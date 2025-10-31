Lặng thầm những nỗ lực thay đổi bản Mông:

Bài 2: Quyết tâm đẩy lùi ma túy, xây dựng Pà Cò phát triển nhanh, bền vững

Pà Cò từng là điểm nóng về ma túy không chỉ của tỉnh Hòa Bình (cũ) mà là cả khu vực Tây Bắc. Nơi đây có những thời điểm đã trở thành pháo đài, lô cốt của tội phạm ma túy. Những án tử hình được tuyên, bao người đàn ông trụ cột của gia đình đang phải thụ án sau song sắt, vợ vắng chồng, con vắng cha... Pà Cò đã từng tan hoang vì ma túy như thế.

Trăn trở trước thực trạng đau lòng đó, những cây đại thụ của bản Mông, bằng tiếng nói uy tín của mình đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tránh xa ma túy. Hôm nay, khi mây mù đã dần tan trên những sườn núi đá tai mèo thì người Bí thư Đảng ủy được Nhân dân yêu mến - Sùng A Chênh đang nỗ lực cùng cán bộ, bà con viết lên trang mới của Pà Cò, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu thúc đẩy mảnh đất này phát triển nhanh, bền vững.

Ông Sùng A Màng (ngoài cùng bên trái), người có uy tín xóm Pà Hàng Lớn phối hợp với lực lượng công an xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa bàn

Bền bỉ đẩy lùi ma túy

Tại xóm Pà Háng Lớn, Sùng A Màng - người có uy tín tại cộng đồng dân cư luôn dành được sự tin tưởng và kính nể từ Nhân dân. Sau 15 năm (2005-2020) giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò, ông Sùng A Màng nghỉ hưu theo chế độ và được dân bản suy tôn là người có uy tín tại cộng đồng dân cư.

Nhâm nhi chén trà nóng, ông Màng tâm sự: “Thời điểm những năm 2010 trở về trước, tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò cũ mỗi năm, lực lượng chức năng bắt giữ và xử lý khoảng 10 vụ việc liên quan đến các tội phạm buôn bán, tàng trữ ma túy. Hồ sơ quản lý người nghiện trên địa bàn cũng trên 60 người. Tệ nạn ma túy tại Pà Cò đã hủy hoại cuộc sống, hạnh phúc của rất nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên việc tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ cây thuốc phiện gặp nhiều khó khăn do nhận thức của người dân còn hạn chế”.

Không phụ sự tin tưởng của Nhân dân địa phương, ông Màng “thắp lửa” tinh thần xóa “giặc dốt, giặc nghèo” vì tương lai của bản Mông. Theo đó với vai trò là người có uy tín, ông Màng đã phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân dưới nhiều hình thức lồng ghép tại các buổi sinh hoạt xóm, bản. Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, giải thích, vận động bà con Nhân dân thay đổi nhận thức, nhấn mạnh tác hại của ma túy đối với cộng đồng dân cư. Cùng với đó trên cương vị là Bí thư chi bộ, ông Màng và Ban chi ủy đã họp bàn, phân công cán bộ, đảng viên kèm cặp, giúp đỡ người nghiện nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời quan tâm, hỗ trợ các đối tượng tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

Ông Màng chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân

Cùng với nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự tại bản làng, ông Màng còn là tấm gương sáng trong thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống hộ gia đình. Với tư duy đổi mới trong phát triển kinh tế, ông Màng đã khuyến khích Nhân dân trên địa bàn tận dụng những tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Trong đó tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông.

Hiện nay, xóm Pà Háng Lớn có 96 hộ với trên 300 nhân khẩu. Theo rà soát, thu nhập bình quân đạt khoảng 23,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 15%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 85%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Trên địa bàn không có người nghiện ma túy. Tin tưởng rằng với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của toàn thể Nhân dân và những người có uy tín như Sùng A Màng, bản Mông sẽ sớm trở thành địa bàn không ma túy, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Người thủ lĩnh với khát vọng thay đổi bản Mông

Ở nơi rẻo cao sương mù bao phủ quanh năm, cái tên Sùng A Chênh được người dân địa phương ví như ngọn đuốc thắp sáng cho bản làng. Có người gọi ông là người gieo hy vọng thoát nghèo cho bản Mông. Sau khi Đảng, Nhà nước thực hiện xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, ông Sùng A Chênh được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò.

