6 thí sinh đoạt giải tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Sáng 1/4, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 nhằm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Bùi Văn Trường - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Tham gia hội thi có 6 thí sinh đến từ các chi bộ trực thuộc. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung dự thi tập trung làm rõ những nội dung trọng tâm của nghị quyết, đồng thời liên hệ, vận dụng vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị.

Thông qua hình thức trình bày sinh động, kết hợp hình ảnh, dẫn chứng thực tiễn, các thí sinh đã thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, kiến thức vững vàng và kỹ năng tuyên truyền linh hoạt. Nhiều phần thi có cách tiếp cận sáng tạo, góp phần làm rõ vai trò của công tác tuyên truyền trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh trao Bằng khen cho các thí sinh đoạt giải.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Bình (Chi bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy); 2 giải Nhì thuộc về các thí sinh: Đỗ Thị Hường (Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy), Ngô Huy Hiền (Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy); 3 giải Ba được trao cho các thí sinh: Ngô Thị Lê Giang (Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy), Nguyễn Thị Nga (Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy), Nguyễn Thị Ngân (Chi bộ Văn phòng Đảng ủy).

Việc tổ chức hội thi không chỉ góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền mà còn tạo môi trường để cán bộ, đảng viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình mới. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Đăng Khoa