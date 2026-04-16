Bảo đảm an toàn giao thông dịp cao điểm

Trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ hội Tây Thiên.

Những ngày cao điểm, không khí làm việc tại Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 luôn khẩn trương, nghiêm túc. Từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất mục tiêu xuyên suốt là giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong mọi tình huống.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Tây Thiên, Đội đã huy động tối đa quân số, phương tiện, trang thiết bị, duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm lực lượng luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất. Công tác nắm tình hình được thực hiện chủ động, từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ mất an ninh, trật tự, không để xảy ra ùn tắc kéo dài hay điểm nóng phức tạp.

Điểm nhấn nổi bật là công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Từ ngày 15/12/2025 đến 15/3/2026, đơn vị đã tổ chức 28 buổi tuyên truyền tại các trường học với sự tham gia của gần 28.000 học sinh và giáo viên. Nội dung tập trung vào kỹ năng lái xe an toàn, xây dựng văn hóa giao thông và phổ biến các quy định pháp luật, góp phần hình thành ý thức tự giác, bền vững ngay từ cơ sở.

Song song với đó, công tác tuần tra, kiểm soát được triển khai với cường độ cao, khép kín địa bàn. Hơn 1.000 tổ công tác, với trên 4.500 ca tuần tra và hơn 21.000 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, qua đó phát hiện, xử lý 13.838 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt hơn 44 tỷ đồng.

Thông qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng còn phát hiện, phối hợp xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Điển hình, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3/1/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại đường Lam Sơn, phường Vĩnh Phúc, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 33K1-8517 do Phan Đức Trường (sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Tiên, phường Vĩnh Yên) điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Khi Tổ công tác yêu cầu kiểm tra, đối tượng đã bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi quần của đối tượng có 1 túi nilon, bên trong chứa 3 túi nilon nhỏ đựng các hạt tinh thể màu trắng hồng và 45 viên nén màu đỏ nghi là ma túy. Kết quả giám định sơ bộ xác định toàn bộ số tang vật trên là ma túy loại methamphetamine, với tổng khối lượng hơn 5,7 gam.

Theo Trung tá Hà Tiến Dũng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thời gian qua, Đội đã huy động tối đa lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác; chủ động, linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong mọi thời điểm, không để xảy ra sai sót.

Trong thời gian tới, đơn vị quyết tâm giữ vững ổn định giao thông, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh, của phòng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; ưu tiên ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện (thời gian lái xe, hành trình...). Đồng thời, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vận tải giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, không có biện pháp quản lý lái xe, để lái xe tùy tiện sử dụng phương tiện vi phạm pháp luật, cũng như các doanh nghiệp có phương tiện thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Huy Thắng