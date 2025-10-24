8 loại thực phẩm bảo vệ động mạch, ngăn ngừa đột quỵ

Xơ vữa động mạch xảy ra khi các mảng bám mỡ tích tụ dọc theo thành động mạch, khiến động mạch bị hẹp, hạn chế lưu lượng máu đến tim và các bộ phận khác của cơ thể, dễ dẫn tới nguy cơ đột quỵ.

Chế độ ăn giàu một số loại thực phẩm như rau, trái cây và cá đã được chứng minh là có thể làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, ngăn ngừa bệnh tim. Dưới đây là 8 loại thực phẩm có tác dụng làm sạch mạch máu, giúp ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch, phòng nguy cơ đột quỵ.

1. Quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa

Các loại quả mọng bao gồm việt quất, dâu tây, nam việt quất, mâm xôi, mâm xôi đen chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật. Trong số đó có chất chống oxy hóa flavonoid, được biết đến với tác dụng tăng cường sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ăn quả mọng giúp giảm đáng kể các yếu tố nguy cơ xơ vữa động mạch, bao gồm cholesterol LDL (xấu), huyết áp và lượng đường trong máu cao. Quả mọng có thể giúp ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch bằng cách giảm viêm và tích tụ cholesterol, cải thiện chức năng động mạch, bảo vệ chống lại tổn thương tế bào.

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi hay phúc bồn tử có thể giúp tăng gần gấp đôi lượng anthocyanin, hợp chất chống oxy hóa tự nhiên có tác dụng bảo vệ tim mạch.

2. Cá giàu omega-3 có thể giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch

Cá chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm cả chất béo omega-3. Ăn cá giàu omega-3 có thể giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Các nghiên cứu cho thấy omega-3 giúp giảm sự biểu hiện của các phân tử kết dính tế bào, là những protein cho phép các tế bào bám dính vào nhau và vào môi trường xung quanh. Hơn nữa, việc ăn cá có liên quan đến việc giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Một nghiên cứu trên 961 người đã so sánh những người tham gia ăn ít hơn một khẩu phần cá mỗi tuần với những người ăn hai hoặc nhiều khẩu phần cá mỗi tuần. Nghiên cứu cho thấy những người ăn ít cá có nguy cơ bị tắc động mạch cảnh - động mạch đưa máu lên não gấp 2 lần so với người ăn cá thường xuyên (13,3% so với 6,6%).

3. Cà chua làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Cà chua chứa các hợp chất thực vật có thể đặc biệt hữu ích trong việc làm giảm sự phát triển của xơ vữa động mạch. Các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ các sản phẩm cà chua giàu lycopene có thể giúp giảm viêm, tăng cholesterol HDL (tốt) và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu trên 40 người cho thấy việc ăn sốt cà chua với dầu ô liu có tác dụng giảm các phân tử bám dính và protein gây viêm tốt nhất, so với cà chua sống và sốt cà chua thông thường.

4. Hành tây ngăn ngừa tình trạng viêm mạch máu

Một nghiên cứu kéo dài 15 năm theo dõi 1.226 phụ nữ từ 70 tuổi trở lên đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ nhiều rau họ Allium như hành tây có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong liên quan đến bệnh xơ vữa động mạch.

Hành tây chứa các hợp chất lưu huỳnh mà các nhà khoa học cho rằng có thể giúp ngăn ngừa tình trạng viêm mạch máu, ức chế sự kết tụ của tiểu cầu trong máu và tăng khả năng hấp thụ oxit nitric. Tất cả những tác dụng này có thể giúp bảo vệ chống lại xơ vữa động mạch và cải thiện sức khỏe động mạch.

5. Trái cây họ cam quýt ngăn ngừa các gốc tự do trong cơ thể

Flavonoid trong trái cây họ cam quýt có thể làm giảm viêm và giúp ngăn ngừa các gốc tự do trong cơ thể oxy hóa cholesterol LDL (xấu). LDL bị oxy hóa có liên quan đến sự phát triển và tiến triển của xơ vữa động mạch. Đây là lý do tại sao việc tiêu thụ trái cây họ cam quýt có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ - 2 tình trạng liên quan đến xơ vữa động mạch.

6. Gia vị giúp bảo vệ động mạch

Các loại gia vị, bao gồm gừng, hạt tiêu, ớt và quế có thể giúp bảo vệ động mạch khỏi bị tắc nghẽn. Những loại gia vị này cùng các loại gia vị khác có đặc tính chống viêm và có thể giúp loại bỏ các gốc tự do, cải thiện mức lipid trong máu, giảm tình trạng tiểu cầu kết tụ trong máu.

Có thể dễ dàng tăng lượng gia vị tiêu thụ bằng cách thêm những hương liệu đa năng này vào yến mạch, súp, món hầm và hầu hết mọi món ăn khác.

7. Rau lá xanh chống lại xơ vữa động mạch

Các loại rau lá xanh cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có thể giúp bảo vệ chống lại xơ vữa động mạch. Rau lá xanh là nguồn cung cấp nitrat tốt trong chế độ ăn uống, có thể giúp cải thiện chức năng mạch máu và giảm viêm. Chúng cũng chứa nhiều kali giúp ngăn ngừa vôi hóa mạch máu, một quá trình góp phần gây xơ vữa động mạch.

Một đánh giá tổng quan về 8 nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ rau lá xanh có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim tới 15,8%.

8. Dầu ô liu cải thiện sức khỏe tim mạch

Chế độ ăn Địa Trung Hải giàu rau củ giàu chất xơ, đậu và dầu ô liu. Từ lâu, chế độ ăn này đã được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch.

Dầu ô liu có thể giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Một nghiên cứu kéo dài 4 tháng trên 82 người bị xơ vữa động mạch giai đoạn đầu cho thấy việc tiêu thụ 30 ml dầu ô liu mỗi ngày giúp cải thiện đáng kể chức năng mạch máu của những người tham gia và làm giảm các dấu hiệu viêm nhiễm.

Một đánh giá năm 2018 cũng kết luận rằng việc tiêu thụ dầu ô liu có liên quan đến việc giảm các dấu hiệu viêm liên quan đến xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các biến chứng. Các nhà khoa học cho rằng khả năng cải thiện sức khỏe tim mạch của dầu ô liu là nhờ hàm lượng hợp chất polyphenol cao.

Một chế độ ăn uống lành mạnh giàu thực phẩm giàu dinh dưỡng có thể giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch. Các loại thực phẩm được liệt kê ở trên còn mang lại nhiều lợi ích khác. Việc bổ sung chúng vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh và tăng cường sức khỏe tổng thể.

