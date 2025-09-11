9 lợi ích sức khỏe của quả ổi

Quả ổi không chỉ là trái cây thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tìm hiểu một số lợi ích của quả ổi với sức khỏe.

Quả ổi có nhiều loại khác nhau nhưng chúng thường được phân loại dựa vào màu sắc của ruột và đặc điểm nổi bật. Có 3 loại ổi phổ biến nhất là:

Ổi ruột trắng: Đặc điểm là vỏ thường màu xanh nhạt, ruột trắng, thịt giòn, và vị ngọt thanh, ít chua.

Ổi ruột hồng/đỏ: Loại ổi này có vỏ màu xanh hoặc hơi ngả vàng, ruột bên trong có màu hồng hoặc đỏ. Thịt ổi mềm hơn so với ổi ruột trắng, có vị ngọt đậm và thường mang hương thơm đặc trưng.

Ổi không hạt: Đây là giống ổi được lai tạo để không có hạt cứng bên trong. Loại này có thể có ruột trắng hoặc hồng, rất tiện lợi khi ăn.

Mặc dù giống ổi khác nhau nhưng tất cả đều được biết đến là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

1. Giá trị dinh dưỡng của quả ổi

Quả ổi nổi tiếng với hàm lượng dinh dưỡng cao, nguồn vitamin, khoáng chất và chất chống ô xy hoá dồi dào trở thành lựa chọn phổ biến cho những ai muốn cải thiện sức khỏe và thể trạng.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của quả ổi là giá trị dinh dưỡng vượt trội. Cứ 100 g ổi chín sẽ cung cấp một lượng lớn các chất dinh dưỡng như sau:

Calo: 68 kcal

Carbohydrate: 14,3 g

Chất xơ: 5,4 g

Đạm: 2,55 g

Chất béo: 0,95 g

Vitamin C: 228 mg

Kali: 417 mg

Vitamin A: 31 mcg

Sắt: 0,26 mg

Canxi: 18 mg

Quả ổi được gọi là “siêu” trái cây vì nó được cho là chứa lượng vitamin C gấp bốn lần cam, protein gấp ba lần và chất xơ gấp bốn lần dứa. Nó cũng được cho là chứa nhiều kali hơn chuối.

2. Nhiều chất dinh dưỡng của quả ổi có lợi cho sức khỏe

Tăng cường miễn dịch nhờ hàm lượng vitamin C: Một trong những lợi ích lớn nhất của ổi là khả năng tăng cường hệ miễn dịch. Hàm lượng vitamin C cao trong ổi giúp kích thích sản xuất bạch cầu, rất quan trọng để chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa trong ổi giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do có hại, từ đó giảm viêm và hỗ trợ chức năng miễn dịch tổng thể.

Cải thiện tiêu hóa do chứa chất xơ: Ổi là một nguồn chất xơ tuyệt vời, cần thiết để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ăn ổi thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa táo bón, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và cải thiện sức khoẻ đường ruột. Chất xơ trong ổi cũng giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột, hỗ trợ hệ vi sinh vật cân bằng và giảm nguy cơ mắc các vấn đề tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ hàm lượng kali: Lợi ích của việc ăn ổi còn bao gồm cả sức khỏe tim mạch. Hàm lượng kali cao trong quả ổi giúp điều chỉnh huyết áp bằng cách chống lại tác dụng của natri và giảm gánh nặng cho tim. Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong ổi giúp giảm mức cholesterol xấu, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Điều chỉnh lượng đường trong máu: Ổi có chỉ số đường huyết thấp, không gây tăng đột ngột lượng đường trong máu sau khi ăn. Chất xơ trong ổi làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, biến ổi thành loại quả lý tưởng cho người bị đái tháo đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh này.

Ít calo và giàu chất xơ hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Ổi ít calo và giàu chất xơ, giúp cảm thấy no và hài lòng lâu hơn. Điều này có thể giúp giảm tổng lượng calo nạp vào và ngăn ngừa việc ăn quá nhiều. Hơn nữa, các vitamin và khoáng chất trong ổi hỗ trợ quá trình trao đổi chất khỏe mạnh, giúp ích cho việc kiểm soát cân nặng.

Vitamin C cải thiện sức khỏe làn da: Lợi ích của ổi đối với làn da là rất nhiều, nhờ vào hàm lượng vitamin C cao. Vitamin C rất cần thiết cho việc sản xuất collagen, giúp da săn chắc, đàn hồi và trông trẻ trung. Các chất chống oxy hóa trong ổi cũng giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do tia UV và các chất ô nhiễm môi trường, làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và đốm đồi mồi.

Vitamin A giúp tăng cường sức khỏe mắt: Ổi chứa vitamin A, rất quan trọng để duy trì thị lực khỏe mạnh. Vitamin A giúp bảo vệ bề mặt của mắt và cần thiết cho chức năng hoạt động của võng mạc, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu.

Giảm căng thẳng: Hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa cao trong ổi có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể, thường liên quan đến căng thẳng mạn tính và lo âu. Ngoài ra, ổi còn chứa magie, một khoáng chất nổi tiếng với tác dụng làm dịu hệ thần kinh.

Chứa vitamin B6 tốt cho cải thiện chức năng não: Ổi chứa vitamin B6, rất cần thiết cho việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine, có vai trò điều chỉnh tâm trạng, trí nhớ và chức năng nhận thức. Các chất chống oxy hóa trong ổi cũng giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương oxy hóa, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác và các bệnh thoái hóa thần kinh.

3. Cách ăn quả ổi có lợi cho sức khỏe

Ăn ổi đúng cách sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của loại quả này. Dưới đây là một số cách ăn ổi lành mạnh mà bạn có thể tham khảo:

Ăn cả vỏ và ruột: Nhiều người có thói quen gọt vỏ hoặc bỏ hạt khi ăn ổi. Tuy nhiên, vỏ và hạt ổi chứa rất nhiều chất xơ, vitamin C và các chất chống oxy hóa. Vỏ ổi chứa nhiều chất xơ hơn phần thịt, giúp hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết hiệu quả. Hạt ổi cũng có tác dụng tương tự nhưng bạn nên nhai kỹ để tránh gây táo bón nếu ăn quá nhiều.

Ưu tiên ăn ổi tươi: Ổi tươi là lựa chọn tốt nhất vì giữ nguyên được hàm lượng dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C và chất xơ. Các sản phẩm chế biến từ ổi như nước ép đóng chai, mứt hoặc kẹo ổi thường có thêm đường và chất bảo quản, làm giảm lợi ích sức khỏe và không tốt cho người đang kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết.

Kết hợp ăn ổi với các loại thực phẩm khác: Để cân bằng dinh dưỡng và làm chậm quá trình hấp thụ đường, bạn có thể kết hợp ổi với các loại thực phẩm khác như sữa chua không đường để làm món salad trái cây hoặc sinh tố; Ăn cùng các loại hạt như hạnh nhân, óc chó để bổ sung chất béo lành mạnh.

Theo suckhoedoisong.vn