Ấm áp “Bữa cơm công đoàn” năm 2025

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã triển khai hướng dẫn tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” năm 2025 theo tinh thần chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc, góp phần tạo nên điểm nhấn trong công tác chăm lo đời sống người lao động, đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

“Bữa cơm Công đoàn” năm 2025 được triển khai rộng rãi tại các công đoàn cơ sở trên toàn tỉnh Phú Thọ. Theo kế hoạch, Chương trình được triển khai từ ngày 20/7 đến 2/9/2025. Mỗi suất ăn sẽ có phần giá trị tăng thêm từ nguồn tài chính công đoàn, tối đa 50.000 đồng/người, chưa kể các nguồn vận động xã hội hóa khác. Đây là con số không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm thiết thực với người lao động.

Giữa trưa tháng Bảy, tại nhà ăn của Công ty TNHH Optrontec Vina, KCN Bá Thiện II, xã Bình Nguyên, gần 3.500 người lao động ngồi thành từng dãy bàn, tay bắt mặt mừng, nói cười rôm rả. Không khí bữa ăn hôm ấy khác hẳn thường ngày. Bên mâm cơm tươm tất, chị Nguyễn Thị Thắm xúc động: “ Nhìn bữa cơm tươm tất thế này chúng tôi thực sự cảm thấy ấm lòng lắm. Không chỉ vì ngon hơn mà vì thấy mình được quan tâm thật sự”.

Người lao động Công ty TNHH Optrontec Vina phấn khởi tham gia bữa cơm công đoàn.

Cạnh đó, anh Nguyễn Văn Bảy kể, đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm làm việc tại khu công nghiệp, anh được tham dự một bữa cơm tập thể ấm cúng như vậy. “Không khí hôm nay vui như ngày hội. Thường công nhân chỉ lo ăn cho xong để quay về chuyền, mệt quá thì chẳng buồn trò chuyện. Nhưng hôm nay có lãnh đạo công ty, có các cô, chú công đoàn đến hỏi han, chúc mừng, rồi cả anh em các xưởng khác cũng ngồi ăn chung, tự nhiên thấy gần gũi lắm”.

Tiếp tục trong chuỗi hoạt động ấy, bữa ăn trưa ngày 28/7 của Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc (xã Bình Nguyên) rộn ràng không kém. Không gian bữa ăn như một buổi hội ngộ lớn, khi những công nhân thuộc các phân xưởng khác nhau cùng ngồi chung mâm, chuyện trò rôm rả. Những người thường ngày chỉ biết đến nhau qua cái gật đầu vội vã trong hành lang giờ lại rôm rả hỏi han, chia sẻ về công việc, về quê nhà, về những kế hoạch Tết này có thể cùng nhau về chung chuyến xe.

Bữa ăn trưa ngày 28/7 của Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc (xã Bình Nguyên) rộn ràng hơn ngày thường.

Anh Trần Văn Hùng, công nhân xưởng cơ khí chính xác cười tươi: “Không ngờ chỉ một bữa cơm lại làm mình thấy gắn bó hơn với công ty như thế. Có mấy anh bên phòng kỹ thuật trước đây ít giao tiếp, nay ngồi cùng mâm mà chuyện rôm rả. Tụi em còn hẹn cuối tuần đá bóng giao lưu nữa”.

Tại mỗi bữa ăn như thế, không cần những bài phát biểu dài dòng hay khẩu hiệu rình rang. Chỉ cần vài lời hỏi han chân thành từ cán bộ công đoàn, sự hiện diện của đại diện doanh nghiệp và ánh mắt biết ơn từ phía công nhân là đủ để không khí trở nên ấm cúng và chan chứa tình người.

Lãnh đạo các ban của Liên đoàn lao động tỉnh hỏi thăm, động viên công nhân lao động tại bữa ăn.

Vẫn biết một bữa cơm không thể giải quyết hết những vất vả thường nhật của người lao động nhưng chính trong khoảnh khắc giản dị ấy, tình cảm, sự sẻ chia được nhân lên, trở thành sợi dây vô hình gắn kết giữa công nhân và doanh nghiệp, giữa tổ chức công đoàn và người lao động. “Bữa cơm Công đoàn” đã lan tỏa thông điệp rõ ràng: Công nhân không đơn độc trong hành trình mưu sinh mà luôn có tổ chức công đoàn bên cạnh đồng hành, lắng nghe và chăm lo.

Bữa cơm Công đoàn năm 2025 đồng hành cùng người lao động Công ty cổ phần tập đoàn Vina Top, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ cho biết: “Chúng tôi xác định đây không phải hoạt động mang tính hình thức mà thực sự là dịp để chăm lo cho người lao động từ những điều thiết thực nhất. Thông qua bữa ăn, công đoàn cơ sở có điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xây dựng niềm tin trong đoàn viên. Bên cạnh đó, cũng tạo động lực để doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến chất lượng bữa ăn ca, đến phúc lợi cho công nhân”.

Dự kiến đến hết tháng 8, toàn tỉnh Phú Thọ sẽ có hàng trăm công đoàn cơ sở tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” với hàng chục nghìn lượt công nhân được thụ hưởng. Dù quy mô mỗi nơi khác nhau, điểm chung lớn nhất chính là sự gắn bó – điều đang ngày càng trở nên quý giá trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động và người lao động cần hơn bao giờ hết một chỗ dựa vững chắc.

Với những ý nghĩa ấy, “Bữa cơm Công đoàn” tiếp tục trở thành hình ảnh đẹp, sống động về sự đồng hành, thấu hiểu và lan tỏa trách nhiệm xã hội. Từ bữa cơm giản dị nhưng đong đầy yêu thương, củng cố niềm tin của người lao động vào tổ chức công đoàn, vào sự bền vững của doanh nghiệp và sự phát triển phồn thịnh của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Lê Minh