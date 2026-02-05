7 thực phẩm chứa chất béo lành mạnh giúp sống khỏe sống thọ, chuyên gia khuyên dùng

Chất béo lành mạnh (từ bơ, dầu ô liu, cá béo) rất thiết yếu cho não bộ, hormone và hấp thụ dinh dưỡng. Bổ sung chúng giúp bảo vệ tim mạch, giảm viêm và cung cấp vitamin, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Chất béo lành mạnh là một phần không thể thiếu của một chế độ ăn uống cân bằng. Không giống như chất béo chuyển hóa (trans fats) và chất béo bão hòa có thể gây hại, chất béo lành mạnh góp phần mang lại sự khỏe mạnh toàn diện và ngăn ngừa nhiều bệnh lý mạn tính.

Việc lựa chọn đúng nguồn chất béo không chỉ là cách bảo vệ hệ tim mạch mà còn là chìa khóa để duy trì năng lượng bền bỉ và sự minh mẫn cho trí não mỗi ngày.

Dưới đây là cái nhìn chi tiết hơn về các loại thực phẩm giàu chất béo lành mạnh và những lợi ích cụ thể mà chúng mang lại:

1. Quả bơ chứa chất béo lành mạnh có lợi tim mạch và làn da

Quả bơ giàu chất béo tốt, chất xơ cao có lợi cho tim mạch và làm đẹp da.

Bơ chứa đầy chất béo không bão hòa đơn, chủ yếu là acid oleic. Loại chất béo này giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), từ đó bảo vệ hệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, bơ còn giàu chất chống oxy hóa và vitamin E, giúp thúc đẩy sức khỏe làn da, giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa.

Cách dùng: Thêm vào salad, sinh tố hoặc làm sốt guacamole.

2. Các loại hạt chứa chất béo lành mạnh tốt cho não bộ

Hạnh nhân, óc chó và hạt điều chứa hàm lượng cao chất béo không bão hòa đa. Đặc biệt, hạt óc chó rất giàu omega-3, loại acid béo thiết yếu giúp cải thiện chức năng nhận thức, tăng cường trí nhớ và bảo vệ tế bào não.

Cách dùng: Ăn nhẹ một nắm hạt mỗi ngày hoặc rắc lên sữa chua.

3. Các loại hạt giống hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm

Hạt chia, hạt lanh và hạt bí đỏ không chỉ cung cấp omega-3 và omega-6 mà còn chứa lượng chất xơ dồi dào. Chúng giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, tạo cảm giác no lâu (hỗ trợ giảm cân) và giảm các phản ứng viêm trong cơ thể.

Cách dùng: Ngâm hạt chia trong nước hoặc trộn vào yến mạch.

4. Dầu ô liu chứa chất béo lành mạnh giúp kháng viêm

Dầu ô liu nguyên chất (Extra virgin) giàu polyphenol – chất chống oxy hóa mạnh mẽ có đặc tính kháng viêm. Đây là thực phẩm cốt lõi của chế độ ăn Địa Trung Hải, giúp bảo vệ mạch máu và ổn định huyết áp.

Cách dùng: Trộn salad hoặc rưới lên rau củ đã chín (tránh nấu ở nhiệt độ quá cao).

5. Cá béo chứa omega-3 tối ưu cho sức khỏe toàn diện

Cá hồi, cá thu và cá mòi là những nguồn cung cấp omega-3 tự nhiên tốt nhất. Chúng hỗ trợ chức năng tim, giảm mỡ máu và đặc biệt quan trọng cho sức khỏe tinh thần, giúp giảm nguy cơ trầm cảm và lo âu.

Cách dùng: Nên ăn cá béo ít nhất 2 lần/tuần bằng cách nướng hoặc áp chảo.

6. Sô-cô-la đen chống oxy hóa và cải thiện tâm trạng

Sô-cô-la đen (70% cacao trở lên) chứa bơ cacao giàu chất béo lành mạnh. Flavonoid trong cacao giúp cải thiện lưu lượng máu đến não và tim, đồng thời kích thích giải phóng các hormone hạnh phúc, giúp giảm căng thẳng.

Cách dùng: Thưởng thức một miếng nhỏ mỗi ngày như món tráng miệng lành mạnh.

7. Dừa và các sản phẩm từ dừa - năng lượng nhanh và sạch

Dừa chứa chất béo trung tính chuỗi trung bình. Khác với các chất béo khác, chất béo trung tính chuỗi trung bình được gan chuyển hóa nhanh chóng thành năng lượng, giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất và cải thiện hiệu suất làm việc của não bộ.

Cách dùng: Sử dụng dầu dừa để nấu ăn nhẹ hoặc thêm dừa nạo vào sinh tố.

TS biên soạn Theo suckhoedoisong.vn