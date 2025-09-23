7 thực phẩm ngăn tóc bạc sớm

Ăn rau cải bó xôi, các loại đậu kết hợp với quả mọng thường xuyên cung cấp các chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa, giúp duy trì màu tóc tự nhiên, ngăn bạc sớm.

Tóc bạc sớm xảy ra khi các tế bào sản xuất sắc tố trong nang tóc, được gọi là tế bào hắc tố, dần dần giảm hoặc ngừng sản xuất melanin - sắc tố quyết định màu tóc. Nguyên nhân có thể do căng thẳng, ô nhiễm, thói quen sinh hoạt (hút thuốc, tiếp xúc với tia UV) và lão hóa. Thường xuyên ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng dưới đây góp phần giảm tóc bạc sớm.

Cải bó xôi cung cấp oxy tối ưu cho nang tóc, giúp duy trì màu tóc và ngăn tóc bạc sớm. Loại rau này cũng rất giàu sắt, đồng và vitamin A, C, E, hỗ trợ sản xuất melanin - sắc tố tạo màu cho tóc và bảo vệ nang tóc khỏi stress oxy hóa, tổn thương.

Hạt óc chó giàu biotin, giúp củng cố các mô tóc và duy trì màu tóc tự nhiên. Ăn loại hạt này thường xuyên cũng ngăn ngừa tóc bạc vì chúng giàu đồng. Đây là khoáng chất thiết yếu cho quá trình sản xuất melanin, tạo nên màu sắc của tóc. Vitamin E cùng với axit béo omega-3 hỗ trợ sức khỏe tổng thể của tóc.

Hạt mè, nhất là mè đen, giàu các khoáng chất thiết yếu như sắt, đồng, thúc đẩy sản sinh melanin, từ đó duy trì màu tóc tự nhiên. Hạt mè và dầu mè còn cung cấp chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào tóc khỏi tổn thương oxy hóa. Để sử dụng, hãy sử dụng khoảng một thìa canh hạt mè đen mỗi ngày làm nguyên liệu các món như bánh, salad, chè, súp...

Ăn đậu và đậu lăng thường xuyên có thể ngăn ngừa tóc bạc sớm vì chúng là nguồn dồi dào các dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe của tóc, bao gồm sắt, axit folic (B9) và protein. Những dưỡng chất này hỗ trợ sản xuất melanin, sắc tố quyết định màu tóc đồng thời duy trì sức khỏe tổng thể của nang tóc.

Hạt bí ngô chứa các khoáng chất như đồng, kẽm, magie, rất quan trọng cho sức khỏe của tóc và quá trình sản sinh melanin. Melanin là sắc tố tạo nên màu sắc tự nhiên của tóc. Hạt bí ngô còn giàu vitamin E, chất béo lành mạnh, bảo vệ tóc khỏi tác động của môi trường.

Quả bơ cung cấp các chất chống oxy hóa như vitamin E, C, có tác dụng chống lại stress oxy hóa, nguyên nhân làm thoái hóa melanin. Hàm lượng đồng trong quả bơ cũng hỗ trợ chức năng của tế bào tóc, góp phần duy trì màu tóc tự nhiên. Các chất dinh dưỡng cũng nuôi dưỡng nang tóc, bảo vệ chống lại tình trạng bạc tóc sớm.

Các loại quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa, có vai trò chống lại stress oxy hóa có thể dẫn đến tóc bạc sớm. Hàm lượng vitamin C hỗ trợ sản xuất collagen, cho mái tóc chắc khỏe. Ăn việt quất, dâu tây và mâm xôi đen thường xuyên hỗ trợ sức khỏe tóc, làm chậm quá trình chuyển màu bạc.

