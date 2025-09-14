Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025-2026 được hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng

Năm học mới 2025-2026, học sinh, sinh viên (HS,SV) chính thức được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngân sách nhà nước. Đây là điểm mới quan trọng được quy định trong Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh: Đối tượng tham gia BHYT HSSV là các HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, gồm cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Quân đội và Công an nhân dân (trừ trường hợp HSSV tham gia BHYT theo các nhóm khác theo quy định của Luật BHYT như: Người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân quân đội, thân nhân công an, bảo trợ xã hội...)

Trường Tiểu học Gia Cẩm, phường Việt Trì chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh

Về phương thức đóng: HSSV được lựa chọn đóng BHYT định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Riêng học sinh vào lớp 1 có thể lựa chọn đóng 12 hoặc 13,14,15 tháng tùy theo tháng sinh.

Học sinh lớp 12 thực hiện thu 9 tháng hoặc 12 tháng, để đảm bảo quyền lợi BHYT được liên tục. Sinh viên năm cuối thực hiện thu 6 tháng hoặc thu 12 tháng.

Về mức đóng hằng tháng: Chưa tính sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, tương ứng với số tiền đóng là: 2.340.000 đồng/tháng x4,5% = 105.300 đồng/tháng.

Sau khi đã trừ phần hỗ trợ giảm 50% mức đóng từ ngân sách Nhà nước, số tiền tham gia BHYT của HSSV, cụ thể là:

Đóng 3 tháng = 52.650 đồng x 3 tháng = 157.950 đồng

Đóng 6 tháng = 52.650 đồng x 6 tháng = 315.900 đồng

Đóng 12 tháng = 52.650 đồng x 12 tháng = 631.800 đồng

Đóng 13 tháng = 52.650 đồng x 13 tháng = 684.450 đồng

Đóng 14 tháng = 52.650 đồng x 14 tháng = 737.100 đồng

Đóng 15 tháng = 52.650 đồng x 15 tháng = 789.750 đồng

Đối với trẻ từ 0 đến 6 tuổi: Trường hợp trẻ sinh từ ngày 30/9 trở về trước: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày sinh đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30/9: thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày sinh đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Đối với học sinh lớp 1: Đối với trẻ sinh từ ngày 30/9 trở về trước: Giá trị sử dụng thẻ BHYT bắt đầu từ ngày 1/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học. Đối với trẻ sinh sau ngày 30/9: Giá trị sử dụng thẻ BHYT từ ngày đầu tiên của tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Học sinh lớp 12: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm học lớp 12 hoặc đến ngày 31/12 của năm đó nếu học sinh lớp 12 lựa chọn đóng BHYT 12 tháng.

HSSV của cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. HSSV năm thứ nhất của khóa học: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ từ năm lớp 12 đang còn giá trị sử dụng. HSSV năm cuối của khóa học: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học hoặc đến ngày 31/12 năm cuối cấp nếu lựa chọn đóng BHYT 12 tháng.

Hiền Mai