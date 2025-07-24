Bế mạc tập huấn thư viện số toàn quân năm 2025

{title}
{publish}
{head}
Sáng 24/7, tại phường Nha Trang, Khánh Hoà, Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng phối hợp với Học viện Hải Quân đã bế mạc lớp tập huấn thư viện số toàn quân năm 2025.
Đại tá Cấn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự phát biểu bế mạc
Dự bế mạc lớp tập huấn có Đại tá Cấn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng; Đại tá, PGS.TS Lại Hồng Đông, Phó Giám đốc Học viện Hải quân cùng 62 học viên các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân.
Sau 3 ngày tập huấn, các học viên được cung cấp nhiều kiến thức bổ ích liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ thư viện: hướng dẫn nhập liệu theo chuẩn Dublin Core (chuẩn dùng để mô tả dữ liệu trong các Metadata nhằm khai thác các tài liệu trong thư viện và trên các web site thông qua mạng internet); quy trình mô tả AACR2 (bộ quy tắc chuẩn được sử dụng để mô tả và tạo điểm truy cập cho các tài liệu trong thư viện nâng cao); thống nhất quy trình nghiệp vụ báo, tạp chí 8.0...
Quá trình tập huấn, học viên đã tham quan thực tế tại Thư viện Trường Sĩ quan thông tin. Đồng thời được giảng viên giải đáp những thắc mắc trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ ngành.
Quang cảnh bế mạc lớp tập huấn.
Phát biểu tại buổi bế mạc, Đại tá Cấn Anh Tuấn biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các học viên trong giữ nghiêm kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, tích cực, chủ động trong học tập. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng đối với các nội dung cơ bản về quản trị nghiệp vụ thư viện số. Những kiến thức thu được trong đợt tập huấn lần này là cơ sở để cán bộ, nhân viên thư viện sử dụng thành thạo phần mềm thư viện số, chủ động xử trí các tình huống xảy ra trong quá trình vận hành phần mềm.
Sau tập huấn, học viên có thể tự tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị mình về khai thác, sử dụng phần mềm, góp phần nâng cao hiệu quả hơn nữa chất lượng phục vụ nhu cầu bạn đọc, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, củng cố dữ liệu số và chuyển đổi số tại đơn vị.
Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự và Thủ trưởng Học viện Hải quân trao giấy chứng nhận cho học viên
Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự và Thủ trưởng Học viện Hải quân chụp ảnh lưu niệm với học viên lớp tập huấn
Lớp tập huấn thư viện số toàn quân năm 2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch đề ra. Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khoá học cho 100% học viên.
Văn Lang
baophutho.vn Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh (PC07), lúc 22 giờ 44 phút đêm 10/8, qua số máy 114, đơn vị...
baophutho.vn Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hang Kia, Pà Cò, Cun Pheo và ba xóm Tam Hòa, Bò Báu, Bò Liêm (xã Đồng Tân,...
baophutho.vn Từ nay đến cuối năm, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng đại của đất nước và địa phương, như: Đại hội...
baophutho.vn Thực hiện Văn bản số 1536/UBND-NCKS ngày 03/4/2025 của UBND tỉnh về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết...
baophutho.vn Tối 9/8, tại Km40+700 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Tiên Lữ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân được xác...
baophutho.vn Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu quả các khâu công tác...
baophutho.vn Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là loại hình phổ biến tại nhiều đô thị và khu dân cư nông thôn. Tuy nhiên, chính sự pha trộn giữa không gian...
baophutho.vn Đất đã được giao để xây dựng các công trình theo dự án UBND tỉnh phê duyệt nhưng lại bị sử dụng không hiệu quả với mục đích... sở hữu riêng....
baophutho.vn Sáng 23/7, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 * 26/7/2025)....
baophutho.vn Tân Mai là xã sáp nhập từ xã Tân Thành và Sơn Thủy (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ). Sau sáp nhập, xã có địa bàn rộng, giao thông chia cắt đi...
baophutho.vn Để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, sau khi giải thể Ban CHQS cấp huyện, Bộ Quốc phòng đã thành lập các Ban Chỉ huy...
Ngày (22/7), đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm Công nghiệp quốc phòng quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ 2025 (IDEF-2025) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.