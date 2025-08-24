Báo động về sự xuống cấp trong văn hóa gia đình

Vụ việc vợ ra tay sát hại chồng nhẫn tâm xảy ra tại khu 1, xã Phú Mỹ vừa qua đã làm rúng động cả làng quê và dư luận khắp nơi. Dù kẻ thủ ác đã bị khởi tố hình sự và nguyên nhân vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ nhưng nỗi đau của bậc cha mẹ, nỗi ám ảnh cảnh con cái bơ vơ sẽ theo gia đình nạn nhân đến suốt cuộc đời. Đó phải chăng cũng là hồi chuông báo động về sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử của gia đình.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh (cha đẻ anh Doanh) và cháu nội.

Bi kịch sau nhát dao

Những ngày này, không khí u buồn, nặng trĩu bao trùm lên ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Tiến Mạnh (cha đẻ anh Nguyễn Tiến Doanh) tại khu 1, xã Phú Mỹ. Người cha già gầy gò, đôi mắt trũng sâu vì thương con trai xấu số, chỉ còn biết ngồi lặng lẽ, nén nỗi đau vào lòng. Ông vẫn không thể tin rằng, chính con dâu mà vợ chồng ông từng hết lòng chăm sóc, chiều chuộng lại có thể ra tay tàn độc với con trai mình. Vụ việc đau lòng này đã phá tan đi tất cả, biến gia đình từ một tổ ấm thành nơi chất chứa bi kịch, tang thương.

Theo lời kể của ông Mạnh, đám cưới được tổ chức vào năm 2020, khi Hạ vừa qua 18 tuổi còn Doanh thiếu ba tháng nữa là tròn 20 tuổi. Cái tuổi còn quá trẻ để gánh vác trách nhiệm gia đình, trách nhiệm làm vợ chồng và sau này là làm cha mẹ. Nhưng vì “các con ưng nhau, thuận nhau thì mình lấy cho con chứ sao có thể phản đối được” - ông Mạnh buồn bã. Ngày cưới, gia đình anh Doanh đã đưa tiền để nhà gái đi mua sắm vàng cưới, trang sức, bởi lẽ hoàn cảnh gia đình Hà Thị Lai Hạ rất khó khăn.

Ngày xảy ra sự việc đau lòng (ảnh trích xuất camera).

Sự cảm thông, chia sẻ đó tưởng chừng sẽ giúp đôi vợ chồng trẻ xây đắp một tổ ấm hạnh phúc, bền vững. Cưới xong, cả hai cùng đi làm công ty, mọi gánh nặng con cái đều được ông bà nội gánh vác. Cháu trai đầu lòng cũng được ông bà nội yêu thương, chăm sóc hết mực. Hàng xóm láng giềng nhiều lần trêu đùa vợ chồng Doanh Hạ như “vợ chồng son” vì chẳng phải lo nghĩ gì.

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn ngủi đã bị dập tắt bởi một hành động tàn nhẫn, không thể tha thứ. “Ấy vậy mà”, ông Mạnh nghẹn lại, không thể nói thêm. Ông không hiểu tại sao cô con dâu lại ra tay tàn ác đến vậy. Nỗi đau ấy quá lớn, quá sức chịu đựng đối với một người cha đã ở cái tuổi gần đất xa trời.

Sau khi xem lại đoạn camera ghi lại vụ việc, anh Nguyễn Đức Cường - Trưởng khu 1, xã Phú Mỹ cho biết: “Tôi nghĩ mâu thuẫn vợ chồng có lớn đến đâu cũng sẽ không phải lý do để biện minh cho hành động sát hại chồng dã man như vậy”.

Hậu quả đau lòng và bài học đắt giá

Câu chuyện đau lòng này đã trở thành nỗi ám ảnh không chỉ với gia đình nạn nhân mà còn cho cả cộng đồng xã hội. Kẻ thủ ác sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình trước pháp luật. Nhưng có một sự thật đau lòng khác, đó là nỗi đau của bà Hạ Thị Thu Hường, mẹ anh Doanh. Bà đang phải gánh chịu nỗi đau khủng khiếp nhất: “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Ôm đứa cháu nội bé bỏng, bà Hường chỉ biết khóc nấc, nghẹn ngào: “Giá mà đây chỉ là giấc mơ thôi”. Đứa cháu nội đang ở cái tuổi hồn nhiên, vô tư, giờ đã mãi mãi thiếu vắng tình thương của người cha. Bé sẽ phải lớn lên trong sự thiếu thốn và nỗi đau không thể xóa nhòa.

Đối tượng Hà Thị Lai Hạ tại cơ quan công an.

Câu chuyện này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ. Văn hóa ứng xử trong gia đình đang ngày càng xuống cấp, khi những mâu thuẫn nhỏ nhặt lại có thể dẫn đến những bi kịch lớn. Liệu có phải những giá trị truyền thống, những bài học về tình yêu thương, lòng bao dung, sự nhường nhịn đang dần phai nhạt.

Việc kết hôn khi tuổi đời còn quá trẻ, chưa có đủ nhận thức, kỹ năng sống và sự chín chắn để đối mặt với những khó khăn, thách thức của cuộc sống hôn nhân có lẽ đã vô tình trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến bi kịch này. Khi những mâu thuẫn, xung đột nảy sinh, thay vì tìm cách giải quyết ôn hòa, hàn gắn, một số người trẻ lại chọn cách hành xử bạo lực, thiếu suy nghĩ.

Vụ việc đau lòng tại Phú Mỹ không chỉ là một câu chuyện riêng lẻ. Đó là lời cảnh báo về sự suy đồi trong đạo đức, lối sống của một bộ phận giới trẻ. Xã hội cần phải nhìn nhận lại, có những biện pháp giáo dục, định hướng kịp thời để các bạn trẻ có cái nhìn đúng đắn về tình yêu, hôn nhân và cuộc sống gia đình, trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết để vượt qua những sóng gió trong cuộc sống, để bi kịch đau lòng như trên không còn tiếp diễn.

Thùy Trang