Bác sĩ cảnh báo: Bỏ lỡ các mốc khám thai quan trọng có thể khiến thai kỳ đối mặt nhiều rủi ro

Mang thai là hành trình thiêng liêng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được theo dõi đúng cách. Nhiều dị tật bẩm sinh, rối loạn di truyền hay biến chứng sản khoa hoàn toàn có thể phát hiện sớm và can thiệp kịp thời giúp thai nhi có cơ hội chào đời khỏe mạnh. Việc tuân thủ đúng các mốc khám thai quan trọng theo khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa là yếu tố then chốt giúp mẹ bầu chủ động bảo vệ thai kỳ an toàn.

Các mốc khám thai quan trọng mẹ bầu không nên bỏ qua

Dưới đây là các mốc khám thai định kỳ được các chuyên gia sản khoa khuyến cáo nhằm bảo đảm thai kỳ an toàn và khỏe mạnh:

1. Khám thai lần đầu (Tuần 6 - 10)

Đây là mốc khám bắt buộc để xác định thai đã làm tổ trong tử cung, có tim thai hay chưa, số lượng thai và tuổi thai chính xác. Mẹ bầu được chỉ định các xét nghiệm cơ bản như công thức máu, nhóm máu, đường huyết, viêm gan B, HIV, sàng lọc kháng thể bất thường... nhằm phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến thai kỳ.

Mẹ bầu nên đi thăm khám thai lần đầu sau 7 - 10 ngày chậm kinh để theo dõi thai đã vào tử cung chưa, nhịp tim thai.

2.Tuần 10-13+6: Tầm soát nhiễm sắc thể

Ở giai đoạn này, siêu âm đo độ mờ da gáy kết hợp với các xét nghiệm sàng lọc, đặc biệt là NIPT, giúp đánh giá nguy cơ các hội chứng di truyền như Down, Edwards, Patau với độ chính xác cao, an toàn cho thai nhi. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để kiểm tra các chỉ số huyết áp, protein niệu nhằm đánh giá nguy cơ tiền sản giật sớm.

3.Tuần 16-18: Phát hiện dị tật ống thần kinh

Bác sĩ tiến hành kiểm tra trên siêu âm và có thể chỉ định xét nghiệm Triple test hoặc NIPT nếu giai đoạn trước mẹ bầu chưa làm. Đây là giai đoạn quan trọng để tầm soát dị tật bẩm sinh sớm và theo dõi cân nặng, huyết áp, phù, nước tiểu nhằm phát hiện nguy cơ tiền sản giật.

4.Tuần 20-22: “Thời điểm vàng” siêu âm hình thái

Siêu âm hình thái học giúp đánh giá chi tiết cấu trúc não, tim, phổi, cột sống, tứ chi, thận... Đồng thời kiểm tra nhau thai, dây rốn, lượng nước ối. Đây là mốc có giá trị quyết định trong phát hiện dị tật bẩm sinh nặng.

Siêu âm hình thái thai nhi nên thực hiện từ tuần 20 - 22 của thai kỳ.

5.Tuần 24 – 28: Sàng lọc tiểu đường thai kỳ

Mẹ bầu được thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose máu, kiểm tra tình trạng thiếu máu, chức năng các cơ quan nhờ vào xét nghiệm máu, và theo dõi tăng trưởng thai. Việc phát hiện sớm tiểu đường thai kỳ giúp mẹ điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp hoặc dùng thuốc Insulin kịp thời để điều chỉnh đường máu từ đó giảm nguy cơ sinh non, thai to, tai biến sản khoa.

6.Tuần 32 – 36: Chuẩn bị cho cuộc sinh an toàn

Các lần khám ở giai đoạn này tập trung đánh giá ngôi thai, nhau thai, dây rốn, ước tính cân nặng thai nhi, xét nghiệm liên cầu khuẩn nhóm B (GBS) và hoàn thiện kế hoạch sinh.

7.Tuần 38 – 40: Theo dõi sát trước chuyển dạ

Mẹ bầu được khám hàng tuần để theo dõi tim thai, thai máy, các dấu hiệu chuyển dạ, đánh giá khả năng sinh thường hay cần can thiệp trước sinh nhằm đảm bảo an toàn tối đa khi “vượt cạn”.

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec – Mô hình toàn diện từ chẩn đoán đến can thiệp và chăm sóc sau sinh

Trung tâm Y học Bào thai – Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) được đầu tư bài bản về đội ngũ chuyên gia, hệ thống trang thiết bị và quy trình chăm sóc toàn diện quản lý thai kỳ nguy cơ cao.

1.Tầm soát sớm – Can thiệp kịp thời – Bảo vệ thai kỳ toàn diện

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec được xây dựng như một đơn vị chuyên sâu, tối ưu hóa toàn bộ quy trình khám, chẩn đoán, theo dõi và điều trị các bệnh lý cũng như nguy cơ cao liên quan đến sức khỏe bà mẹ và thai nhi. Thông qua hệ thống sàng lọc hiện đại và quy trình đánh giá khoa học, các bất thường ở mẹ và thai nhi có thể được phát hiện từ rất sớm, xác định chính xác mức độ nguy cơ và lựa chọn chiến lược can thiệp phù hợp.

Đặc biệt, Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec tiên phong cả nước thực hiện siêu âm hình thái tiêu chuẩn ISUOG (Hiệp hội Siêu âm Sản phụ khoa Quốc tế) với 42 chỉ số hình thái thai nhi. Trung tâm còn triển khai hiệu quả các phương pháp can thiệp bào thai từ trong bụng mẹ.

2.Trang thiết bị hiện đại – Nền tảng cho chẩn đoán chính xác

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec được đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, máy móc và kỹ thuật tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế. Các thiết bị siêu âm chuyên sâu, hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm hiện đại cho phép tầm soát, phát hiện sớm và chính xác các dị tật bẩm sinh, bất thường hình thái – chức năng của thai nhi, cũng như theo dõi sát diễn biến thai kỳ nguy cơ cao.

Siêu âm dị tật tim tại Trung tâm Y học Bào thai được khảo sát bằng máy siêu âm hiện đại, công nghệ tiên tiến

3.Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm - Phối hợp đa chuyên khoa toàn diện

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực sản khoa, di truyền và y học bào thai, được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm trong tầm soát chuyên sâu và xử trí các ca thai kỳ phức tạp.

Bên cạnh đó, lợi thế nổi bật của PhenikaaMec là mô hình đa chuyên khoa, cho phép phối hợp linh hoạt giữa các chuyên ngành như sản khoa, sơ sinh, di truyền, hồi sức, ngoại khoa... từ giai đoạn chẩn đoán, theo dõi, can thiệp điều trị cho đến chăm sóc trong và sau sinh.

Mẹ bầu hãy liên hệ Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec để được hỗ trợ sớm:

Hotline Trung tâm: 086 8650303

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa B - Bệnh viện Đại học Phenikaa - Tổ 5, Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

Website: https://phenikaamec.com/