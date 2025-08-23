Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Agribank Chi nhánh Phú Thọ nâng cao năng lực ứng dụng AI

Ngày 23/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Agribank Chi nhánh Phú Thọ phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Agribank (Hà Nội) tổ chức chương trình đào tạo về trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 350 học viên là cán bộ của Hội sở và các chi nhánh loại II.

Agribank Chi nhánh Phú Thọ nâng cao năng lực ứng dụng AI

Giảng viên hướng dẫn các học viên kỹ năng ứng dụng AI trong hoạt động ngân hàng.

Trong chương trình đào tạo, các học viên được giảng viên giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo; hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng AI cũng như các công cụ AI phổ biến trong công việc ngân hàng.

Qua chương trình đào tạo, cán bộ ngân hàng có thêm những nhận thức mới về nền tảng AI, tăng khả năng ứng dụng thực tế; thành thạo những thao tác cơ bản trên nền tảng “Luyện AI”; ứng dụng một số công cụ AI thông dụng phục vụ trong xử lý dữ liệu, soạn thảo văn bản, phân tích báo cáo, quản trị rủi ro và chăm sóc khách hàng...

Agribank Chi nhánh Phú Thọ nâng cao năng lực ứng dụng AI

Học viên trao đổi về cách phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Việc chủ động cập nhật và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI của Agribank Chi nhánh Phú Thọ góp phần tối ưu hóa hoạt động quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và phục vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Phương Thảo


