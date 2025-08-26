Bão số 5 gây mưa lớn, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng, gần 1.400 người phải sơ tán

Do ảnh hưởng của bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), từ tối 24/8 đến trưa 26/8, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 300mm, cao nhất tại thủy điện Định Cư (xã Quyết Thắng) với 427mm. Nước trên các sông Bứa, Bôi, Bùi dâng cao, vượt mức báo động II và III, gây nguy cơ lũ lụt, sạt lở diện rộng.

Tính đến 13h00 ngày 26/8/2025, mưa bão đã khiến 1 người bị thương do mái tôn văng trúng, 152 ngôi nhà bị tốc mái, sạt lở hoặc ngập nước. Để đảm bảo an toàn, chính quyền các địa phương đã khẩn cấp sơ tán 378 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp rất lớn khi hàng trăm héc-ta lúa, hoa màu và cây trồng lâu năm bị ngập úng, gãy đổ. Nhiều diện tích ao nuôi thủy sản bị tràn bờ, cuốn trôi; trong đó có hộ dân mất hàng trăm kg cá. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông bị chia cắt tại nhiều điểm do sạt lở taluy, ngập úng; nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn vẫn đang bị cô lập. Một số công trình thủy lợi, cột điện, trường học, nhà văn hóa cũng bị hư hỏng nặng.

Trước tình hình phức tạp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ đã liên tiếp ban hành công văn khẩn chỉ đạo các địa phương triển khai biện pháp ứng phó. Lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại. Các xã, phường đã huy động lực lượng tại chỗ, túc trực 24/24, vận hành trạm bơm tiêu úng, cắm biển cảnh báo ở khu vực nguy hiểm và tổ chức di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao.

Hiện công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương, song chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất vẫn còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Người dân được khuyến cáo tiếp tục đề cao cảnh giác, chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

P.V