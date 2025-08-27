Bảo đảm an ninh vùng giáp ranh xã Bao La

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã Bao La đã phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Giữ vững an ninh vùng giáp ranh

Sáng sớm ở Bao La, sương mỏng vẫn phủ nhẹ trên những triền núi. Từ khuôn viên trụ sở công an xã, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, phía dưới là những chiến sĩ công an xã đang triển khai công việc đảm ANTT trên địa bàn. Không gian ấy, tưởng chừng yên ả nhưng đằng sau là một mạng lưới an ninh luôn hoạt động không ngơi nghỉ để giữ cho Bao La bình yên trước mọi biến động từ vùng giáp ranh.

Xã Bao La địa bàn rộng, dân số trên 12.000 người, giáp ranh với huyện Vân Hồ (Sơn La) và huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), giàu tiềm năng phát triển kinh tế nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.

Lực lượng Công an xã Bao La huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trên bản đồ hành chính, Bao La nằm ở vị trí chiến lược, vừa là cửa ngõ kết nối các tỉnh Tây Bắc vừa giáp khu vực miền núi Thanh Hóa. Vị trí ấy mang lại cơ hội giao thương, phát triển du lịch nhưng cũng là điểm trung chuyển tiềm ẩn nguy cơ tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, tệ nạn xã hội.

Đại úy Vì Văn Nam, Trưởng Công an xã Bao La, khẳng định: “Phát triển kinh tế - xã hội bền vững luôn phải gắn với yêu cầu giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư, bảo vệ thành quả phát triển và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân”.

Nhận thức rõ trọng trách ấy, Công an xã Bao La đã xác định vai trò “then cài” trong hệ thống an ninh ở cơ sở. Với phương châm “Chủ động - quyết liệt - linh hoạt”, Công an xã không chỉ là lực lượng chấp pháp mà còn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, gắn kết sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dấu ấn từ những con số, mô hình hiệu quả

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Bao La đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành 21 nghị quyết và 182 chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tình hình an ninh chính trị luôn ổn định; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; bảo đảm an toàn cho hơn 21 nghìn lượt người nước ngoài đến tham quan, làm việc; giữ vững an ninh chính trị nội bộ, không để xảy ra biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng công an xã đã triệt phá 38 vụ với 42 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin, 2.309 viên ma túy tổng hợp; cưỡng chế đưa 43 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; triệt phá 9 tụ điểm cờ bạc, xử lý hơn 46 đối tượng vi phạm; xác minh, làm rõ 12 vụ trộm cắp tài sản; xử lý 3 vụ với 5 đối tượng vị phạm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Đáng chú ý, 41 khẩu súng tự chế đã được người dân tự nguyện giao nộp nhờ công tác tuyên truyền, vận động kiên trì, thể hiện niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Lực lượng công an còn là nòng cốt tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 39 nghìn lượt người tham dự, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Công an xã Bao La còn là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số với việc triển khai chiến dịch cấp căn cước công dân; tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID; kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, tạo nền tảng quan trọng cho quản lý xã hội hiện đại.

Những mô hình tự quản về an ninh trật tự cũng trở thành điểm sáng: “Tổ liên gia tự quản”, “Camera an ninh”, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, mô hình giáo dục pháp luật trong trường học... đều phát huy hiệu quả rõ nét, huy động được sức mạnh cộng đồng.

Những thách thức trong bối cảnh mới

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo đảm an ninh trật tự ở Bao La vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Đặc biệt, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp ở khu vực giáp ranh; công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng công an đôi lúc chưa kịp thời...

Cùng với đó, sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, các sản phẩm văn hóa độc hại, trò chơi bạo lực trên mạng... khiến một bộ phận thanh thiếu niên thiếu ý thức chấp hành pháp luật. Tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu phải có biện pháp ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, theo Đại úy Vì Văn Nam: Công an xã Bao La chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các biện pháp bảo đảm an ninh; phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ mất an ninh ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”; đổi mới phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó, lấy thôn bản, xóm, cụm dân cư, trường học làm hạt nhân, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân.

Chủ động tấn công, trấn áp tội phạm quyết liệt - xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt với tội phạm nguy hiểm; tăng cường giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Đồng thời, đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng công an xã chính quy, tinh nhuệ, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì xã Bao La an toàn, phát triển và văn minh.

Hồng Trung