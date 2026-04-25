6 loại trà thảo dược dễ làm tại nhà giúp mát gan, ngủ ngon

Một số loại trà thảo dược quen thuộc trong y học cổ truyền không chỉ giúp thanh nhiệt, hỗ trợ chức năng gan mà còn góp phần giúp ngủ ngon nếu sử dụng đúng cách.

1. Trà hoa cúc - thanh nhiệt, an thần nhẹ, giúp ngủ ngon

Theo BSNT Nguyễn Thành Vương, Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội, hoa cúc có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, thường được sử dụng để thanh nhiệt, làm dịu thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ, giúp ngủ ngon.

Theo một số nghiên cứu hiện đại, hoa cúc chứa các hợp chất flavonoid có tác dụng chống oxy hóa và có thể giúp thư giãn nhẹ hệ thần kinh. Nhờ đó, trà hoa cúc thường được dùng vào buổi tối để hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt ở những người hay căng thẳng, khó ngủ.

- Cách dùng: Lấy 3–5 g hoa cúc khô hãm với nước nóng trong 5-10 phút, có thể uống 1-2 lần/ngày, tốt nhất vào buổi tối trước khi ngủ; có thể thêm kỷ tử hoặc cam thảo.

- Lưu ý: Không nên dùng quá đặc hoặc uống quá nhiều trong ngày. Người có cơ địa dễ dị ứng phấn hoa cần thận trọng khi sử dụng. Người tỳ vị hư hàn không nên dùng nhiều.

2. Trà tâm sen – hỗ trợ an thần, giảm mất ngủ

Tâm sen (liên tâm) là vị thuốc quen thuộc trong nhiều bài thuốc an thần của y học cổ truyền. Dược liệu này có vị đắng, tính hàn, tác dụng thanh tâm, an thần, thường được dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Một số nghiên cứu cho thấy tâm sen có chứa alkaloid giúp an thần nhẹ, hỗ trợ giảm lo âu và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

- Cách dùng: Lấy 2–4 g tâm sen khô, hãm với nước sôi khoảng 10 phút; có thể uống vào buổi tối hoặc khi cảm thấy khó ngủ, phối hợp với táo đỏ để giảm vị đắng.

- Lưu ý: Không nên dùng liều cao vì vị đắng và tính hàn có thể gây khó chịu đường tiêu hóa. Người huyết áp thấp hoặc cơ thể suy nhược cần tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng lâu dài.

Trà tâm sen giúp giảm mất ngủ.

3. Trà lá sen – thanh nhiệt, hỗ trợ giấc ngủ

Lá sen có vị đắng nhẹ, tính mát, thường được dùng để thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tình trạng bứt rứt, khó ngủ trong mùa nóng. Ngoài ra, một số hoạt chất trong lá sen được ghi nhận có tác dụng hỗ trợ thư giãn và điều hòa chuyển hóa, từ đó góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ.

- Cách dùng: Lấy 5–10 g lá sen khô, hãm với nước sôi trong 10–15 phút; có thể uống trong ngày, đặc biệt vào buổi chiều tối.

- Lưu ý: Không nên uống khi đói hoặc dùng quá nhiều vì có thể gây lạnh bụng. Người thể hàn, dễ tiêu chảy nên hạn chế sử dụng.

4. Trà atiso – mát gan, giải độc

Atiso nổi tiếng với công dụng hỗ trợ chức năng gan, tăng tiết mật, giúp thanh lọc cơ thể. Đồng thời, uống trà atiso buổi tối còn giúp thư giãn nhẹ.

- Cách dùng: 10-15 g atiso khô hãm nước sôi hoặc nấu nước uống trong ngày.

- Lưu ý: Không nên dùng quá đặc hoặc uống quá nhiều trong thời gian dài. Người huyết áp thấp cần thận trọng.

5. Trà lá vông nem - hỗ trợ mất ngủ

Lá vông nem có tác dụng an thần, thường được dân gian dùng cho người khó ngủ, ngủ không sâu.

- Cách dùng: Lá vông nem phơi khô, hãm nước uống hoặc nấu nước uống buổi tối.

- Lưu ý: Không nên dùng liều cao kéo dài. Phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng.

6. Trà long nhãn - táo đỏ - dưỡng tâm, bổ huyết

Sự kết hợp này giúp dưỡng tâm, an thần, đặc biệt phù hợp với người mất ngủ do suy nhược, thiếu máu.

- Cách dùng: Long nhãn 10 g + táo đỏ 3-5 quả, hãm hoặc nấu nước uống ấm trước khi ngủ.

- Lưu ý: Người có cơ địa nóng trong nên dùng lượng vừa phải.

BSNT Nguyễn Thành Vương cho biết, các loại trà thảo dược tuy lành tính nhưng không nên lạm dụng. Tùy thể trạng (hàn - nhiệt, hư - thực) mà lựa chọn phù hợp, đồng thời kết hợp lối sống điều độ để đạt hiệu quả dưỡng gan, an thần bền vững. Hiệu quả của các loại trà thảo dược này thường đến từ việc sử dụng đều đặn, đúng liều lượng và phù hợp với thể trạng.

Bên cạnh đó, để cải thiện giấc ngủ, cần kết hợp với lối sống lành mạnh như hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ, giữ không gian ngủ yên tĩnh, ngủ đúng giờ và duy trì chế độ ăn uống hợp lý. Trong trường hợp mất ngủ kéo dài hoặc có bệnh lý nền, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ hoặc thầy thuốc để được tư vấn phù hợp, tránh tự ý sử dụng dược liệu trong thời gian dài.

Theo suckhoedoisong.vn