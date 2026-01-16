7 loại thực phẩm giúp đào thải axit uric tự nhiên: Giải pháp cho người bệnh gút

Nồng độ axit uric (acid uric) cao không chỉ gây đau gút (gout) mà còn dẫn đến sỏi thận, bệnh tim mạch. Thay vì phụ thuộc vào thuốc, hãy cùng khám phá 7 “siêu thực phẩm” giúp kiểm soát axid uric hiệu quả và an toàn ngay tại nhà.

Axit uric là sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa purin trong cơ thể. Khi thận không kịp đào thải, các tinh thể muối urat sẽ lắng đọng tại khớp, gây viêm và đau nhức dữ dội. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một chế độ ăn uống thông minh có thể giảm tới 30% lượng axit uric dư thừa.

Dưới đây là danh sách 7 loại thực phẩm đã được khoa học chứng minh về hiệu quả đối với người bệnh gout:

1. Chuối giàu kali hỗ trợ đào thải axit uric

Chuối giúp đào thải axit uric nhờ hàm lượng kali cao hỗ trợ thận bài tiết và có lượng purine thấp cùng vitamin C chống oxy hóa, giúp giảm nồng độ axit uric và ngăn ngừa gout.

Chuối giàu kali, giúp cơ thể trung hòa và bài tiết natri, giảm áp lực cho thận để đào thải axit uric hiệu quả hơn. Nghiên cứu trên tạp chí Nutrients cho thấy chế độ ăn giàu kali liên quan mật thiết đến việc giảm axit uric huyết thanh. Đặc biệt, chuối có hàm lượng purin cực thấp (<15mg/100 g), ngăn tinh thể urat hình thành cùng vitamin C chống oxy hóa, giúp giảm nồng độ axit uric và ngăn ngừa gout. Đại học Johns Hopkins cũng chứng minh vitamin C trong chuối giúp hạ axit uric sau 2 tháng sử dụng.

Tuy nhiên, cần ăn điều độ (1 - 2 quả/ngày) để tránh fructose gây tăng axit uric, đặc biệt với người bị bệnh thận mạn tính cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

2. Táo trung hòa axit uric bằng axit malic

Táo là nguồn axit malic dồi dào, đóng vai trò chất đệm trung hòa axit uric trong máu, ngăn kết tinh tại khớp. Táo còn chứa quercetin – flavonoid có khả năng ức chế enzyme xanthine oxidase.

Pectin trong vỏ táo giúp liên kết và đào thải axit uric qua đường tiêu hóa. Nghiên cứu từ Đại học Harvard khẳng định tiêu thụ táo giảm tới 22% nguy cơ bùng phát cơn gout cấp.

Ăn 1 - 2 quả mỗi ngày (đặc biệt là sau bữa sáng hoặc giữa buổi) là cách tốt nhất. Táo xanh có nhiều chất xơ hơn. Uống nước ép táo tươi nguyên chất, không thêm đường.

Táo là thực phẩm hỗ trợ, cần kết hợp với uống đủ nước (2 lít/ngày) và chế độ ăn uống lành mạnh để đạt hiệu quả tốt nhất.

3. Cà phê cải thiện độ nhạy insulin

Hợp chất phenol và axit chlorogenic trong cà phê giúp tăng độ nhạy insulin, giúp thận giảm tái hấp thụ axit uric. Nghiên cứu của Harvard trên 45.000 nam giới trong 12 năm cho thấy uống 4 - 5 tách cà phê/ ngày giảm 40% nguy cơ bệnh gout.

Chỉ nên dùng 1 - 2 tách đen hoặc đường ăn kiêng; tránh sữa đặc/đường tinh luyện vì fructose làm tăng axit uric nhanh chóng.

4. Anh đào kháng viêm tự nhiên

Quả anh đào (cherry) giúp giảm viêm và đào thải axit uric hiệu quả.

Quả anh đào (cherry) giúp giảm viêm và đào thải axit uric hiệu quả nhờ chứa anthocyanin (chất chống viêm tự nhiên) và vitamin C, giúp ngăn ngừa và giảm các cơn đau gout, đồng thời hỗ trợ thận bài tiết axit uric dư thừa, làm giảm nồng độ trong máu.

Màu đỏ thẫm của anh đào chứa anthocyanins đậm đặc, có khả năng ức chế enzyme cyclooxygenase, mang lại hiệu quả giảm đau tương đương thuốc tây mà không gây hại dạ dày. Tạp chí Arthritis & Rheumatology công bố, ăn ít nhất 10 quả anh đào/ngày giảm 35% nguy cơ cơn gout cấp; nếu kết hợp cùng allopurinol, tỷ lệ này lên đến 75%.

Nên ăn khoảng 10 - 12 quả anh đào nhỏ mỗi ngày, nếu uống nước ép anh đào chỉ nên uống 1 ly (240 ml) mỗi ngày và ưu tiên loại không đường.

5. Trà xanh thanh lọc thận bằng catechin

Hàm lượng EGCG trong trà xanh bảo vệ sụn khớp khỏi gốc tự do. Trà xanh hoạt động như chất lợi tiểu tự nhiên, hỗ trợ thận lọc axit uric mà không gây mất cân bằng điện giải. Nghiên cứu tại Nhật Bản ghi nhận người uống trà xanh hàng ngày có chỉ số viêm thấp và chức năng thận tốt hơn. Thay thế đồ uống có đường bằng trà xanh giúp kiềm hóa nước tiểu, ngăn chặn sỏi thận urat.

Để giảm axit uric, nên uống 1-2 cốc trà xanh mỗi ngày, không pha quá đặc, không uống lúc đói hoặc ngay sau bữa ăn, không thêm đường, kết hợp với việc uống đủ nước lọc và hạn chế thực phẩm giàu purin (thịt đỏ, nội tạng) để đạt hiệu quả tốt nhất.

6. Trái cây họ cam quýt giàu vitamin C thúc đẩy thận bài tiết axit uric

Vitamin C liều cao thúc đẩy thận bài tiết axit uric. Nghiên cứu trên Archives of Internal Medicine khẳng định bổ sung đủ vitamin C hàng ngày giảm 44% nguy cơ gút. Dù có vị axit, cam chanh sau chuyển hóa sẽ tạo môi trường kiềm, giúp nâng pH nước tiểu để hòa tan các tinh thể urat lắng đọng, hỗ trợ giảm viêm và phòng ngừa sỏi thận hiệu quả.

7. Các loại hạt khô giàu protein nhưng chứa purin thấp

Hạnh nhân, óc chó, hạt điều cung cấp đạm thực vật và omega-3 mà không làm tăng tải lượng purin như đạm động vật. Vitamin E và chất chống oxy hóa trong hạt bảo vệ sụn khớp, giảm viêm mạn tính. Chất xơ giúp kiểm soát cân nặng, giảm áp lực lên khớp chân. Định lượng chỉ nên ăn khoảng 30 g/ngày để tránh thừa calo.