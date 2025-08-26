Bão số 5 gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường tại khu vực Vĩnh Phúc

{title}
Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (bão Kajiki), ngày 26/8, tại khu vực Vĩnh Phúc đã xảy ra mưa vừa và mưa to kèm theo gió lốc. Chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), các địa phương đã thành lập Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và Phòng thủ dân sự xã, phường; tổ chức họp triển khai công tác tập trung ứng phó khẩn cấp cơn bão số 5; ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức kiểm tra thực tế, chỉ đạo các giải pháp khắc phục giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất do bão lũ gây ra.
Mưa lớn gây ngập tại vòng xuyến giữa đường Mê Linh và đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc.
Tính đến thời điểm 14h00, các xã, phường thuộc khu vực Vĩnh Phúc không có thiệt hại về người và nhà cửa. Tuy nhiên, một số tuyến đường ở các khu dân cư bị ngập cục bộ do hệ thống cống tiêu bị ách tắc; một số khu vực vùng trũng, có khả năng gây ngập úng hoa màu và tràn các bờ ao nuôi trồng thủy sản của bà con nông dân. Các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa bão, phối hợp với các công ty thủy lợi chủ động kiểm tra các luồng tiêu, rà soát các trạm bơm tiêu úng, kịp thời thay thế những thiết bị bị hỏng hóc để có thể vận hành ngay khi cần, bảo đảm các phương tiện, đồ dung thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống bão theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, 5 chủ động”, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Trần Tỉnh
