Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 công bố luật chơi mới, 34 anh tài đối đầu

Chiều 22/6 tại TP.HCM, nhà sản xuất chính thức công bố Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 cùng nhiều thay đổi đáng chú ý. So với mùa đầu tiên, chương trình được nâng cấp theo hướng tăng tính đối đầu, lần đầu xuất hiện danh hiệu “Chiến tướng” và quy tụ 34 anh tài bước vào hành trình tranh tài mới.

Nhà sản xuất YeaH1 chính thức tổ chức họp báo công bố chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Tại sự kiện, nhiều thay đổi đáng chú ý về format, luật chơi và cấu trúc hành trình của mùa giải mới đã được hé lộ.

34 anh tài tại họp báo công bố Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 mang thông điệp: “Từ ngọn lửa đã thắp, một hành trình mới bắt đầu”. Nếu mùa 2024 tập trung vào sự kết nối và sự cộng hưởng giữa các nghệ sĩ, mùa giải năm nay được định hướng như một hành trình khám phá nội lực và sự trưởng thành của mỗi cá nhân.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là hình tượng chủ đạo của chương trình. Sau biểu tượng “Chiến binh lửa” ở mùa trước, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lựa chọn hình tượng “Người đàn ông trên lưng ngựa”. Theo nhà sản xuất, đây là phép ẩn dụ về những người đàn ông trưởng thành, phải tự mình bước đi trên hành trình không có điểm tựa, không thể quay đầu và luôn hướng về phía trước.

Về format, chương trình được nâng cấp theo hướng tăng tính cạnh tranh và đối đầu. Mùa giải năm nay quy tụ 34 anh tài đến từ nhiều thế hệ và lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Các yếu tố X-Part và X-Song sẽ xuất hiện xuyên suốt hành trình, trở thành những thử thách mới dành cho các nghệ sĩ tham gia.

Điểm mới đáng chú ý nhất là lần đầu tiên chương trình đưa vào danh hiệu “Chiến tướng”. Danh hiệu này sẽ được trao sau mỗi vòng công diễn cho anh tài xuất sắc nhất dựa trên điểm số thực tế và sức ảnh hưởng tại trường quay. Việc bổ sung danh hiệu mới được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn cạnh tranh thứ hạng quyết liệt hơn so với mùa đầu tiên.

Theo công bố từ nhà sản xuất, hành trình của các anh tài năm nay được xây dựng qua 7 sân khấu lớn, gồm sân khấu Hội ngộ, 5 vòng Công diễn và đêm Chung kết. Toàn bộ cấu trúc chương trình được thiết kế như một hành trình kể chuyện bằng âm nhạc, phản chiếu các cột mốc trưởng thành cũng như những góc nhìn nội tâm của người đàn ông hiện đại.

Không chỉ tập trung vào yếu tố tranh tài, chương trình tiếp tục theo đuổi thông điệp về tinh thần vượt qua giới hạn bản thân. Thông qua hành trình của 34 anh tài, nhà sản xuất mong muốn truyền tải thông điệp về sự nỗ lực, khả năng thay đổi và làm mới chính mình ở mỗi giai đoạn của cuộc sống.

Tại họp báo, nhà sản xuất cũng giới thiệu MV chủ đề của mùa giải mới, đánh dấu sự khởi động chính thức cho hành trình năm 2026.

Danh sách 34 anh tài tham gia chương trình gồm: Đại Nghĩa, Dũng DT, Nguyễn Văn Chung, Thái VG, Tùng Mint, Thanh Duy, Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình, Hoàng Tôn, Thơm (Da LAB), Jun Phạm, Đinh Mạnh Ninh, Vương Anh Tú, Will, Mew Amazing, Neko Lê, BB Trần, Hoàng Rob, Thuận Nguyễn, Huỳnh Lập, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, It’s Charles., Duy Khánh, Cheng, K.O, Hoàng Dũng, Lê Xuân Tiền, Osad, 14 Casper, Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Hà An Huy và Phùng Minh Cương.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 sẽ chính thức lên sóng từ ngày 27/6, phát sóng định kỳ vào tối thứ Bảy hằng tuần trên VTV3 và các nền tảng số của chương trình.

Theo VOV