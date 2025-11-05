Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2025

Ngày 5/11, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ triển khai nhiệm vụ quý IV/2025. Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Ban đại diện; Ban Giám đốc và trưởng các phòng nghiệp vụ của NHCSXH tỉnh. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban đại diện kể từ sau hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình (cũ).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chỉ đạo phiên họp

Theo báo cáo của Ban đại diện, sau 3 tháng sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, NHCSXH tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban đại diện triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thông suốt, không bị gián đoạn. Đến hết tháng 9/2025, tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH tỉnh đạt 18.053,722 tỷ đồng, tăng 6,28% so với năm 2024. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn đạt 18.016,1 tỷ đồng, đứng thứ 2/34 chi nhánh trên cả nước, tăng 6,24% so với năm 2024, với 289.446 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ (chiếm khoảng 30% dân số toàn tỉnh); nợ quá hạn chiếm 0,08%/tổng dư nợ, thấp hơn bình quân chung toàn quốc. Hiện tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại địa phương ủy thác sang NHCSXH tỉnh đạt 1.762,234 tỷ đồng, chiếm 9,76%/tổng nguồn vốn chi nhánh đang quản lý. Toàn tỉnh hiện có 589 đơn vị nhận ủy thác cấp xã và 8.213 Tổ tiết kiệm và vay vốn, quản lý dư nợ trên 17.940 tỷ đồng, chiếm 99,6%/tổng dư nợ với hơn 288.300 tổ viên. Nguồn vốn ủy thác được quản lý chặt chẽ, an toàn, đem lại hiệu quả thiết thực đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Vốn vay được cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, được các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 4 phát biểu tại phiên họp

Quý IV/2025, NHCSXH tỉnh xác định 6 chỉ tiêu chủ yếu và 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Phấn đấu nguồn vốn ủy thác tại địa phương tăng 57 tỷ đồng so với ngày 30/9/2025; hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn, dư nợ tín dụng được Trung ương giao, đưa tổng dư nợ chi nhánh đạt 18.500 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2025, giảm 10% các khoản vay trên 3 tháng không hoạt động, giảm 10% lãi tồn đọng so với ngày 30/9/2025; nợ quá hạn chiếm 0,06%/tổng dư nợ. 100% Phòng giao dịch NHCSXH có chất lượng hoạt động giao dịch xã đạt loại Tốt.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo nêu ý kiến tại phiên họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kết luận phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của NHCSXH, không chỉ cung cấp nguồn vốn tín dụng vào nền kinh tế mà còn góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng ưu đãi, yếu thế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà NHCSXH tỉnh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự năng động của đơn vị trong phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhằm đưa nguồn vốn chính sách kịp thời đến với người dân.

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội phát biểu tại phiên họp

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban đại diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: NHCSXH tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động quý III, phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2025; nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể hoạt động của đơn vị trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trong triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phát triển tín dụng chính sách. Đối với các sở, ngành là thành viên của Ban đại diện, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và phân công nhiệm vụ của Ban đại diện để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ngọc Lam