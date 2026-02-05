Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao 380 suất quà Tết tặng người dân xã Trung Sơn

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với xã Trung Sơn tổ chức chương trình trao quà Tết Bính Ngọ 2026 tặng người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao quà Tết tặng các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trung Sơn.

Chương trình có sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Ao Vua; VietinBank chi nhánh Phú Thọ; Agribank chi nhánh Phú Thọ; Công ty TNHH Biotech Quế Lâm; Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Phú Thọ; Công ty TNHH Quảng cáo Trung Dũng; Quỹ tín dụng nhân dân Hưng Long; Công ty TNHH Xây dựng Minh Phương.

Đại diện các đơn vị đồng hành trao biểu trưng hỗ trợ Tết vì người nghèo năm 2026 cho xã Trung Sơn tại chương trình.

Tại chương trình, 380 suất quà đã được trao cho các hộ dân, trong đó 200 suất, mỗi suất gồm 5kg gạo và 500 nghìn đồng tiền mặt; 180 suất trị giá 500 nghìn đồng/suất. Các phần quà được trao đúng đối tượng, đúng thời điểm, góp phần hỗ trợ các gia đình chuẩn bị đón Tết.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, chính quyền xã Trung Sơn cùng các nhà tài trợ trao quà Tết Bính Ngọ 2026 tặng người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ nhấn mạnh: Mỗi phần quà Tết được trao không chỉ góp thêm điều kiện vật chất để người dân chuẩn bị đón xuân, mà quan trọng hơn là sự sẻ chia, động viên kịp thời trước thềm năm mới. Từ sự chung tay của cơ quan báo chí, cấp ủy, chính quyền địa phương đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chương trình đã vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động hỗ trợ thường niên, trở thành điểm nối của trách nhiệm xã hội và niềm tin cộng đồng, để Tết ở Trung Sơn đủ đầy hơn với mỗi gia đình.

Nguyễn Yến