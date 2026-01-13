Bảo đảm các cuộc bầu cử thực hiện đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm, thành công

Ngày 13/1, Ủy ban bầu cử tỉnh họp nghe tiến độ thực hiện và triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bùi Đức Hinh kết luận buổi họp.

Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 11/1/2026, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã ban hành 93 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử.

Theo đó, số lượng đại biểu HĐND tỉnh có 85 đại biểu, dự kiến số lượng đại biểu HĐND cấp xã là 3.062 đại biểu. Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 55 ngày 13/11/2025 thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 27 thành viên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử. Cấp xã đã thành lập 148 Ban Chỉ đạo bầu cử theo quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu nhấn mạnh một số vấn đề liên quan đến việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng quy định.

Kết quả sau Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 85 người; số lượng người ứng cử dự kiến là 164 người.

Ngày 13/12/2025, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 29 về việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể, điều chỉnh số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh từ 164 người lên 175 người. Trong đó, người ứng cử đại biểu là nữ 70 người (40%), người ứng cử đại biểu là người trẻ tuổi 37 người (21,1%), người ứng cử là người dân tộc thiểu số 17 người (9,7%), người ứng cử đại biểu là người ngoài Đảng 17 người (9,7%). Đối với cấp xã, theo kết quả hiệp thương, tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 3.062 người, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 6.060 người.

Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của tỉnh Phú Thọ ấn định là 6 đơn vị, được bầu 17 đại biểu (có 5 đơn vị bầu 3 đại biểu, 1 đơn vị bầu 2 đại biểu). Đơn vị bầu cử HĐND tỉnh sẽ có 19 đơn vị, tổng số đại biểu được bầu là 85 đại biểu. Đơn vị bầu cử HĐND cấp xã có 924 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu được bầu là 3.062 đại biểu.

Đến nay, đối với Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 6 Ban bầu cử với 102 thành viên. Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh có 19 ban với 285 thành viên. UBND cấp xã đã thành lập 924 Ban bầu cử tại 924 đơn vị bầu cử cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đề nghị bổ sung từng nhiệm cụ thể cho các Uỷ ban bầu cử cũng như các đơn vị liên quan.

Nhằm kịp thời phục vụ công tác an ninh trật tự, y tế, thông tin tuyên truyền, nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thành lập các tổ giúp việc, tiểu ban giúp việc. Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn về việc phân chia khu vực bỏ phiếu, thành lập tổ bầu cử, lập, niêm yết danh sách cử tri gửi Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã để triển khai thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 31/1/2026 phải thành lập xong tổ bầu cử; trước ngày 3/2/2026 hoàn thành việc niêm yết và thông báo rộng rãi danh sách cử tri.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền; tập huấn; kiểm tra, giám sát; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho công tác bầu cử tiếp tục được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đóng góp ý kiến về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban bầu cử nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lặp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bùi Đức Hinh yêu cầu Ủy ban bầu cử các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, khẩn trương xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử, bảo đảm đúng quy định; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên ban bầu cử, tổ bầu cử; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử theo đúng trình tự, thời gian luật định.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện, điều chỉnh báo cáo cho phù hợp; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung thực hiện việc in ấn, cấp phát tài liệu, hòm phiếu, con dấu, bảo đảm đúng quy định và tiến độ. Các tiểu ban bầu cử, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức họp, xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền trong thời gian sớm nhất.

Qua đó, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thành công; lựa chọn được những đại biểu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lê Minh