Trở về quê hương nơi ông sinh ra và trưởng thành, Sùng A Chênh tiếp tục “thắp lửa”, nuôi hy vọng giúp bà con Nhân dân bản Mông có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Ông không chỉ là người đứng đầu cấp ủy Đảng của xã Pà Cò mà còn là người thủ lĩnh tinh thần, tấm gương của ý chí và khát vọng vươn lên của người dân nơi đây.

Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò Sùng A Chênh phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sinh ra ở bản Chà Đáy, Sùng A Chênh là một trong những người Mông đầu tiên vùng Hang Kia - Pà Cò đỗ được vào đại học. Bắt đầu với vị trí cán bộ khuyến nông, rồi dần được tín nhiệm giữ nhiều cương vị quan trọng, từ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Châu, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy... đến Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoà Bình (cũ). Ông Chênh là đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình (cũ), nhiệm kỳ 2021-2026, người có uy tín tại địa phương.

Ông là người đem tiếng nói, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân vùng cao tới nghị trường. Trải qua nhiều cương vị khác, Bí thư Đảng ủy Sùng A Chênh xã Pà Cò hôm nay đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên để “truyền lửa” cho các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Trên mỗi chặng đường công tác, Bí thư Đảng ủy Sùng A Chênh đều để lại dấu ấn đậm nét trên các cương vị khác nhau. Ông là người khởi xướng mô hình “hàng rào đá bản Mông” dài hơn 1,5km, rồi đến “Hàng cây nông dân"... Các mô hình sau khi được triển khai đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa rộng rãi khắp các bản làng, khu dân cư. Đồng thời góp phần xây dựng thành công mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu”, góp phần phát triển du lịch cộng đồng.

Cùng với việc mong muốn đổi thay diện mạo quê hương, Bí thư Đảng ủy Sùng A Chênh coi sự nghiệp giáo dục là tương lai của bản Mông. Tuy nhiên tại vùng đất khó này, việc tới lớp của con em người Mông còn đó những gian nan, vất vả. Để tạo điều kiện thuận lợi cho con em dân tộc Mông được học lấy cái chữ, gia đình ông đã xây dựng nhà trọ tại trung tâm thị trấn Mai Châu (cũ) để đón hơn 200 lượt con em người Mông về theo học tại các trường. Từ sự giúp đỡ của ông, nhiều gia đình giảm bớt khó khăn gánh nặng chi phí, yên tâm gửi con, cháu theo học cấp cao hơn. Nhiều cháu đã học đến bậc đại học về phục vụ địa phương.

Vinh dự nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò, ông Sùng A Chênh chia sẻ: Dù còn rất nhiều khó khăn, trở ngại nhưng với tiềm năng, lợi thế của Pà Cò, tôi tin tưởng rằng bản thân tôi cùng tập thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Pà Cò sẽ đoàn kết, đồng lòng chung tay xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển KT-XH, giữ vững an ninh quốc phòng. Trước mắt, xã sẽ tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc để tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân.

Chúng tôi tạm biệt Pà Cò khi nắng đã lên đến đỉnh đầu, sương tan lộ ra những bờ rào đá phủ kín hoa ngũ sắc, những ruộng cà chua trái vụ trái bắt đầu chín đỏ và đàn em nhỏ ríu rít tan trường. Trong cuộc sống thanh bình và dần khởi sắc của Pà Cò hôm nay có dấu ấn âm thầm mà lặng lẽ của những người con bản Mông vẫn đang nỗ lực từng ngày bằng những việc làm nhỏ bé mà ý nghĩa để góp sức cho sự phát triển của quê hương mình.

