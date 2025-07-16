Bảo vệ sức khỏe tình dục với Gói xét nghiệm bệnh xã hội tại DIAG

Xét nghiệm STD định kỳ là bước quan trọng giúp phát hiện sớm các bệnh tình dục, từ đó can thiệp kịp thời và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục - STD là một nhóm bệnh đa dạng, bao gồm lậu, giang mai, sùi mào gà, chlamydia, hay herpes sinh dục,... Dù tên gọi khác nhau, nhưng tất cả đều tiềm ẩn nguy cơ những nghiêm trọng, gây ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe sinh sản, chức năng sinh lý, thậm chí dẫn đến vô sinh hoặc những biến chứng nguy hiểm toàn thân nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Xét nghiệm bệnh xã hội giúp bạn chủ động bảo vệ sức khỏe tình dục. Ảnh: DIAG

Bệnh tình dục STD có khả năng lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn. Điều đáng báo động là không ít người mang mầm bệnh mà không hề hay biết, bởi các triệu chứng của chúng thường không rõ ràng, hoặc dễ bị nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe thông thường. Sự chủ quan, thiếu ý thức trong việc kiểm tra sức khỏe tình dục định kỳ có thể khiến bệnh âm thầm tiến triển, gây tổn hại nặng nề đến khả năng sinh sản, làm suy yếu hệ miễn dịch, và cuối cùng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

DIAG - Địa điểm xét nghiệm STD đáng tin cậy

Trung Tâm Y Khoa DIAG cung cấp các gói xét nghiệm HIV toàn diện, giúp bạn chủ động tầm soát sức khỏe tình dục một cách hiệu quả. Gói xét nghiệm STD tại DIAG sử dụng phương pháp Real-time PCR tiên tiến, cho phép phát hiện 13 tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục. Với độ nhạy cao, phương pháp xét nghiệm này có thể tìm ra lượng nhỏ DNA của tác nhân gây bệnh ngay cả trong mẫu nước tiểu, dịch niệu đạo hay dịch âm đạo.

Tất cả các xét nghiệm tại DIAG đều được thực hiện với công nghệ hiện đại hàng đầu và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, đảm bảo mang lại kết quả chính xác và đáng tin cậy nhất.

Xét nghiệm tại DIAG được thực hiện với công nghệ tiên tiến và máy móc hiện đại. Ảnh: DIAG

Ngoài ra, DIAG cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối, mang đến sự yên tâm cho các khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Đặc biệt, đội ngũ bác sĩ giàu chuyên môn tại DIAG luôn sẵn sàng tư vấn riêng tư và chuyên sâu về hướng điều trị cũng như các biện pháp phòng ngừa các bệnh xã hội hiệu quả.

Theo dõi kết quả thuận tiện qua Zalo, đảm bảo tính riêng tư. Ảnh: DIAG

Với hệ thống hơn 40 cơ sở lấy mẫu trải khắp TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, DIAG giúp bạn tiếp cận dịch vụ xét nghiệm chất lượng cao một cách dễ dàng và thuận tiện.

Đừng để sự lo lắng về bệnh tình dục - STD trở thành gánh nặng. Hãy chủ động kiểm tra sức khỏe tình dục định kỳ để bảo vệ toàn diện sức khỏe sinh sản của bạn.

