6 lợi ích của quả ổi với người bệnh đái tháo đường

Quả ổi chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C và kali có thể giúp tăng cường độ nhạy insulin và điều chỉnh lượng đường trong máu. Dưới đây là 6 lợi ích của quả ổi với người bệnh đái tháo đường.

Quả ổi mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh đái tháo đường bằng cách giúp kiểm soát lượng đường trong máu thông qua hàm lượng chất xơ cao và chỉ số đường huyết (GI) thấp, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và ngăn ngừa sự tăng đột biến. Nó hỗ trợ quản lý cân nặng nhờ hàm lượng calo thấp và chất xơ cao, thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa và cung cấp chất chống oxy hóa giúp chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm liên quan đến bệnh đái tháo đường.

1. Lợi ích của quả ổi đối với bệnh đái tháo đường

Kiểm soát đường huyết: Ổi có chỉ số đường huyết (GI) thấp và hàm lượng chất xơ cao, giúp làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu, ngăn ngừa sự tăng đột biến của lượng đường.

Quản lý cân nặng: Hàm lượng calo thấp và chất xơ cao làm cho ổi trở thành một loại trái cây giúp no lâu, có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ béo phì ở những người mắc bệnh tiểu đường.

Giàu chất dinh dưỡng: Ổi chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi, bao gồm lượng lớn vitamin C và beta-carotene, giúp tăng cường sức khỏe miễn dịch và mắt.

Đặc tính chống oxy hóa: Các chất chống oxy hóa trong quả ổi như vitamin C và polyphenol, giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa (một yếu tố gây bệnh đái tháo đường).

Cải thiện độ nhạy insulin: Một số hợp chất được tìm thấy trong ổi, đặc biệt là trong lá ổi, đã được chứng minh là giúp tăng cường độ nhạy insulin và cải thiện dung nạp glucose, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ cao trong ổi thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh, giúp ngăn ngừa táo bón và đảm bảo hoạt động ruột đều đặn, điều này có lợi cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng và điều hòa lượng đường trong máu.

2. Cách đưa quả ổi vào chế độ ăn dành cho người bệnh đái tháo đường

Đây là một số cách để đưa loại trái cây ngon này vào chế độ ăn uống:

Ăn cả quả ổi tươi: Thưởng thức ổi tươi như một món ăn nhẹ, ngon miệng và ít calo, giúp giữ lại hàm lượng chất xơ của nó.

Sinh tố ổi: Xay một quả ổi nhỏ với sữa chua không đường và một nắm rau bina để có một ly sinh tố bổ dưỡng, thân thiện với người bệnh đái tháo đường. Có thể thêm hạt chia hoặc hạt lanh để bổ sung thêm chất xơ.

Salad ổi: Kết hợp ổi thái hạt lựu với các loại rau củ tươi khác như dưa chuột và cà chua để có một món salad sảng khoái. Thêm một chút nước cốt chanh và một nhúm muối đen để có vị chua.

Mẹo nhỏ: Kết hợp ổi với một loại protein hoặc chất béo lành mạnh (như các loại hạt hoặc sữa chua) để làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Điều này có thể giúp giữ lượng đường trong máu ổn định hơn nữa.

Những lưu ý với người bệnh đái tháo đường khi ăn quả ổi

Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế: Trước khi thêm ổi vào chế độ ăn uống, đặc biệt nếu là người đang dùng thuốc đái tháo đường, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo khẩu phần phù hợp và ngăn ngừa các tương tác.

Theo dõi đường huyết: Ổi có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, vì vậy hãy theo dõi đường huyết thật cẩn thận, đặc biệt khi đang dùng thuốc đái tháo đường, để tránh hạ đường huyết (lượng đường trong máu thấp).

ĐT (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)