trên Phytotherapy Research (2017) cho thấy uống nước ép lựu đều đặn có thể giúp giảm huyết áp tâm thu ở những người tăng huyết áp nhẹ.

Uống khoảng 100 - 150ml nước ép lựu tươi vào buổi sáng không chỉ hỗ trợ hạ huyết áp mà còn giúp giảm cholesterol xấu (LDL). Tuy nhiên, người đang dùng thuốc hạ huyết áp hoặc thuốc làm loãng máu nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Nguồn suckhoedoisong.vn