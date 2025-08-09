Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ba ngày liên tiếp không phát sinh ổ dịch mới

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 9/8, toàn tỉnh có 111 xã có các ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày, gồm khu vực Hòa Bình cũ có: 39 xã; khu vực Phú Thọ cũ có 48 xã và khu vực cũ có 24 xã, không phát sinh thêm ổ mới so với ngày 6/8. Như vậy, đã 3 ngày liên tiếp, toàn tỉnh không phát sinh ổ dịch mới.

Ba ngày liên tiếp không phát sinh ổ dịch mới

Lực lượng chức năng kiểm tra việc vận chuyển các sản phẩm từ lợn tại chốt kiểm dịch xã Tân Lạc

Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 112 xã, phường (riêng xã Xuân Đài đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh). Tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 5.700 hộ; tổng số lợn ốm, chết phải tiêu hủy trên 56.400 con; khối lượng tiêu hủy trên 3.320 tấn.

Toàn tỉnh đã có 85 xã, phường công bố dịch, trong đó Hòa Bình cũ có 37 xã, phường; Phú Thọ cũ có 38 xã, phường; Vĩnh Phúc cũ có 10 xã.

Đồng thời toàn tỉnh đã thành lập 210 chốt kiểm dịch, kiểm soát hoạt động vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn.

Để công tác phòng chống bệnh DTLCP đạt hiệu quả cao, nhanh chóng khống chế, không để dịch lây lan rộng, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu, đề nghị UBND các xã, phường cần thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nhiệm vụ sau: Tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc bằng vôi bột và hóa chất tại vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm; hàng ngày, kiểm tra rà soát hiện tượng vứt xác lợn ra môi trường có biện pháp thu gom và tiêu hủy kịp thời, đúng kỹ thuật. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền người chăn nuôi thực hiện “5 không” trong phòng chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Thực hiện ngay việc công bố dịch khi có kết quả xét nghiệm dương tính với DTLCP để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm soát hoạt động giết mổ, đặc biệt là giết mổ nhỏ lẻ; hoạt động vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định phòng chống dịch bệnh để tăng cường bảo vệ cho đàn lợn trên địa bàn tỉnh.

Quân Lâm


Quân Lâm

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng bệnh dịch tả lợn Châu Phi UBND tỉnh Ổ dịch Phòng chống dịch bệnh Thủy sản Hòa bình Phú thọ Tiêu hủy Xử lý nghiêm
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức trẻ khai phá, đất cằn nở hoa

Sức trẻ khai phá, đất cằn nở hoa
2025-08-09 10:40:00

baophutho.vn Hơn chục năm trước, người dân xã Đồng Thịnh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ) nay là xã Yên Lập, không ai có thể tưởng tượng khu đầm lầy nước...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long