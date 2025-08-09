Ba ngày liên tiếp không phát sinh ổ dịch mới

{title}
Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 9/8, toàn tỉnh có 111 xã có các ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày, gồm khu vực Hòa Bình cũ có: 39 xã; khu vực Phú Thọ cũ có 48 xã và khu vực cũ có 24 xã, không phát sinh thêm ổ mới so với ngày 6/8. Như vậy, đã 3 ngày liên tiếp, toàn tỉnh không phát sinh ổ dịch mới.
Lực lượng chức năng kiểm tra việc vận chuyển các sản phẩm từ lợn tại chốt kiểm dịch xã Tân Lạc
Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 112 xã, phường (riêng xã Xuân Đài đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh). Tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 5.700 hộ; tổng số lợn ốm, chết phải tiêu hủy trên 56.400 con; khối lượng tiêu hủy trên 3.320 tấn.
Toàn tỉnh đã có 85 xã, phường công bố dịch, trong đó Hòa Bình cũ có 37 xã, phường; Phú Thọ cũ có 38 xã, phường; Vĩnh Phúc cũ có 10 xã.
Đồng thời toàn tỉnh đã thành lập 210 chốt kiểm dịch, kiểm soát hoạt động vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn.
Để công tác phòng chống bệnh DTLCP đạt hiệu quả cao, nhanh chóng khống chế, không để dịch lây lan rộng, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu, đề nghị UBND các xã, phường cần thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nhiệm vụ sau: Tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc bằng vôi bột và hóa chất tại vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm; hàng ngày, kiểm tra rà soát hiện tượng vứt xác lợn ra môi trường có biện pháp thu gom và tiêu hủy kịp thời, đúng kỹ thuật. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền người chăn nuôi thực hiện “5 không” trong phòng chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Thực hiện ngay việc công bố dịch khi có kết quả xét nghiệm dương tính với DTLCP để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch.
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm soát hoạt động giết mổ, đặc biệt là giết mổ nhỏ lẻ; hoạt động vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định phòng chống dịch bệnh để tăng cường bảo vệ cho đàn lợn trên địa bàn tỉnh.
Quân Lâm
