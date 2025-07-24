Bế mạc tập huấn thư viện số toàn quân năm 2025

Sáng 24/7, tại phường Nha Trang, Khánh Hoà, Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng phối hợp với Học viện Hải Quân đã bế mạc lớp tập huấn thư viện số toàn quân năm 2025.

Đại tá Cấn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự phát biểu bế mạc

Dự bế mạc lớp tập huấn có Đại tá Cấn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng; Đại tá, PGS.TS Lại Hồng Đông, Phó Giám đốc Học viện Hải quân cùng 62 học viên các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân.

Sau 3 ngày tập huấn, các học viên được cung cấp nhiều kiến thức bổ ích liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ thư viện: hướng dẫn nhập liệu theo chuẩn Dublin Core (chuẩn dùng để mô tả dữ liệu trong các Metadata nhằm khai thác các tài liệu trong thư viện và trên các web site thông qua mạng internet); quy trình mô tả AACR2 (bộ quy tắc chuẩn được sử dụng để mô tả và tạo điểm truy cập cho các tài liệu trong thư viện nâng cao); thống nhất quy trình nghiệp vụ báo, tạp chí 8.0...

Quá trình tập huấn, học viên đã tham quan thực tế tại Thư viện Trường Sĩ quan thông tin. Đồng thời được giảng viên giải đáp những thắc mắc trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ ngành.

Quang cảnh bế mạc lớp tập huấn.

Phát biểu tại buổi bế mạc, Đại tá Cấn Anh Tuấn biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các học viên trong giữ nghiêm kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, tích cực, chủ động trong học tập. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng đối với các nội dung cơ bản về quản trị nghiệp vụ thư viện số. Những kiến thức thu được trong đợt tập huấn lần này là cơ sở để cán bộ, nhân viên thư viện sử dụng thành thạo phần mềm thư viện số, chủ động xử trí các tình huống xảy ra trong quá trình vận hành phần mềm.

Sau tập huấn, học viên có thể tự tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị mình về khai thác, sử dụng phần mềm, góp phần nâng cao hiệu quả hơn nữa chất lượng phục vụ nhu cầu bạn đọc, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, củng cố dữ liệu số và chuyển đổi số tại đơn vị.

Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự và Thủ trưởng Học viện Hải quân trao giấy chứng nhận cho học viên

Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự và Thủ trưởng Học viện Hải quân chụp ảnh lưu niệm với học viên lớp tập huấn

Lớp tập huấn thư viện số toàn quân năm 2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch đề ra. Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khoá học cho 100% học viên.

Văn Lang