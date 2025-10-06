Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất: Tổ chức tập huấn công tác tuyển quân năm 2026

Ngày 6/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo, cán bộ Ban CHPTKV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS của 32 xã, phường trên địa bàn. Đại diện Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, Đại tá Trần Nho Lương – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Trần Nho Lương – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh. Nội dung tập huấn tập trung vào quy trình tuyển chọn, tiêu chuẩn nhập ngũ, tổ chức khám tuyển, xét duyệt chính trị - chính sách, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, cũng như các chế độ, chính sách liên quan.

Hội nghị cũng ghi nhận những khó khăn từ cơ sở như việc sáp nhập đơn vị hành chính, địa bàn rộng, mô hình tổ chức mới, thiếu cán bộ quân sự cấp xã... gây ảnh hưởng đến công tác tuyển quân và tổ chức Lễ giao nhận quân.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Nho Lương đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban CHPTKV 2 – Thống Nhất, đồng thời nhấn mạnh tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu bảo đảm tuyển chọn đúng quy trình, công khai, dân chủ và công bằng, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp đã nâng cao nhận thức và thống nhất hành động, tạo nền tảng vững chắc cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 đạt kết quả cao.

Mạnh Hùng