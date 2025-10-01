Áo xanh giúp dân trong bão

Bão số 10 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều địa phương, trong đó có xã Chí Đám. Cùng với chính quyền tham gia tích cực vào các hoạt động hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa bão, mầu áo xanh tình nguyện của đoàn viên, thanh niên xã Chí Đám trên những cánh đồng đã khẳng định thêm tinh thần tình nguyện và sức trẻ khi luôn đồng hành cùng địa phương, Nhân dân trong lúc khó khăn.

Hàng chục đoàn viên, thanh niên trong xã cùng tham gia gặt lúa giúp dân sau bão,

Bí thư đoàn xã Chí Đám, đồng chí Lương Thị Thủy cho biết, ngay sau khi cơn bão tạm đi qua, được sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo xã, đoàn thanh niên xã đã huy động một lực lượng lớn thanh niên phối hợp cùng cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 98, Ban CHQS xã... khẩn trương cùng Nhân dân tại các khu dân cư triển khai hỗ trợ thu hoạch lúa, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra.

Đoàn viên, thanh niên xã Chí Đám cùng với các chiến sỹ trẻ Trung đoàn 98 đóng quân trên địa bàn tham gia thu hoạch lúa sau bão.

Cũng theo Bí thư đoàn xã, các đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sỹ đã khẩn trương tham gia gặt lúa, thu dọn hoa màu đến nơi an toàn.

Khẩn trương thu hoạch hết diện tích lúa bị ảnh hưởng do mưa bão đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

Cùng với đoàn viên, thanh niên xã Chí Đám, các chiến sỹ Trung đoàn 98 và lực lượng dân quân, tự vệ xã tích cực tham gia thu hoạch lúa trên cánh đồng khu Phượng Hùng 1, 2 đến nơi an toàn.

Cánh đồng mẫu lớn khu Phượng Hùng 1, 2 xanh thẫm mầu áo tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong xã cùng chính quyền và Nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa bão, khẳng định rõ nét hơn vai trò của đoàn viên, thanh niên Chí Đám trong tham gia phát triển KT- XH, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

BOX:

Bí thư đoàn xã Chí Đám cho biết: Trong dịp này, cùng với việc tích cực tham gia hỗ trợ địa phương khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 10, đoàn xã đang vận động đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Đến thời điểm hiện tại, đã có 25 lá đơn của đoàn viên, thanh niên trong xã gửi đến Ban CHQS xã và đoàn xã xin được nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm 2026 tới đây.

Quốc Hội