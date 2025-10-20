Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở Đoan Hùng

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Đoan Hùng không chỉ mở rộng địa giới, tăng quy mô dân số mà còn có thêm nhiều tiềm năng, lợi thế về quỹ đất, nguồn lao động và lợi thế về giao thông để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN- TTCN). Ngay khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã đã chủ động quy hoạch vùng sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư, từng bước đưa CN-TTCN trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập cho người dân.

Là khu vực trung tâm của huyện Đoan Hùng (cũ), công tác quy hoạch, phát triển CN-TTCN được xã Đoan Hùng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương đã tập trung khai thác tiềm năng, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, mở rộng ngành nghề. Đến nay, xã có 77 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và hơn 1.000 hộ kinh doanh cá thể hoạt động kinh doanh tại địa bàn ổn định, thu hút hàng nghìn lao động, với mức thu nhập bình quân đạt từ 7-9 triệu đồng/người/tháng. Các lĩnh vực chủ yếu là sản xuất, chế biến nông, lâm sản, cơ khí nhỏ, mộc dân dụng, may mặc...

Điểm sáng trong phát triển CN-TTCN ở xã là doanh nghiệp tư nhân Cơ khí và Thương mại An Hương do ông Nguyễn Việt An làm chủ. Ông An cho biết, doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng cơ khí phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động với mức thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí và Thương mại An Hương chuyên sản xuất các mặt hàng cơ khí phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương

Cùng với doanh nghiệp tư nhân Cơ khí và Thương mại An Hương, trên địa bàn xã Đoan Hùng còn có nhiều cơ sở sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện; xưởng cơ khí; may mặc; mộc dân dụng đang hoạt động hiệu quả. Các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất đầu tư máy móc công nghệ hiện đại; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Hạ tầng phục vụ phát triển CN-TTCN những năm gần đây cũng được đầu tư, từng bước được hoàn thiện. Xã tập trung công tác giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Sóc Đăng; UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho Công ty cổ phần Vertexco Sóc Đăng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh một phần hạ tầng, kỹ thuật, dịch vụ Cụm công nghiệp Sóc Đăng (đợt 3). Hệ thống điện hạ thế, đường giao thông các khu dân cư được đầu tư, mở rộng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, vận chuyển hàng hóa. Các tuyến đường làng, ngõ xóm cũng được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho xe tải nhỏ vào tận cơ sở thu gom, giao nhận hàng hóa.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hường - Phó trưởng phòng Kinh tế xã Đoan Hùng cho biết: Sau khi sáp nhập, xã có lợi thế lớn để phát triển CN-TTCN. Xã khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư sản xuất theo hướng tập trung, công nghệ cao, đồng thời, xã cũng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các hộ sản xuất cá thể phát triển, mở rộng quy mô, từng bước hình thành doanh nghiệp nhỏ và vừa. Địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư, mời gọi doanh nghiệp về đầu tư trong lĩnh vực chế biến sâu các sản phẩm chủ lực của xã, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân.

Phát triển CN-TTCN trên địa bàn xã Đoan Hùng là hướng đi tích cực để đẩy mạnh công nghiệp hóa nông thôn.

Nhờ định hướng đúng và cách làm linh hoạt, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch tích cực, hướng tới tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. 9 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 700 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 155 tỷ đồng; số lao động có việc làm tăng thêm 221 người...

Có thể nói, quá trình sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về quy mô phát triển mà còn mở ra hướng đi mới cho Đoan Hùng trong phát triển CN- TTCN. Với sự đồng hành của chính quyền, đổi mới của doanh nghiệp và người dân, CN- TTCN đang trở thành “mũi nhọn” góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Đoan Hùng ngày càng khởi sắc, vững bước trên con đường công nghiệp hóa nông thôn.

Hoàng Hương