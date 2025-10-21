7 loại thực phẩm tốt nhất cho làn da sáng mịn

7 thực phẩm tốt nhất cho làn da dưới đây là những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng hỗ trợ sản xuất collagen và sức khỏe làn da.

Ai cũng mong muốn có làn da khỏe đẹp nhưng sức khỏe làn da lại chịu ảnh hưởng bởi di truyền và môi trường, đôi khi có thể nằm ngoài tầm kiểm soát. Trên thực tế, một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng là rất quan trọng để duy trì sức khỏe làn da tốt.

Dưới đây là một số thực phẩm quen thuộc chứa chất chống ô xy hoá, vitamin và khoáng chất nuôi dưỡng làn da, đồng thời bảo vệ da khỏi những tổn thương do các yếu tố môi trường gây ra, mọi người, nhất là phụ nữ nên ăn thường xuyên để có làn da khỏe đẹp, sáng mịn.

1. Dâu tây giàu vitamin C giúp làn da sáng khỏe

Dâu tây giàu các chất có lợi cho sức khỏe làn da, chẳng hạn như vitamin C, anthocyanin, acid phenolic và flavonoid. Vitamin C đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe làn da vì nó bảo vệ tế bào da khỏi tác hại oxy hóa và cần thiết cho quá trình sản xuất collagen, loại protein chính trong cơ thể chiếm 75% trọng lượng khô của da.

Da của bạn tích tụ vitamin C, chứa tới 64 mg (mg) vitamin C trên 100g lớp biểu bì hoặc lớp da bên ngoài. Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, một cốc dâu tây thái lát cung cấp 97,6 mg hoặc 108% giá trị hàng ngày (DV).

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời giúp làn da sáng khỏe.

2. Hạt hướng dương giàu vitamin E giữ da tươi trẻ

Hạt hướng dương chứa nhiều protein, một chất dinh dưỡng cấu tạo nên da và cần thiết cho quá trình chữa lành vết thương cũng như hình thành tế bào da mới. Chúng cũng giàu vitamin E, hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể.

Vitamin E đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe làn da vì nó bảo vệ các tế bào da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, điều hòa tình trạng viêm và tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và elastin - các protein giúp da căng mịn và giữ được vẻ ngoài tươi trẻ.

Một nắm hạt hướng dương cung cấp 49% giá trị hàng ngày của vitamin E. Hạt hướng dương cũng chứa nhiều selen và kẽm, đây là những khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe làn da.

3. Động vật có vỏ giàu protein và chất béo omega-3 chống viêm

Các loại động vật có vỏ như hàu, nghêu và trai là một lựa chọn thông minh nếu bạn muốn có làn da khỏe mạnh và rạng rỡ. Động vật có vỏ không chỉ là nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất hỗ trợ da như selen, kẽm, đồng, mà còn giàu protein và chất béo omega-3 chống viêm.

Hải sản có vỏ, chẳng hạn như hàu, đặc biệt giàu kẽm, một khoáng chất điều hòa tình trạng viêm da, kích thích chữa lành vết thương và selen, một khoáng chất có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác hại oxy hóa và tia UV. Hải sản có vỏ cũng cung cấp chất béo omega-3, có tác dụng chống viêm mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong chức năng và cấu trúc da.

4. Bông cải xanh giàu chất chống oxy hóa

Bông cải xanh là nguồn chất xơ dồi dào, giúp thúc đẩy môi trường đường ruột khỏe mạnh. Loại rau họ cải này cũng giàu vitamin C và chất chống oxy hóa polyphenol. Polyphenol giúp ức chế một số enzyme tham gia vào quá trình phân hủy collagen và elastin của protein da, từ đó giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Những chất này cũng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, mang lại hiệu quả chống viêm, đẩy nhanh quá trình tái tạo da và có thể giúp cải thiện lưu thông máu và độ đàn hồi của da. Hơn nữa, bông cải xanh là nguồn cung cấp beta-carotene, một carotenoid tiền vitamin A có đặc tính chống oxy hóa.

Theo một đánh giá năm 2015 về 18 nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ nhiều rau, trái cây và cá, cũng như beta-carotene, vitamin A, C, D, E có nguy cơ mắc ung thư da thấp hơn.

5. Cá hồi chứa omega-3 và vitamin D có đặc tính chống viêm mạnh mẽ

Vitamin D là một chất dinh dưỡng tan trong chất béo, cần thiết cho sự phát triển của tế bào da, hình thành và hoạt động của hàng rào bảo vệ da. Vitamin D cũng giúp điều hòa tình trạng viêm và duy trì hệ thống miễn dịch của da, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh và các chất có hại khác.

Cá hồi là một trong số ít thực phẩm giàu vitamin D. Một khẩu phần cá hồi nấu chín 85 g cung cấp 645 IU vitamin D, tương đương 81% nhu cầu hàng ngày. Cá hồi cũng cung cấp kẽm, selen, protein và chất béo omega-3. Chất béo omega-3 DHA và EPA có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư da và có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, rất có lợi cho những người mắc các bệnh viêm da.

Vitamin D là một chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của tế bào da, hình thành và hoạt động của hàng rào bảo vệ da.

6. Dưa hấu cấp ẩm cho da hiệu quả

Dưa hấu chứa hơn 90% là nước, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để giữ ẩm cho làn da từ bên trong. Uống nhiều nước và tiêu thụ các loại thực phẩm cung cấp nước, chẳng hạn như dưa hấu, có thể giúp làn da của bạn trông trẻ trung hơn vì độ ẩm giúp giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và vết chân chim.

Dưa hấu không chỉ có tác dụng cung cấp nước mà còn là nguồn cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa hỗ trợ làn da như lycopene và beta-carotene. Dưa hấu cũng cung cấp acid amin L-citrulline, có thể giúp thúc đẩy tuần hoàn máu khỏe mạnh, rất quan trọng để nuôi dưỡng các tế bào da.

7. Cà chua ngăn ngừa tổn thương da

Cà chua là nguồn cung cấp carotenoid lycopene chính trong chế độ ăn uống, chiếm khoảng 80% lượng lycopene mà người Mỹ tiêu thụ. Lycopene có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, đồng thời đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Thêm vào đó, một số nghiên cứu cho thấy rằng ăn cà chua giàu lycopene có thể giúp cải thiện làn da của bạn.

Một bài đánh giá năm 2023 bao gồm 21 nghiên cứu cho thấy việc bổ sung cà chua và lycopene có thể làm giảm mẩn đỏ trên da và cải thiện vẻ ngoài cũng như sắc tố da, do đó ngăn ngừa tổn thương da do tia UV và lão hóa da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)