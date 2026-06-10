7 công thức nấu cơm gạo lứt giảm cân dẻo thơm ăn cả tuần không ngán

Ăn gạo lứt giúp giảm cân và cơm gạo lứt không hề khô, cứng hay nhanh ngán nếu biết cách nấu. Dưới đây là 7 công thức nấu cơm gạo lứt dẻo thơm cho cả tuần giúp giảm cân và ngon miệng.

Thứ 2: Cơm gạo lứt, đậu đen, hạt sen giàu protein và chất xơ giúp giảm cân

Nguyên liệu: Gạo lứt, đậu đen, hạt sen tươi hoặc khô (đã ngâm).

Cách nấu: Trộn đều các nguyên liệu, thêm nước nhỉnh hơn một chút so với khi nấu riêng gạo lứt. Khi cơm chín có mùi thơm phức và hạt cơm mềm. Hạt sen và đậu đen giúp cơm có độ bùi béo tự nhiên đồng thời bổ sung protein thực vật và chất xơ giúp no lâu và giảm cân.

Cơm gạo lứt, đậu đen, hạt sen giàu protein và chất xơ giúp giảm cân.

Thứ 3: Cơm gạo lứt, nấm, hạt bắp có vị ngọt tự nhiên

Nguyên liệu: Gạo lứt, nấm đùi gà cắt hạt lựu (hoặc nấm rơm), bắp (ngô) ngọt tách hạt.

Cách nấu: Xào sơ nấm và bắp với một chút dầu ô liu và xịt một chút nước tương ngon. Cho hỗn hợp này vào lòng nồi cùng gạo lứt và nước nấu như bình thường. Cơm chín mềm, thơm và có vị ngọt thanh rất dễ ăn.

Thứ 4: Cơm gạo lứt, diêm mạch, hạt kê giàu protein và chất xơ

Nguyên liệu: Gạo lứt: 1 chén; diêm mạch 1/4 chén + 2 muỗng canh hạt kê.

Cách nấu: Gạo lứt vo sạch, ngâm trong nước ấm (khoảng 1 - 2 tiếng). Ngâm diêm mạch chung với hạt kê trong nước ấm khoảng 15 phút.

Cho gạo lứt, diêm mạch và hạt kê vào lòng nồi. Cho nước vào nhỉnh hơn lượng nước nấu gạo lứt thông thường một chút.

Cơm gạo lứt nấu diêm mạch, hạt kê giúp tăng cường protein và chất xơ, khi ăn có vị bùi dẻo và kết dính tốt.

Thứ 5: Cơm gạo lứt, yến mạch, hạt chia tăng cường chất xơ

Nguyên liệu: Gạo lứt, yến mạch nguyên cám (tỷ lệ 3 gạo: 1 yến mạch), 1 thìa cà phê hạt chia.

Cách nấu: Nấu gạo lứt trước. Khi cơm chuẩn bị cạn nước cho yến mạch và hạt chia vào trộn đều rồi tiếp tục nấu chín. Yến mạch khi chín có độ nhớt nhẹ, hòa quyện với gạo lứt giúp từng hạt cơm trở nên mềm dẻo như cơm nếp.

Thứ 6: Cơm gạo lứt, khoai lang/bí đỏ bùi béo, no lâu

Nguyên liệu: Gạo lứt, khoai lang hoặc bí đỏ cắt khối vuông nhỏ.

Cách nấu: Xếp khoai hoặc bí đỏ lên trên bề mặt gạo lứt đã cho đủ nước, sau đó nhấn nút nấu. Khi cơm chín, dùng muôi xới đều để khoai/bí quyện vào cơm. Vị ngọt bùi của khoai lang hoặc bí đỏ tan chảy vào cơm, tạo độ ẩm và cơm mềm mịn.

Thứ 7: Cơm gạo lứt cuộn rong biển đổi vị cuối tuần

Nguyên liệu: Cơm gạo lứt đã nấu chín mềm, lá rong biển cuộn, dưa leo, cà rốt, ức gà xé hoặc trứng cuộn cắt sợi.

Cách làm: Trộn cơm gạo lứt với một chút dầu mè và mè rang. Trải cơm lên lá rong biển, xếp nhân vào và cuộn chặt tay, cắt khoanh vừa ăn.

Chủ nhật: Cơm gạo lứt trộn rau củ thanh lọc cơ thể

Nguyên liệu: Cơm gạo lứt nấu chín, cà rốt bào sợi, cải thìa hoặc bó xôi luộc, giá đỗ, nấm xào.

Cách làm: Cho cơm ra đĩa, xếp các loại rau củ xung quanh. Pha một chén nước sốt gồm: nước tương, một chút tương ớt một chút mật ong và dầu mè. Rưới sốt lên, trộn đều và thưởng thức. Món cơm trộn này rất đẹp mắt và ngon miệng, cung cấp vitamin từ nhiều loại rau củ tươi.

Nên ngâm gạo lứt để cơm dẻo thơm và giữ tối đa dinh dưỡng

Gạo lứt có lớp vỏ cám bên ngoài khá cứng khiến hạt gạo lâu chín, khô và cứng khi nấu trực tiếp nên cần ngâm gạo bằng nước ấm ít nhất khoảng 2 - 3 tiếng hoặc nước sạch ít nhất 6 - 8 tiếng.

Quá trình ngâm giúp lớp vỏ cám mềm ra, cơm khi chín mềm, dẻo, ngon hơn và dễ nhai hơn. Ngâm gạo cũng giúp trung hòa acid phytic và làm giảm các chất ức chế enzyme để cơ thể dễ tiêu hóa hơn và hấp thụ được các khoáng chất, vitamin trong gạo tốt hơn. Nấu cơm gạo lứt cùng với các loại đậu (đậu đen, đậu đỏ, đậu gà, đậu lăng...) hoặc hạt (hạt sen, diêm mạch, hạt kê...) không chỉ có tác dụng tăng hương vị mà còn cân bằng dinh dưỡng, giúp giảm cân và kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Theo suckhoedoisong.vn