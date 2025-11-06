Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đoạt 3 giải tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ 3

Tối 6/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ 3. Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đoạt 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho đại diện tác giả và nhóm tác giả

Đến dự Lễ trao giải có đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo giải; Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Thúy Anh - Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Trong gần 4 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 1.040 tác phẩm từ hơn 100 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, con số kỷ lục đối với một giải chuyên ngành.

Các tác phẩm đa dạng về thể loại và chủ đề, phản ánh sâu sắc những vấn đề lớn của ngành như chính sách văn hóa, vai trò của văn hóa trong kỷ nguyên số, xây dựng văn hóa gia đình, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững...

Nhóm tác giả đoạt giải Ba của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Lê Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, các tác phẩm năm nay không chỉ đa dạng về đề tài mà còn thể hiện chiều sâu về nội dung, phản ánh chân thực và giàu tính nhân văn các vấn đề nổi bật trong đời sống văn hóa – xã hội.

Kết quả, Hội đồng chung khảo đã chọn 95 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 5 giải nhất, 15 giải nhì, 25 giải ba và 50 giải khuyến khích.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 3 giải tập thể dành cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng là: Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và phát thanh, truyền hình Bắc Ninh, Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long.

Đặc biệt, giải Cảm hứng Việt lần đầu tiên được trao, vinh danh 5 tập thể và một cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.

Tại hạng mục này, Nguyễn Hùng - diễn viên phim “Mưa đỏ” là nghệ sĩ duy nhất nhận giải thưởng.

Nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích loại hình báo điện tử

Giải năm nay, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ vinh dự đoạt 3 giải. Cụ thể, tác phẩm “Mạng xã hội và trách nhiệm của giới trẻ” của nhóm tác giả Minh Lê, Trần Nhật, Nội Hà, Phạm Thịnh, Hoàng Linh đoạt giải Ba loại hình phát thanh; tác phẩm truyền hình “Khởi nghĩa Tiên Động” của nhóm tác giả Cao Hiền, Lương Minh, Hồng Phượng, Cao Duy, Hồng Quân, Ngọc Tân đoạt giải Ba thể loại phim tài liệu; tác phẩm “Khơi nguồn dòng chảy Mo Mường” của nhóm tác giả Thanh Trà, Thu Hương, Thuỳ Trang đoạt giải Khuyến khích loại hình báo điện tử.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình. Đây cũng là dịp để ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc biến văn hóa thành nguồn năng lượng tinh thần, lan tỏa tới hàng triệu người dân, cùng chung tay thực hiện tuyên ngôn hành động mang tính chiến lược: “Văn hóa là nền tảng - thông tin là mạch dẫn - thể thao là sức mạnh - du lịch là nhịp cầu kết nối”.

Thanh Trà