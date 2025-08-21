Bám sát địa bàn, giữ vững an ninh trật tự

Sau sáp nhập thị trấn Bo, xã Vĩnh Đồng và xã Kim Bôi, Công an xã Kim Bôi thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Chủ động phân công lực lượng bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở, không để nảy sinh phức tạp.

Với vai trò nòng cốt trong đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an xã tổ chức rà soát, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, nhất là số đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp để có biện pháp quản lý. Hiện, Công an xã quản lý 21 người thi hành án hình sự, 58 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, 25 người nghiện chất ma túy, 10 người sử dụng trái phép chất ma túy, lập và đưa 6 người đi cai nghiện bắt buộc, quản lý 5 người sau cai nghiện. Chủ trì, phối hợp với Tổ hòa giải các khu dân cư hòa giải thành công 5 vụ liên quan đến ANTT.

Cùng với đó, thường xuyên tuần tra kiểm soát, mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, không để hình thành ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội. Chỉ đạo Tổ bảo vệ ANTT các khu huy động trên 700 lượt cán bộ, chiến sĩ, thành viên tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên 100 buổi, đặc biệt tập trung vào các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội của địa phương.

Công an xã Kim Bôi phối hợp với các lực lượng ra quân tuần tra, kiểm soát giữ gìn ANTT cơ sở.

Ngoài ra, Công an xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Tổ chức tuyên truyền 950 lượt trên loa truyền thanh các xóm. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và học sinh trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tai tệ nạn xã hội; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác của người dân trong đấu tranh, ngăn ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn xã được giữ ổn định, không có điểm “nóng”, điểm phức tạp về ANTT. Đặc biệt, Công an xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan. Nhờ làm tốt công tác vận động, trung tuần tháng 8 vừa qua, Công an xã Kim Bôi đã tiếp nhận 2 khẩu súng tự chế do người dân tự giác giao nộp, góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trong cộng đồng.

Công an xã Kim Bôi vận động người dân giao nộp súng tự chế.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 11 vụ việc/14 đối tượng, gồm 2 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ ma túy, 1 vụ tàng trữ vận chuyển pháo, 2 vụ tín dụng đen và 1 vụ tàng trữ trái phép súng tự chế, xử lý vi phạm hành chính 3 vụ...

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được củng cố, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Công an cùng với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà trường, khu dân cư đã phối hợp thực hiện hiệu quả các Nghị quyết liên tịch; duy trì các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ được quần chúng Nhân dân hưởng ứng tích cực có hiệu quả như: Mô hình “Cụm giáp ranh Kim - Sơn”; mô hình “Tổ an ninh” tại 38 khu, xóm; mô hình “Tiếng kẻng an ninh”; mô hình “ Cựu chiến binh tự quản”...

Ngoài ra, 38 tổ ANTT với 119 thành viên là cánh tay nối dài giúp lực lượng Công an trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở. Nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị cho lực lượng Công an xã giúp xác minh, xử lý các vụ việc kịp thời.

Công an xã Kim Bôi kiểm tra hoạt động của cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn

Thiếu tá Bùi Duy Tuyên - Phó trưởng Công an xã Kim Bôi cho biết: Công tác phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền trong đảm bảo tình hình ANTT ngày càng đi vào chiều sâu, có nhiều chuyển biến tích cực. Để tiếp tục giữ vững ổn định ANTT, thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, chúng tôi tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc xảy ra; đẩy mạnh tuyên truyền, bám sát cơ sở, phối hợp Công an xã vùng giáp ranh trao đổi thông tin, tăng cường tuần tra đêm, cảnh giác với các loại tội phạm.

Cán bộ Công an xã Kim Bôi làm căn cước công dân cho người dân trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều hình thức “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”, chủ động phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ cảm hóa người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, phát huy vai trò của người dân trong đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT, thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH và xây dựng nông thôn mới.

